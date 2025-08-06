Близький Схід під прицілом: як конфлікт Ізраїль–Іран вплинув на нафтові ринки

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Близький Схід під прицілом: як конфлікт Ізраїль–Іран вплинув на нафтові ринки

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном знову актуалізував значення Близького Сходу як стратегічного центру глобального нафтового й енергетичного балансу. Цей регіон виробляє 30% світової нафти та володіє ключовим маршрутом — Ормузькою протокою, через яку транспортується левова частка нафти й ЗПГ. Військова ескалація у червні 2025 року спричинила стрибок котирувань Brent на 18%, але ринок швидко відреагував на оголошене 24 червня перемир’я — котирування обвалилися майже на 10%.

Енергетичні наслідки конфлікту Ізраїль–Іран

1. Стратегічне значення Близького Сходу

  • 30% світового видобутку нафти припадає на країни регіону.
  • Ормузька протока залишається головним вузлом глобального транспортування нафти, зокрема для експорту з Катару та ОАЕ.
  • Значення протоки зросте до кінця десятиліття завдяки проєктам з розширення North Field у Катарі і запуску заводу Ruwais LNG в ОАЕ.

2. Цінова турбулентність на нафтовому ринку

  • Ф’ючерси Brent зросли на 18% між 10 і 20 червня — до $79/барель, максимального за майже 5 місяців рівня.
  • 24 червня, після оголошення перемир’я, ціни на нафту впали на 10%.
  • Причиною зростання були страхи щодо можливого закриття Ормузької протоки, що поставило б під загрозу глобальні постачання.

3. Фактичні перебої у виробництві

  • Ізраїль зупинив видобуток природного газу на родовищах Leviathan і Karish між 13–25 червня, що призвело до обмежень у виробництві добрив.
  • В Ірані було пошкоджено платформу на South Pars Phase 14, що знизило видобуток на 12 млн м³/добу. Видобуток відновлено після перемир’я 24 червня.
  • Іран тимчасово зупинив виробництво аміаку й сечовини з міркувань безпеки.

4. Ормузька протока залишалась відкритою

  • Хоча ціни реагували на ризик, фактичний транзит нафти через протоку не переривався.
  • Навпаки, у червні експорт ЗПГ із протоки зріс на 9% у річному вимірі.
  • Однак фіксувались збої GPS у Перській затоці — до 25% суден мали проблеми з сигналом у розпал напруги.
  • QatarEnergy наказала своїм танкерам чекати за межами протоки до моменту завантаження — для мінімізації ризиків.

5. Політична напруга навколо закриття Ормузької протоки

  • Після ударів США по ядерних об’єктах Ірану парламент Ірану проголосував за закриття протоки.
  • Остаточне рішення мало прийняти Вища рада національної безпеки, але цього не сталося — 24 червня сторони досягли перемир’я.

6. Висновки щодо впливу на нафтові ринки

  • Висока чутливість нафтового ринку до подій у Перській затоці зберігається.
  • Ціни на нафту реагують на політичні сигнали навіть за відсутності реального скорочення постачань.
  • Глобальні ланцюги постачання вразливі до ризиків з боку Ормузької протоки — і це формує премію за ризик у ф’ючерсах.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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