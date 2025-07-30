Прогноз цін на нафту: перевага пропозиції над попитом

Попри геополітичні ризики та економічну невизначеність, прогноз нафти на 2025–2026 роки вказує на перевагу пропозиції над попитом, що створює тиск на ціни. Аналітики очікують середню ціну Brent на рівні $70 у 2025 році та $65 у 2026-му.
Попит, пропозиція та політика
- Повільне зростання попиту: світове споживання нафти зростає не більше ніж на 1% на рік, навіть якщо світовий ВВП зростатиме на 3% у 2026 році.
- Перевага зростання пропозиції: за оцінками, щорічне зростання глобального видобутку нафти – 1–2%, що переважає динаміку попиту.
- Активізація бурових сервісів: останні 3 роки відзначено високою буровою активністю, що веде до збільшення пропозиції.
- Позиція OPEC+: організація планує збільшити видобуток приблизно на 500 тис. барелів на добу упродовж кількох місяців, щоб повернути частку ринку.
Обмежений ефект на ринок
- росія: попри санкції, країна зберігає рівень експорту 1,7 млн барелів на добу, і суттєве зниження поставок через додаткові обмеження малоймовірне.
- Венесуела: дозволи Chevron на діяльність не призведуть до значного зростання пропозиції, ефект буде маргінальним.
- Ізраїль–ХАМАС: навіть попри загрозу нових ескалацій, ринок вже враховує геополітичні ризики, і їхній вплив на ціни буде обмеженим.
Монетарна політика та макроекономіка
- Дії ФРС США: очікування ринку щодо рішень Федрезерву створюють короткострокову волатильність, але не змінюють базовий тренд цін на нафту.
- Глобальні торговельні угоди: можуть покращити економічну динаміку, однак не здатні забезпечити значний приріст попиту на нафту в 2026 році.
Очікувана динаміка цін Brent
- 2025 рік: прогноз на рівні $70 за барель, поточний ринковий баланс уже враховує геополітичні ризики.
- 2026 рік: базовий сценарій – зниження до $65 за барель через перевищення пропозиції над попитом і стабільну позицію OPEC+ щодо нарощення видобутку.
Висновки
- Ціновий тиск зберігатиметься: фундаментальні фактори вказують на продовження тенденції до зниження цін у середньостроковій перспективі.
- Геополітика відіграє другорядну роль: ринок уже врахував ключові ризики, і лише масштабні збої в постачанні можуть суттєво змінити цінову динаміку.
- Ринкові очікування стабільні: політика OPEC+, зростання видобутку в Північній Америці та помірне зростання попиту не дають підстав для стійкого зростання цін на нафту.
Ми не бачимо підстав для зростання цін на нафту в 2026 році — попри геополітичні ризики, ринок переважно керується фундаментальними показниками пропозиції та попиту
Джерело: Terminal
За матеріалами: CNBC