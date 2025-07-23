Британія інвестує £63 млн у нові проєкти SAF та e‑SAF

Обновлено: Июль 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Британія інвестує £63 млн у нові проєкти SAF та e‑SAF

Уряд Великої Британії надав фінансування 17 проєктам у сфері сталого авіаційного пального (SAF) та електропального (e‑SAF), загальною сумою £63 млн у межах третього раунду програми Advanced Fuels Fund.

Фінансова підтримка нових технологій для декарбонізації авіації

У межах третього раунду Advanced Fuels Fund (AFF) уряд Великої Британії визначив 17 проєктів, що отримають грантове фінансування на суму £63 млн (понад $85 млн) для розвитку SAF та e‑SAF. Ці ініціативи охоплюють як пілотні, так і комерційні масштаби, і використовують інноваційні технології: від alcohol-to-jet (AtJ) до синтезу CO₂ з відновлюваним воднем.

  • Найбільший грант у £10 млн отримала компанія LanzaJet (США) на будівництво SAF-заводу потужністю 80 тис. тонн/рік, що постачатиме авіапаливо виключно для British Airways з 2028 року.
  • Компанія Alfanar (Саудівська Аравія) отримала £8 млн на проєкт Lighthouse Green Fuels, який має виробляти понад 125 тис. тонн/рік SAF із відходів лісопиляння. Загальний бюджет зростає до £2 млрд, а запуск відтерміновано до 2029 року.
  • Проєкт Essar на Stanlow передбачає використання 550 тис. тонн/рік e‑метанолу та біометанолу для виробництва 200 тис. тонн SAF, з остаточним рішенням про інвестиції у 2027 році.
  • Усього дев’ять проєктів отримають фінансування для виробництва e‑SAF з водню або e‑метанолу.

e‑SAF як пріоритет: британський уряд стимулює нові шляхи декарбонізації

  • Стартап Carbon Neutral Fuels отримав £6 млн на проєкт потужністю 25 тис. тонн/рік e‑SAF, старт заплановано з 2031 року.
  • Компанії Equinor, Zero Petroleum, Essar Oil, OXCCU та інші реалізують SAF/е‑SAF проєкти у регіонах Humber, Stanlow та Oxfordshire.
  • Загальна сума грантів у трьох раундах AFF вже сягнула майже £200 млн, з попередніми двома раундами у £80 млн та £53 млн відповідно.

Ризики для ринку: не всі отримали підтримку

Деякі розробники, такі як Gramm Consortium, можуть перенести SAF-проєкти до США, якщо не вдасться знайти альтернативне фінансування у Великій Британії. Тим часом уряд розробляє механізми підтримки прибутковості для новітніх SAF та e‑SAF технологій.

Глобальні квоти створюють тиск

Зі зростанням кількості урядів, що впроваджують SAF-квоти, включаючи окрему квоту на e‑SAF у Великій Британії з 2028 року та в ЄС з 2030 року, тиск на виробників зростає. Водночас, залишається невизначеність щодо найефективніших технологій для масштабної декарбонізації авіаційного сектору.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2109)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: