Індійські нафтопереробники шукають нові ринки через санкції ЄС

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Індійські нафтопереробники шукають нові ринки через санкції ЄС

Європейські санкції проти продукції з російської нафти змушують Індію звертатися до трейдерів для переорієнтації експорту.

Санкції змінюють маршрут пального

Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти росії, що зачіпає нафтопродукти, вироблені з російської сировини у третіх країнах. Це вдарить по Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти та активним експортером нафтопродуктів до Європи.

  • Reliance Industries, найбільший індійський імпортер російської нафти, у січні–липні експортував до Європи 2,83 млн барелів дизелю та 1,5 млн барелів авіапального щомісяця.
  • Через шість місяців, коли нові санкції набудуть чинності, цей потік зміниться.

Найара під санкціями ЄС

Особливої уваги зазнала компанія Nayara Energy, у якій суттєву частку має російська «Роснєфть». ЄС включив Nayara до переліку компаній, на які поширюються обмеження.

«Нафтопереробний завод Nayara Energy — стратегічно важливий актив для енергетичної безпеки Індії. Санкції проти нього загрожують стабільності постачання пального та негативно позначаться на економіці країни», — прокоментувала ситуацію «Роснєфть».

Індійська компанія назвала санкції «несправедливими та односторонніми», що збігається з офіційною позицією Нью-Делі, яка не підтримує цей санкційний пакет.

Ринки переорієнтовуються

За даними трейдерів, індійське пальне може бути переорієнтоване на азійські ринки або потрапити у плаваючі сховища в Близькому Сході й Західній Африці з подальшим реекспортом.

  • Для трейдерів це — нові можливості.
  • Для виробників і споживачів — зростання витрат і ускладнення логістики.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2096)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: