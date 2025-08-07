Луїсвілл прагне відмовитися від програми RFG: крок до зниження цін на пальне

Мер Луїсвілла Крейґ Ґрінберґ оголосив про завершення подання заявки до Агентства з охорони довкілля США (EPA) на виключення округу Джефферсон зі складу федеральної програми реформульованого бензину (RFG), що потенційно дозволить мешканцям зекономити мільйони доларів щороку.

Програми RFG (Reformulated Gasoline)

RFG – це спеціальні стандарти для бензину, розроблені для зменшення шкідливих викидів у атмосферу, зокрема летких органічних сполук (ЛОС) та оксидів азоту (NOx). Вони використовуються переважно в США, зокрема в районах з високим рівнем забруднення повітря.

Скасування програми RFG: вплив на місцеву економіку

Програма RFG була впроваджена з метою досягнення федеральних стандартів якості повітря. Однак вона спричинила подорожчання пального для мешканців округу Джефферсон.

Різниця в ціні бензину для водіїв Луїсвілла складала 10–35 центів за галон у порівнянні з сусідніми округами.

у порівнянні з сусідніми округами. Обсяг споживання бензину в окрузі становить близько 547 мільйонів галонів на рік .

. За умови зниження ціни на 25 центів за галон, це принесе до $137 мільйонів економії щороку.

Досягнення екологічних стандартів без RFG

Завдяки багаторічним зусиллям у сфері екології, Луїсвілл тепер відповідає вимогам EPA для виходу з програми RFG.

«Завдяки великій кількості роботи й вимірюваному прогресу, ми впевнено рухаємось шляхом дотримання федеральних стандартів якості повітря — без додаткового тягаря RFG», — зазначив мер Ґрінберґ.

Офіційний запит до адміністратора EPA Лі Зелдіна вже направлений.

Мер наполягає на прискореному розгляді заявки на виключення з програми.

Співпраця на всіх рівнях влади

Мер відзначив, що цей результат став можливим завдяки спільним зусиллям міської, обласної та державної влади.

«Після багатьох років розчарування ми нарешті позбуваємося RFG — і приносимо справжнє полегшення людям округу Джефферсон», — сказав Ґрінберґ.