BP остаточно відмовляється від вітрової енергії у США та повертається до нафти й газу

Компанія BP продала свій бізнес з наземної вітроенергетики у США, що стало черговим сигналом про переорієнтацію великих нафтогазових компаній назад на традиційні активи попри раніше проголошені зелені амбіції.

Згортання «зеленого» курсу: стратегія під тиском ринку

BP оголосила про продаж портфеля вітроелектростанцій загальною потужністю 1,3 ГВт компанії LS Power, що свідчить про відхід від стратегії швидкої декарбонізації та повернення до основного бізнесу.

Віце-президент BP з газу та низьковуглецевої енергетики Вільям Лін заявив:

Ми чітко дали зрозуміти, що, попри роль низьковуглецевої енергії, ми оптимізуватимемо наш портфель задля створення вартості.

Це рішення вписується у план компанії згенерувати $20 млрд за рахунок продажу активів у 2025 році.

Уже в першому кварталі було реалізовано активів на $1,5 млрд, загальна мета року — $3–4 млрд.

Причини відходу: економіка, політика та рентабельність

Скорочення участі BP у вітровій і сонячній енергетиці пов’язане з низькою прибутковістю навіть попри державні субсидії. Додатковим чинником став політичний курс США після обрання Трампа, який заморозив нове будівництво вітрових турбін.

Аналітики Enverus оцінюють, що лише 57% вітрових проєктів у США витримають припинення субсидій.

Для сонячної енергетики ситуація ще складніша — стійкими залишаться лише 30% потужностей.

Попри спроби BP стати «Big Power» і зменшити нафтовий видобуток, компанія відмовилася від цілі збільшити виробництво електроенергії з ВДЕ в 20 разів до 2030 року.

Нове позиціонування: повернення до Лівії

Окрім виходу з ВДЕ в США, BP повертається на ринки нафти, зокрема до Лівії. У липні компанія підписала попередню угоду з Національною нафтогазовою корпорацією Лівії щодо розробки двох родовищ у басейні Сирт.

BP планує відкрити офіс у Лівії до кінця року.

Це рішення відображає прагнення зміцнити позиції у традиційному секторі на тлі критики стратегії «зеленої трансформації».

Не всі відступають

Попри кроки BP, інші компанії, зокрема TotalEnergies, продовжують розширювати ВДЕ‑портфелі. Так, нещодавно було оголошено про масштабний вітровий проєкт у Казахстані. Це свідчить про неоднозначність глобального тренду: декарбонізація триває, але не за будь-яку ціну.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice