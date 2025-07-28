Ціни на нафту зростають після угоди США та ЄС: ставка на енергетичне партнерство

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зростають після угоди США та ЄС: ставка на енергетичне партнерство

Сполучені Штати та Європейський Союз уникнули масштабної торговельної війни, досягнувши історичної угоди про тарифи, що включає масштабні інвестиції ЄС у американську енергетику. Цей крок одразу відобразився на нафтовому ринку, підштовхнувши ціни вгору та зміцнивши очікування довгострокової співпраці.

Як угода США–ЄС змінює правила гри для нафтового ринку

Геополітичний контекст

  • Підписання угоди між США та ЄС дозволило уникнути введення 30% мит на європейські товари — погоджено єдину ставку 15%.
  • У відповідь ЄС зобов’язався інвестувати $750 млрд у закупівлю американських енергоресурсів упродовж трьох років.
  • Додатково — $600 млрд інвестицій у американську промисловість та багатомільярдні закупівлі військового обладнання.

Реакція нафтового ринку

  • На тлі новини ціна Brent зросла до $68.84, а WTI — до $65.52.
  • Угоди щодо нульових тарифів на частину енергетичного експорту США створюють очікування стійкого попиту на нафту.
  • Укладена домовленість гарантує передбачувану базу попиту на американські енергоресурси на щонайменше три роки.

Структурні зміни в енергетичних потоках

  • ЄС планує витрачати щороку $250 млрд на американську енергію, включаючи нафту та ядерне паливо.
  • Цей обсяг покликаний знизити залежність Європи від російських джерел, що відповідає стратегічній меті диверсифікації.

Валютні сигнали

  • Євро зміцнився проти долара та єни — ознака позитивного сприйняття ринками.

Суперечливі наслідки для ЄС

  • Попри уникнення повномасштабної війни тарифів, ставка 15% залишається істотним навантаженням порівняно з попередніми умовами.
  • Автомобільний сектор Німеччини, що раніше обкладався 27,5%, тепер підпадає під 15% мито.
  • Федерація німецької промисловості застерігає про значні втрати експортноорієнтованої економіки.

Прогноз та висновки

  • Підтримка цін на нафту на поточному рівні ймовірна в середньостроковій перспективі через гарантовані постачання та відкриті ринки.
  • Інвестиційний пакет від ЄС у США є безпрецедентним і може стати триггером для стабілізації нафтових ринків.
  • Ризик подальших торговельних тертя не знято повністю: тарифи на сталь та алюміній залишаються на рівні 50%, переговори тривають.
  • Умови угоди мають політичну обумовленість: можливе переглядання ставок, якщо зобов’язання щодо інвестицій не будуть виконані.

«Сьогоднішня угода створює впевненість у непевні часи — для громадян і бізнесу по обидва боки Атлантики» — Урсула фон дер Ляєн

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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