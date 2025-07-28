Україна може відновити удари по нафтопереробній інфраструктурі рф

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Україна може відновити удари по нафтопереробній інфраструктурі рф

Після нічних атак на Сочі з безпілотників, Україна може повернутися до тактики ударів по нафтопереробних заводах та нафтобазах рф. Ці удари можуть мати довгостроковий вплив на логістику, виробництво пального та обороноздатність рф.

Оцінка дій України та наслідки для рф

  • Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, заявив про можливе повернення України до тактики ударів по НПЗ рф після тривалої паузи з квітня.
  • Пауза могла бути результатом неформальних домовленостей або прохання західних партнерів уникати провокацій.
  • У ніч на 24 липня зафіксовано наймасштабнішу атаку на місто Сочі з початку повномасштабного вторгнення.
  • Під час удару було влучено в нафтобазу, що підтвердив голова адміністрації федеральної території Сочі Дмитро Плюшкін.
  • 7 липня українські безпілотники вразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї. У результаті: пожежа та зупинка частини виробництва.
  • У ту ж ніч атаковано хімічний завод у Кронодську, де виготовляють бойові частини для дронів-камікадзе «Шахед».
  • 23 липня завдано удару по залізничній інфраструктурі в Новошахтинську (Ростовська область), яку рф використовувала як логістичний хаб для постачання боєприпасів, пального та особового складу.

Оборонна спроможність рф та заміна техніки

  • За словами Ступака, рф замінює сучасні системи РЕБ та радарів на застарілі в окремих секторах фронту.
  • Ймовірні причини:
    • нестача нових систем через втрати і низький рівень виробництва;
    • перерозподіл наявних ресурсів зі східних регіонів, як-от Владивосток чи Мурманськ.
  • рф створює багатошарову систему оборони, щоб ускладнити прорив українських БпЛА вглиб своєї території.

«Подивимося, чи будуть додаткові удари завтра чи післязавтра. Якщо так — це означатиме, що Україна остаточно взяла курс на удари по нафтопереробній інфраструктурі рф», — Іван Ступак.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Kanal 13

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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