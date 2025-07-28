Напружений тиждень для нафтового ринку: зростання, ризики та очікування

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Напружений тиждень для нафтового ринку: зростання, ризики та очікування

Нафтові ціни отримали короткострокову підтримку після досягнення тарифної угоди між США та ЄС. Проте фундаментальні ризики, пов’язані з рішеннями ОПЕК+, монетарною політикою ФРС США та глобальними геополітичними загрозами, можуть істотно змінити динаміку ринку вже найближчими днями.

Фундаментальні чинники, що впливають на нафтові ціни

  • Угода США–ЄС встановлює єдину ставку мита 15% на більшість товарів ЄС, що є зниженням порівняно з попередніми погрозами введення жорсткіших тарифів.
  • ЄС зобов’язався збільшити імпорт енергоносіїв із США і інвестувати в американську промисловість, що покращило настрій ринку.
  • Очікування, що ОПЕК+ на зустрічі 3 серпня підтвердить збільшення видобутку на 548 тис. барелів на добу у вересні (після аналогічного кроку в серпні), може вплинути на надлишок пропозиції.
  • Наразі залишилося повернути на ринок близько 2,2 млн барелів на добу із добровільно скорочених обсягів. Це може послабити підтримку цін.

Монетарна політика США як ризик для попиту

  • Федеральна резервна система проводить дводенне засідання, рішення очікується в середу. Ставка, ймовірно, залишиться без змін, але інвестори чекають сигналів про можливі зниження пізніше у 2025 році.
  • Ключовими показниками стануть індекс інфляції PCE за червень та звіт по ринку праці за липень.
  • Сильні показники можуть зменшити шанси на пом’якшення монетарної політики, що тиснутиме на попит на нафту.
  • Слабкі дані можуть викликати зростання оптимізму на ринку щодо попиту.

Геополітичні та торговельні ризики

  • Звіт про обмеження російського експорту бензину створює короткострокову підтримку цінам.
  • Потенційне відновлення видобутку у Венесуелі залишається невизначеним фактором пропозиції.
  • Торговельні переговори Китаю та напруга на Близькому Сході утримують ризикові премії на ринку нафти.

Прогноз і висновки

  • Короткострокове зростання цін, викликане тарифною угодою США–ЄС, може виявитися нестійким.
  • У разі підтвердження додаткових обсягів постачання від ОПЕК+ та сильних економічних даних США можливе зниження нафтових котирувань уже цього тижня.
  • Фундаментальні ризики лишаються ключовими для формування ціни: політика ФРС, поведінка ОПЕК+ і геополітична динаміка.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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