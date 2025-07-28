Напружений тиждень для нафтового ринку: зростання, ризики та очікування

Нафтові ціни отримали короткострокову підтримку після досягнення тарифної угоди між США та ЄС. Проте фундаментальні ризики, пов’язані з рішеннями ОПЕК+, монетарною політикою ФРС США та глобальними геополітичними загрозами, можуть істотно змінити динаміку ринку вже найближчими днями.
Фундаментальні чинники, що впливають на нафтові ціни
- Угода США–ЄС встановлює єдину ставку мита 15% на більшість товарів ЄС, що є зниженням порівняно з попередніми погрозами введення жорсткіших тарифів.
- ЄС зобов’язався збільшити імпорт енергоносіїв із США і інвестувати в американську промисловість, що покращило настрій ринку.
- Очікування, що ОПЕК+ на зустрічі 3 серпня підтвердить збільшення видобутку на 548 тис. барелів на добу у вересні (після аналогічного кроку в серпні), може вплинути на надлишок пропозиції.
- Наразі залишилося повернути на ринок близько 2,2 млн барелів на добу із добровільно скорочених обсягів. Це може послабити підтримку цін.
Монетарна політика США як ризик для попиту
- Федеральна резервна система проводить дводенне засідання, рішення очікується в середу. Ставка, ймовірно, залишиться без змін, але інвестори чекають сигналів про можливі зниження пізніше у 2025 році.
- Ключовими показниками стануть індекс інфляції PCE за червень та звіт по ринку праці за липень.
- Сильні показники можуть зменшити шанси на пом’якшення монетарної політики, що тиснутиме на попит на нафту.
- Слабкі дані можуть викликати зростання оптимізму на ринку щодо попиту.
Геополітичні та торговельні ризики
- Звіт про обмеження російського експорту бензину створює короткострокову підтримку цінам.
- Потенційне відновлення видобутку у Венесуелі залишається невизначеним фактором пропозиції.
- Торговельні переговори Китаю та напруга на Близькому Сході утримують ризикові премії на ринку нафти.
Прогноз і висновки
- Короткострокове зростання цін, викликане тарифною угодою США–ЄС, може виявитися нестійким.
- У разі підтвердження додаткових обсягів постачання від ОПЕК+ та сильних економічних даних США можливе зниження нафтових котирувань уже цього тижня.
- Фундаментальні ризики лишаються ключовими для формування ціни: політика ФРС, поведінка ОПЕК+ і геополітична динаміка.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com