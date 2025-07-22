Попит на природний газ в Азії: уповільнення після стрімкого 2024

У першій половині 2025 року попит на газ в Азії знизився на 1,5 % у річному обчисленні, після ~5,5 % зростання у 2024 році. Стримування обумовлене слабкою економікою, високими цінами на LNG та зростанням відновлюваних джерел енергії. Прогноз на 2025 – +
Загальні тенденції за регіонами
- Загальна ситуація в Азії: попит –1,5 % у першому півріччі 2025, надалі очікується +4 % у 2026 завдяки відновленню промислового попиту на LNG.
Китай
- Попит упав близько 1 % у першій половині 2025 – слабкий промисловий сектор і тепла зима.
- Прогноз на 2025 – зростання приблизно на 1 %.
- Постачання: ≈8 млрд м³ газу по трубопроводу «Сила Сибіру», приріст внутрішнього видобутку ~7 % річного середнього, зниження імпорту LNG ≈12 %.
- 2026 – очікується ≈6 % зростання попиту.
Японія
- Січень–березень 2025: –5,5 % споживання через зменшення генерації на газі.
- 2025: падіння –1,3 % – очікує відновлення одному реактора (Kashiwazaki Unit 6) та зростання відновлюваних.
- 2026: очікується –2,5 % за рахунок ядерної генерації та ВДЕ.
Південна Корея
- Січень–березень 2025: +3 % попиту (енергія, промисловість).
- 2025: +1,4 %, підтримка генерації через відтерміновані ядерні реактори Saeul 3 і 4.
- 2026: стабільний рівень попиту — баланс між ядерними, вугільними та ВДЕ.
Індія
- Січень–травень 2025: –7 % загального споживання:
- –23 % у генерації та нафтопереробці;
- –4 % промисловість;
- +8 % житлово-комерційний сектор;
- +6 % транспорт.
- Видобуток –3 %, LNG імпорт –5 % (ціни +35 %).
- 2025: –1 % попит, у 2026 – +7 % завдяки розвитку CNG, промислова активність і газова інфраструктура.
Emerging Asia (інші країни)
- Загалом: –1 % у H1 2025.
- Таїланд: –13 % загального, –23 % у генерації, –17 % у транспорті.
- Індонезія: +11 % (промисловість + генерація).
- Малайзія: –4 %.
- Сінгапур: –2 % (енергетика).
- Пакистан: –8 % (генерація –10 %).
- Бангладеш: +2 % попит, LNG імпорт +30 % (H1 2025 +24 %).
Прогнози на 2025–2026
- Азія загалом: +4 % у 2026.
- Emerging Asia: ≈1 % у 2025, ≈5 % у 2026.