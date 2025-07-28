Україна може відновити удари по нафтопереробній інфраструктурі рф

Після нічних атак на Сочі з безпілотників, Україна може повернутися до тактики ударів по нафтопереробних заводах та нафтобазах рф. Ці удари можуть мати довгостроковий вплив на логістику, виробництво пального та обороноздатність рф.
Оцінка дій України та наслідки для рф
- Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, заявив про можливе повернення України до тактики ударів по НПЗ рф після тривалої паузи з квітня.
- Пауза могла бути результатом неформальних домовленостей або прохання західних партнерів уникати провокацій.
- У ніч на 24 липня зафіксовано наймасштабнішу атаку на місто Сочі з початку повномасштабного вторгнення.
- Під час удару було влучено в нафтобазу, що підтвердив голова адміністрації федеральної території Сочі Дмитро Плюшкін.
- 7 липня українські безпілотники вразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї. У результаті: пожежа та зупинка частини виробництва.
- У ту ж ніч атаковано хімічний завод у Кронодську, де виготовляють бойові частини для дронів-камікадзе «Шахед».
- 23 липня завдано удару по залізничній інфраструктурі в Новошахтинську (Ростовська область), яку рф використовувала як логістичний хаб для постачання боєприпасів, пального та особового складу.
Оборонна спроможність рф та заміна техніки
- За словами Ступака, рф замінює сучасні системи РЕБ та радарів на застарілі в окремих секторах фронту.
- Ймовірні причини:
- нестача нових систем через втрати і низький рівень виробництва;
- перерозподіл наявних ресурсів зі східних регіонів, як-от Владивосток чи Мурманськ.
- рф створює багатошарову систему оборони, щоб ускладнити прорив українських БпЛА вглиб своєї території.
«Подивимося, чи будуть додаткові удари завтра чи післязавтра. Якщо так — це означатиме, що Україна остаточно взяла курс на удари по нафтопереробній інфраструктурі рф», — Іван Ступак.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Kanal 13