Індійські нафтопереробники шукають нові ринки через санкції ЄС

Європейські санкції проти продукції з російської нафти змушують Індію звертатися до трейдерів для переорієнтації експорту.

Санкції змінюють маршрут пального

Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти росії, що зачіпає нафтопродукти, вироблені з російської сировини у третіх країнах. Це вдарить по Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти та активним експортером нафтопродуктів до Європи.

Reliance Industries , найбільший індійський імпортер російської нафти, у січні–липні експортував до Європи 2,83 млн барелів дизелю та 1,5 млн барелів авіапального щомісяця.

, найбільший індійський імпортер російської нафти, у січні–липні експортував до Європи 2,83 млн барелів дизелю та 1,5 млн барелів авіапального щомісяця. Через шість місяців, коли нові санкції набудуть чинності, цей потік зміниться.

Найара під санкціями ЄС

Особливої уваги зазнала компанія Nayara Energy, у якій суттєву частку має російська «Роснєфть». ЄС включив Nayara до переліку компаній, на які поширюються обмеження.

«Нафтопереробний завод Nayara Energy — стратегічно важливий актив для енергетичної безпеки Індії. Санкції проти нього загрожують стабільності постачання пального та негативно позначаться на економіці країни», — прокоментувала ситуацію «Роснєфть».

Індійська компанія назвала санкції «несправедливими та односторонніми», що збігається з офіційною позицією Нью-Делі, яка не підтримує цей санкційний пакет.

Ринки переорієнтовуються

За даними трейдерів, індійське пальне може бути переорієнтоване на азійські ринки або потрапити у плаваючі сховища в Близькому Сході й Західній Африці з подальшим реекспортом.

Для трейдерів це — нові можливості.

Для виробників і споживачів — зростання витрат і ускладнення логістики.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com