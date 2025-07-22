Попит на природний газ в Азії: уповільнення після стрімкого 2024

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , ,

Попит на природний газ в Азії: уповільнення після стрімкого 2024

У першій половині 2025 року попит на газ в Азії знизився на 1,5 % у річному обчисленні, після ~5,5 % зростання у 2024 році. Стримування обумовлене слабкою економікою, високими цінами на LNG та зростанням відновлюваних джерел енергії. Прогноз на 2025 – +

Загальні тенденції за регіонами

  • Загальна ситуація в Азії: попит –1,5 % у першому півріччі  2025, надалі очікується +4 % у 2026 завдяки відновленню промислового попиту на LNG.

Китай

  • Попит упав близько 1 % у першій половині 2025 – слабкий промисловий сектор і тепла зима.
  • Прогноз на 2025 – зростання приблизно на 1 %.
  • Постачання: ≈8 млрд м³ газу по трубопроводу «Сила Сибіру», приріст внутрішнього видобутку ~7 % річного середнього, зниження імпорту LNG ≈12 %.
  • 2026 – очікується ≈6 % зростання попиту.

Японія

  • Січень–березень 2025: –5,5 % споживання через зменшення генерації на газі.
  • 2025: падіння –1,3 % – очікує відновлення одному реактора (Kashiwazaki Unit 6) та зростання відновлюваних.
  • 2026: очікується –2,5 % за рахунок ядерної генерації та ВДЕ.

Південна Корея

  • Січень–березень 2025: +3 % попиту (енергія, промисловість).
  • 2025: +1,4 %, підтримка генерації через відтерміновані ядерні реактори Saeul 3 і 4.
  • 2026: стабільний рівень попиту — баланс між ядерними, вугільними та ВДЕ.

Індія

  • Січень–травень 2025: –7 % загального споживання:
    • –23 % у генерації та нафтопереробці;
    • –4 % промисловість;
    • +8 % житлово-комерційний сектор;
    • +6 % транспорт.
  • Видобуток –3 %, LNG імпорт –5 % (ціни +35 %).
  • 2025: –1 % попит, у 2026 – +7 % завдяки розвитку CNG, промислова активність і газова інфраструктура.

Emerging Asia (інші країни)

  • Загалом: –1 % у H1 2025.
  • Таїланд: –13 % загального, –23 % у генерації, –17 % у транспорті.
  • Індонезія: +11 % (промисловість + генерація).
  • Малайзія: –4 %.
  • Сінгапур: –2 % (енергетика).
  • Пакистан: –8 % (генерація –10 %).
  • Бангладеш: +2 % попит, LNG імпорт +30 % (H1 2025 +24 %).

Прогнози на 2025–2026

  • Азія загалом: +4 % у 2026.
  • Emerging Asia: ≈1 % у 2025, ≈5 % у 2026.

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Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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