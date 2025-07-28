Прогноз коливань цін на нафту: ризики зростають, фундаментальних змін не відбулося

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Прогноз коливань цін на нафту: ризики зростають, фундаментальних змін не відбулося

Попри незначні спроби зростання, нафтовий ринок повертається до нижньої межі діапазону. Ключові підтримки знову проходять випробування на міцність, тоді як фундаментальні фактори залишаються стабільними: обсяги виробництва та постачання WTI — на рівні. Попереду — тиждень рішень ФРС США та геополітичних ризиків.

Технічні рівні: повернення до низів

  • 64.600 $/бар. — ключовий рівень підтримки WTI, протестований у середу та п’ятницю.
  • 66.410 $/бар. — максимум тижня, досягнутий у п’ятницю, проте втримати не вдалося.
  • Діапазон очікуваних коливань: від 63.500 до 66.850 $/бар. — нижній рівень за останні три місяці.
  • 65.000 $/бар. — рівень, який став вразливим у вівторок і не був відновлений.

Фундаментальні чинники: стабільність, що не гарантує росту

  • Обсяги видобутку та постачання WTI залишаються стабільними, попри волатильність цін.
  • Зниження нижче 64.600 $/бар. може відкрити шлях до 64.200 $/бар. і нижче.
  • Зростання, що спостерігалося з 3-го до 23 липня, не змогло втриматись — ринок втратив інерцію.

Вплив подій:

  • Середа: публікація рішення ФРС США щодо процентної ставки.
  • П’ятниця: адміністрація Білого дому готує нові заяви щодо тарифної політики.
  • Ці події можуть мати вплив на настрої спекулянтів і коливання цін на нафту.

Поведінкові сигнали ринку: обережний песимізм

  • Рух до 66.150 $/бар. не підтримався обсягами — сигнал слабкості попиту.
  • Попередні спроби прориву 67.000 $/бар. були невдалими, що свідчить про вичерпаний апетит до ризику.
  • Кореляція з ринком акцій США стає дедалі слабшою, попри активність інвесторів на фондових біржах.

Прогноз і висновки

  • Фундаментальні показники не змінилися, проте психологічні чинники набирають ваги.
  • Висока волатильність зберігатиметься, особливо у короткостроковій перспективі.

Ціна нафти WTI знову досягла нижнього рівня тримісячного діапазону. Трейдерам слід бути готовими до ривків у будь-який бік — надто багато змін попереду.

Джерело: Terminal

За матеріалами: dailyforex.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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