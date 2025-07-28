Ціни на нафту зростають після угоди США та ЄС: ставка на енергетичне партнерство

Сполучені Штати та Європейський Союз уникнули масштабної торговельної війни, досягнувши історичної угоди про тарифи, що включає масштабні інвестиції ЄС у американську енергетику. Цей крок одразу відобразився на нафтовому ринку, підштовхнувши ціни вгору та зміцнивши очікування довгострокової співпраці.
Як угода США–ЄС змінює правила гри для нафтового ринку
Геополітичний контекст
- Підписання угоди між США та ЄС дозволило уникнути введення 30% мит на європейські товари — погоджено єдину ставку 15%.
- У відповідь ЄС зобов’язався інвестувати $750 млрд у закупівлю американських енергоресурсів упродовж трьох років.
- Додатково — $600 млрд інвестицій у американську промисловість та багатомільярдні закупівлі військового обладнання.
Реакція нафтового ринку
- На тлі новини ціна Brent зросла до $68.84, а WTI — до $65.52.
- Угоди щодо нульових тарифів на частину енергетичного експорту США створюють очікування стійкого попиту на нафту.
- Укладена домовленість гарантує передбачувану базу попиту на американські енергоресурси на щонайменше три роки.
Структурні зміни в енергетичних потоках
- ЄС планує витрачати щороку $250 млрд на американську енергію, включаючи нафту та ядерне паливо.
- Цей обсяг покликаний знизити залежність Європи від російських джерел, що відповідає стратегічній меті диверсифікації.
Валютні сигнали
- Євро зміцнився проти долара та єни — ознака позитивного сприйняття ринками.
Суперечливі наслідки для ЄС
- Попри уникнення повномасштабної війни тарифів, ставка 15% залишається істотним навантаженням порівняно з попередніми умовами.
- Автомобільний сектор Німеччини, що раніше обкладався 27,5%, тепер підпадає під 15% мито.
- Федерація німецької промисловості застерігає про значні втрати експортноорієнтованої економіки.
Прогноз та висновки
- Підтримка цін на нафту на поточному рівні ймовірна в середньостроковій перспективі через гарантовані постачання та відкриті ринки.
- Інвестиційний пакет від ЄС у США є безпрецедентним і може стати триггером для стабілізації нафтових ринків.
- Ризик подальших торговельних тертя не знято повністю: тарифи на сталь та алюміній залишаються на рівні 50%, переговори тривають.
- Умови угоди мають політичну обумовленість: можливе переглядання ставок, якщо зобов’язання щодо інвестицій не будуть виконані.
«Сьогоднішня угода створює впевненість у непевні часи — для громадян і бізнесу по обидва боки Атлантики» — Урсула фон дер Ляєн
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com