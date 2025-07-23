Британія інвестує £63 млн у нові проєкти SAF та e‑SAF

Уряд Великої Британії надав фінансування 17 проєктам у сфері сталого авіаційного пального (SAF) та електропального (e‑SAF), загальною сумою £63 млн у межах третього раунду програми Advanced Fuels Fund.

Фінансова підтримка нових технологій для декарбонізації авіації

У межах третього раунду Advanced Fuels Fund (AFF) уряд Великої Британії визначив 17 проєктів, що отримають грантове фінансування на суму £63 млн (понад $85 млн) для розвитку SAF та e‑SAF. Ці ініціативи охоплюють як пілотні, так і комерційні масштаби, і використовують інноваційні технології: від alcohol-to-jet (AtJ) до синтезу CO₂ з відновлюваним воднем.

Найбільший грант у £10 млн отримала компанія LanzaJet (США) на будівництво SAF-заводу потужністю 80 тис. тонн/рік, що постачатиме авіапаливо виключно для British Airways з 2028 року.

отримала компанія LanzaJet (США) на будівництво SAF-заводу потужністю 80 тис. тонн/рік, що постачатиме авіапаливо виключно для British Airways з 2028 року. Компанія Alfanar (Саудівська Аравія) отримала £8 млн на проєкт Lighthouse Green Fuels , який має виробляти понад 125 тис. тонн/рік SAF із відходів лісопиляння. Загальний бюджет зростає до £2 млрд, а запуск відтерміновано до 2029 року.

, який має виробляти понад 125 тис. тонн/рік SAF із відходів лісопиляння. Загальний бюджет зростає до £2 млрд, а запуск відтерміновано до 2029 року. Проєкт Essar на Stanlow передбачає використання 550 тис. тонн/рік e‑метанолу та біометанолу для виробництва 200 тис. тонн SAF, з остаточним рішенням про інвестиції у 2027 році.

для виробництва 200 тис. тонн SAF, з остаточним рішенням про інвестиції у 2027 році. Усього дев’ять проєктів отримають фінансування для виробництва e‑SAF з водню або e‑метанолу.

e‑SAF як пріоритет: британський уряд стимулює нові шляхи декарбонізації

Стартап Carbon Neutral Fuels отримав £6 млн на проєкт потужністю 25 тис. тонн/рік e‑SAF , старт заплановано з 2031 року.

, старт заплановано з 2031 року. Компанії Equinor, Zero Petroleum, Essar Oil, OXCCU та інші реалізують SAF/е‑SAF проєкти у регіонах Humber, Stanlow та Oxfordshire.

Загальна сума грантів у трьох раундах AFF вже сягнула майже £200 млн, з попередніми двома раундами у £80 млн та £53 млн відповідно.

Ризики для ринку: не всі отримали підтримку

Деякі розробники, такі як Gramm Consortium, можуть перенести SAF-проєкти до США, якщо не вдасться знайти альтернативне фінансування у Великій Британії. Тим часом уряд розробляє механізми підтримки прибутковості для новітніх SAF та e‑SAF технологій.

Глобальні квоти створюють тиск

Зі зростанням кількості урядів, що впроваджують SAF-квоти, включаючи окрему квоту на e‑SAF у Великій Британії з 2028 року та в ЄС з 2030 року, тиск на виробників зростає. Водночас, залишається невизначеність щодо найефективніших технологій для масштабної декарбонізації авіаційного сектору.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media