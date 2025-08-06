Ринок нафти реагує на погрози Трампа щодо покупців російської нафти

Ціни на нафту стабілізувалися після нещодавнього падіння, адже інвестори оцінюють ризики, пов’язані з можливою ескалацією санкційної політики США. Президент Дональд Трамп пригрозив Індії та Китаю заходами у відповідь на імпорт нафти з росії. Пекін і Нью-Делі відхилили ці вимоги, назвавши їх безпідставними. На тлі таких дій Brent торгується нижче $69 за барель, а WTI — трохи вище $66. Додатковий тиск створює зростання видобутку ОПЕК+, що загрожує надлишковою пропозицією на ринку в другій половині року.
Оцінка ризиків для нафтового ринку
1. Геополітичне напруження навколо покупців російської нафти
- Президент США Дональд Трамп пригрозив Індії та Китаю санкціями за імпорт нафти з росії.
- Китай відповів, що забезпечуватиме свої енергетичні потреби у спосіб, що відповідає національним інтересам.
- Індія назвала дії США безпідставними та висловила незгоду із зовнішнім тиском на енергетичні рішення.
2. Реакція ринку: стабілізація після падіння
- Brent у вівторок торгується нижче $67.67/барельї.
- WTI утримується вище $65.17/барель.
- Попереднє падіння цін зумовлено ознаками уповільнення економіки США та ширшими торговельними ініціативами Трампа.
3. Чинники пропозиції: дії ОПЕК+
- ОПЕК+ послаблює обмеження на видобуток, що створює ризик надлишкової пропозиції.
- У вересні альянс планує збільшити видобуток на 547 000 барелів на добу.
- Це може суттєво вплинути на баланс ринку в IV кварталі.
4. Аналітична оцінка ризиків
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«Фундаментальний прогноз для ринку нафти залишається ведмежим: збільшення видобутку ОПЕК+ забезпечить надлишкову пропозицію з четвертого кварталу», — Уоррен Паттерсон, ING Groep NV
- Водночас аналітик наголошує, що ключовим ризиком до цього сценарію є можливість вторинних тарифів щодо покупців російської нафти.
5. Альтернативи для Індії та глобальний вплив
- У разі втрати доступу до російської нафти, Індія буде змушена шукати альтернативних постачальників.
- За оцінкою Rystad Energy, інші члени ОПЕК+ можуть компенсувати потенційний дефіцит, зокрема країни Близького Сходу.
- Проте така перебудова може спричинити зміну логістичних маршрутів і вплинути на ціни в середньостроковій перспективі.
Джерело: Terminal
За матеріалами: investing.com