BP остаточно відмовляється від вітрової енергії у США та повертається до нафти й газу

Компанія BP продала свій бізнес з наземної вітроенергетики у США, що стало черговим сигналом про переорієнтацію великих нафтогазових компаній назад на традиційні активи попри раніше проголошені зелені амбіції.
Згортання «зеленого» курсу: стратегія під тиском ринку
BP оголосила про продаж портфеля вітроелектростанцій загальною потужністю 1,3 ГВт компанії LS Power, що свідчить про відхід від стратегії швидкої декарбонізації та повернення до основного бізнесу.
- Віце-президент BP з газу та низьковуглецевої енергетики Вільям Лін заявив:
Ми чітко дали зрозуміти, що, попри роль низьковуглецевої енергії, ми оптимізуватимемо наш портфель задля створення вартості.
- Це рішення вписується у план компанії згенерувати $20 млрд за рахунок продажу активів у 2025 році.
- Уже в першому кварталі було реалізовано активів на $1,5 млрд, загальна мета року — $3–4 млрд.
Причини відходу: економіка, політика та рентабельність
Скорочення участі BP у вітровій і сонячній енергетиці пов’язане з низькою прибутковістю навіть попри державні субсидії. Додатковим чинником став політичний курс США після обрання Трампа, який заморозив нове будівництво вітрових турбін.
- Аналітики Enverus оцінюють, що лише 57% вітрових проєктів у США витримають припинення субсидій.
- Для сонячної енергетики ситуація ще складніша — стійкими залишаться лише 30% потужностей.
- Попри спроби BP стати «Big Power» і зменшити нафтовий видобуток, компанія відмовилася від цілі збільшити виробництво електроенергії з ВДЕ в 20 разів до 2030 року.
Нове позиціонування: повернення до Лівії
Окрім виходу з ВДЕ в США, BP повертається на ринки нафти, зокрема до Лівії. У липні компанія підписала попередню угоду з Національною нафтогазовою корпорацією Лівії щодо розробки двох родовищ у басейні Сирт.
- BP планує відкрити офіс у Лівії до кінця року.
- Це рішення відображає прагнення зміцнити позиції у традиційному секторі на тлі критики стратегії «зеленої трансформації».
Не всі відступають
Попри кроки BP, інші компанії, зокрема TotalEnergies, продовжують розширювати ВДЕ‑портфелі. Так, нещодавно було оголошено про масштабний вітровий проєкт у Казахстані. Це свідчить про неоднозначність глобального тренду: декарбонізація триває, але не за будь-яку ціну.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice