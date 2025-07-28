Прогноз коливань цін на нафту: ризики зростають, фундаментальних змін не відбулося

Попри незначні спроби зростання, нафтовий ринок повертається до нижньої межі діапазону. Ключові підтримки знову проходять випробування на міцність, тоді як фундаментальні фактори залишаються стабільними: обсяги виробництва та постачання WTI — на рівні. Попереду — тиждень рішень ФРС США та геополітичних ризиків.
Технічні рівні: повернення до низів
- 64.600 $/бар. — ключовий рівень підтримки WTI, протестований у середу та п’ятницю.
- 66.410 $/бар. — максимум тижня, досягнутий у п’ятницю, проте втримати не вдалося.
- Діапазон очікуваних коливань: від 63.500 до 66.850 $/бар. — нижній рівень за останні три місяці.
- 65.000 $/бар. — рівень, який став вразливим у вівторок і не був відновлений.
Фундаментальні чинники: стабільність, що не гарантує росту
- Обсяги видобутку та постачання WTI залишаються стабільними, попри волатильність цін.
- Зниження нижче 64.600 $/бар. може відкрити шлях до 64.200 $/бар. і нижче.
- Зростання, що спостерігалося з 3-го до 23 липня, не змогло втриматись — ринок втратив інерцію.
Вплив подій:
- Середа: публікація рішення ФРС США щодо процентної ставки.
- П’ятниця: адміністрація Білого дому готує нові заяви щодо тарифної політики.
- Ці події можуть мати вплив на настрої спекулянтів і коливання цін на нафту.
Поведінкові сигнали ринку: обережний песимізм
- Рух до 66.150 $/бар. не підтримався обсягами — сигнал слабкості попиту.
- Попередні спроби прориву 67.000 $/бар. були невдалими, що свідчить про вичерпаний апетит до ризику.
- Кореляція з ринком акцій США стає дедалі слабшою, попри активність інвесторів на фондових біржах.
Прогноз і висновки
- Фундаментальні показники не змінилися, проте психологічні чинники набирають ваги.
- Висока волатильність зберігатиметься, особливо у короткостроковій перспективі.
Ціна нафти WTI знову досягла нижнього рівня тримісячного діапазону. Трейдерам слід бути готовими до ривків у будь-який бік — надто багато змін попереду.
Джерело: Terminal
За матеріалами: dailyforex.com