Прогноз цін на нафту: перевага пропозиції над попитом

Обновлено: Июль 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Прогноз цін на нафту: перевага пропозиції над попитом

Попри геополітичні ризики та економічну невизначеність, прогноз нафти на 2025–2026 роки вказує на перевагу пропозиції над попитом, що створює тиск на ціни. Аналітики очікують середню ціну Brent на рівні $70 у 2025 році та $65 у 2026-му.

Попит, пропозиція та політика

  • Повільне зростання попиту: світове споживання нафти зростає не більше ніж на 1% на рік, навіть якщо світовий ВВП зростатиме на 3% у 2026 році.
  • Перевага зростання пропозиції: за оцінками, щорічне зростання глобального видобутку нафти – 1–2%, що переважає динаміку попиту.
  • Активізація бурових сервісів: останні 3 роки відзначено високою буровою активністю, що веде до збільшення пропозиції.
  • Позиція OPEC+: організація планує збільшити видобуток приблизно на 500 тис. барелів на добу упродовж кількох місяців, щоб повернути частку ринку.

Обмежений ефект на ринок

  • росія: попри санкції, країна зберігає рівень експорту 1,7 млн барелів на добу, і суттєве зниження поставок через додаткові обмеження малоймовірне.
  • Венесуела: дозволи Chevron на діяльність не призведуть до значного зростання пропозиції, ефект буде маргінальним.
  • Ізраїль–ХАМАС: навіть попри загрозу нових ескалацій, ринок вже враховує геополітичні ризики, і їхній вплив на ціни буде обмеженим.

Монетарна політика та макроекономіка

  • Дії ФРС США: очікування ринку щодо рішень Федрезерву створюють короткострокову волатильність, але не змінюють базовий тренд цін на нафту.
  • Глобальні торговельні угоди: можуть покращити економічну динаміку, однак не здатні забезпечити значний приріст попиту на нафту в 2026 році.

Очікувана динаміка цін Brent

  • 2025 рік: прогноз на рівні $70 за барель, поточний ринковий баланс уже враховує геополітичні ризики.
  • 2026 рік: базовий сценарій – зниження до $65 за барель через перевищення пропозиції над попитом і стабільну позицію OPEC+ щодо нарощення видобутку.

Висновки

  • Ціновий тиск зберігатиметься: фундаментальні фактори вказують на продовження тенденції до зниження цін у середньостроковій перспективі.
  • Геополітика відіграє другорядну роль: ринок уже врахував ключові ризики, і лише масштабні збої в постачанні можуть суттєво змінити цінову динаміку.
  • Ринкові очікування стабільні: політика OPEC+, зростання видобутку в Північній Америці та помірне зростання попиту не дають підстав для стійкого зростання цін на нафту.

Ми не бачимо підстав для зростання цін на нафту в 2026 році — попри геополітичні ризики, ринок переважно керується фундаментальними показниками пропозиції та попиту

Джерело: Terminal

За матеріалами: CNBC

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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