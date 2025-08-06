Ринок нафти реагує на погрози Трампа щодо покупців російської нафти

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту стабілізувалися після нещодавнього падіння, адже інвестори оцінюють ризики, пов’язані з можливою ескалацією санкційної політики США. Президент Дональд Трамп пригрозив Індії та Китаю заходами у відповідь на імпорт нафти з росії. Пекін і Нью-Делі відхилили ці вимоги, назвавши їх безпідставними. На тлі таких дій Brent торгується нижче $69 за барель, а WTI — трохи вище $66. Додатковий тиск створює зростання видобутку ОПЕК+, що загрожує надлишковою пропозицією на ринку в другій половині року.

Оцінка ризиків для нафтового ринку

1. Геополітичне напруження навколо покупців російської нафти

  • Президент США Дональд Трамп пригрозив Індії та Китаю санкціями за імпорт нафти з росії.
  • Китай відповів, що забезпечуватиме свої енергетичні потреби у спосіб, що відповідає національним інтересам.
  • Індія назвала дії США безпідставними та висловила незгоду із зовнішнім тиском на енергетичні рішення.

2. Реакція ринку: стабілізація після падіння

  • Brent у вівторок торгується нижче $67.67/барельї.
  • WTI утримується вище $65.17/барель.
  • Попереднє падіння цін зумовлено ознаками уповільнення економіки США та ширшими торговельними ініціативами Трампа.

3. Чинники пропозиції: дії ОПЕК+

  • ОПЕК+ послаблює обмеження на видобуток, що створює ризик надлишкової пропозиції.
  • У вересні альянс планує збільшити видобуток на 547 000 барелів на добу.
  • Це може суттєво вплинути на баланс ринку в IV кварталі.

4. Аналітична оцінка ризиків

  • «Фундаментальний прогноз для ринку нафти залишається ведмежим: збільшення видобутку ОПЕК+ забезпечить надлишкову пропозицію з четвертого кварталу», — Уоррен Паттерсон, ING Groep NV

  • Водночас аналітик наголошує, що ключовим ризиком до цього сценарію є можливість вторинних тарифів щодо покупців російської нафти.

5. Альтернативи для Індії та глобальний вплив

  • У разі втрати доступу до російської нафти, Індія буде змушена шукати альтернативних постачальників.
  • За оцінкою Rystad Energy, інші члени ОПЕК+ можуть компенсувати потенційний дефіцит, зокрема країни Близького Сходу.
  • Проте така перебудова може спричинити зміну логістичних маршрутів і вплинути на ціни в середньостроковій перспективі.

Джерело: Terminal

За матеріалами: investing.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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