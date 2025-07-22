Індійські нафтопереробники шукають нові ринки через санкції ЄС

Європейські санкції проти продукції з російської нафти змушують Індію звертатися до трейдерів для переорієнтації експорту.
Санкції змінюють маршрут пального
Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти росії, що зачіпає нафтопродукти, вироблені з російської сировини у третіх країнах. Це вдарить по Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти та активним експортером нафтопродуктів до Європи.
- Reliance Industries, найбільший індійський імпортер російської нафти, у січні–липні експортував до Європи 2,83 млн барелів дизелю та 1,5 млн барелів авіапального щомісяця.
- Через шість місяців, коли нові санкції набудуть чинності, цей потік зміниться.
Найара під санкціями ЄС
Особливої уваги зазнала компанія Nayara Energy, у якій суттєву частку має російська «Роснєфть». ЄС включив Nayara до переліку компаній, на які поширюються обмеження.
«Нафтопереробний завод Nayara Energy — стратегічно важливий актив для енергетичної безпеки Індії. Санкції проти нього загрожують стабільності постачання пального та негативно позначаться на економіці країни», — прокоментувала ситуацію «Роснєфть».
Індійська компанія назвала санкції «несправедливими та односторонніми», що збігається з офіційною позицією Нью-Делі, яка не підтримує цей санкційний пакет.
Ринки переорієнтовуються
За даними трейдерів, індійське пальне може бути переорієнтоване на азійські ринки або потрапити у плаваючі сховища в Близькому Сході й Західній Африці з подальшим реекспортом.
- Для трейдерів це — нові можливості.
- Для виробників і споживачів — зростання витрат і ускладнення логістики.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com