BP остаточно відмовляється від вітрової енергії у США та повертається до нафти й газу

Обновлено: Июль 23, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

BP остаточно відмовляється від вітрової енергії у США та повертається до нафти й газу

Компанія BP продала свій бізнес з наземної вітроенергетики у США, що стало черговим сигналом про переорієнтацію великих нафтогазових компаній назад на традиційні активи попри раніше проголошені зелені амбіції.

Згортання «зеленого» курсу: стратегія під тиском ринку

BP оголосила про продаж портфеля вітроелектростанцій загальною потужністю 1,3 ГВт компанії LS Power, що свідчить про відхід від стратегії швидкої декарбонізації та повернення до основного бізнесу.

  • Віце-президент BP з газу та низьковуглецевої енергетики Вільям Лін заявив:

    Ми чітко дали зрозуміти, що, попри роль низьковуглецевої енергії, ми оптимізуватимемо наш портфель задля створення вартості.

  • Це рішення вписується у план компанії згенерувати $20 млрд за рахунок продажу активів у 2025 році.
  • Уже в першому кварталі було реалізовано активів на $1,5 млрд, загальна мета року — $3–4 млрд.

Причини відходу: економіка, політика та рентабельність

Скорочення участі BP у вітровій і сонячній енергетиці пов’язане з низькою прибутковістю навіть попри державні субсидії. Додатковим чинником став політичний курс США після обрання Трампа, який заморозив нове будівництво вітрових турбін.

  • Аналітики Enverus оцінюють, що лише 57% вітрових проєктів у США витримають припинення субсидій.
  • Для сонячної енергетики ситуація ще складніша — стійкими залишаться лише 30% потужностей.
  • Попри спроби BP стати «Big Power» і зменшити нафтовий видобуток, компанія відмовилася від цілі збільшити виробництво електроенергії з ВДЕ в 20 разів до 2030 року.

Нове позиціонування: повернення до Лівії

Окрім виходу з ВДЕ в США, BP повертається на ринки нафти, зокрема до Лівії. У липні компанія підписала попередню угоду з Національною нафтогазовою корпорацією Лівії щодо розробки двох родовищ у басейні Сирт.

  • BP планує відкрити офіс у Лівії до кінця року.
  • Це рішення відображає прагнення зміцнити позиції у традиційному секторі на тлі критики стратегії «зеленої трансформації».

Не всі відступають

Попри кроки BP, інші компанії, зокрема TotalEnergies, продовжують розширювати ВДЕ‑портфелі. Так, нещодавно було оголошено про масштабний вітровий проєкт у Казахстані. Це свідчить про неоднозначність глобального тренду: декарбонізація триває, але не за будь-яку ціну.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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