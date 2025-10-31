Індія зберігає рекордне зростання попиту на LPG завдяки субсидіям і масштабним інфраструктурним планам

Індія, що вже посідає друге місце у світі за споживанням LPG після Китаю, демонструє послідовне зростання імпорту з червня 2025 року та готується закріпити позиції ключового ринку для постачальників зі США та Близького Сходу завдяки продовженню субсидій на циліндри, розширенню програми PMUY та запуску нових об’єктів зберігання і трубопровідної інфраструктури.

Індійський ринок LPG 2025–2026

1. Вихідна ситуація

Індія посилює роль у глобальній торгівлі LPG, оскільки попит у житловому секторі зберігається завдяки підтримці держави та зростанню підключених домогосподарств.

Статус ринку: Індія – другий у світі споживач LPG, «поза Китаєм».

Індія – другий у світі споживач LPG, «поза Китаєм». Динаміка імпорту: з червня 2025 року фіксуються послідовні сезонні максимуми імпорту LPG.

з червня 2025 року фіксуються LPG. Структура імпорту: близько 92% імпорту LPG надходить з Близького Сходу, що створює концентрацію ризику для Індії та можливість для диверсифікації.

2. Тендер на постачання LPG у 2026 році

30 жовтня завершується термін подання пропозицій за тендером на 2026 рік, який оголосили три національні нафтогазові компанії Індії – Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation та Bharat Petroleum Corporation.

Предмет тендера: до трьох VLGC на місяць (very large gas carrier) із рівномірно розподіленими партіями LPG зі США .

до (very large gas carrier) із . Еквівалент: до 54 тис. бар./добу (приблизно) за рахунок трьох VLGC на місяць, що не є проблемою з точки зору наявності ресурсу в США завдяки зростанню експортних можливостей.

до (приблизно) за рахунок трьох VLGC на місяць, що не є проблемою з точки зору наявності ресурсу в США завдяки зростанню експортних можливостей. Термін публікації результатів: до середини листопада 2025 року учасники ринку мають дізнатися результати.

до середини листопада 2025 року учасники ринку мають дізнатися результати. Логічний висновок: тендер фактично є «тестом на готовність» Індії зменшити залежність від Близького Сходу та одночасно посилити конкуренцію між США та постачальниками з Перської затоки.

Обґрунтування. Нарощування експорту LPG зі США та вже наявне «цінове протистояння» США і Близького Сходу на азійському напрямку робить індійський ринок «полем битви» за частку попиту саме у 2026 році.

3. Попит: поточні темпи зростання

За даними PPAC, Індія вийшла на рекордний темп приросту попиту на LPG – 6,4% рік до року у 2024/раніше зазначеному році, а за період січень–вересень 2025 року попит зростає на 4,6% рік до року, що є другим показником за десятиріччя.

Цільове споживання: житловий сегмент, особливо малозабезпечені домогосподарства .

житловий сегмент, особливо . Керуючий фактор: субсидовані газові циліндри та розширення покриття програми PMUY .

та . Ризик для довгострокового зростання: сповільнення демографічного приросту (0,97% у 2020 році проти 0,89% у 2023 році за даними ООН) зменшує «природну» базу для розширення ринку.

4. Роль субсидій і бюджетних рішень

Субсидії за програмою Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) залишаються критично важливими для попиту в сільських і бідніших регіонах.

Запуск PMUY: 2016 рік, ініціатива уряду під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді для забезпечення жінок у домогосподарствах нижче межі бідності LPG-з’єднаннями .

2016 рік, ініціатива уряду під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді для . Періоди згортання субсидій: 2020–2021 роки – через жорсткі фіскальні обмеження субсидії було припинено для частини населення.

2020–2021 роки – через субсидії було припинено для частини населення. Політичний цикл: субсидії періодично відновлювалися перед ключовими виборами , що свідчить про їхній політичний характер.

субсидії , що свідчить про їхній політичний характер. Після виборів 2024 року: субсидії на циліндри планували залишити «на паузі» , однак у серпні 2025 року уряд оголосив про їхнє відновлення на поточний фінансовий рік до березня 2026 року .

субсидії на циліндри , однак на поточний фінансовий рік . Водночас норму поповнень було зменшено з 12 до 9 циліндрів на рік , що є ознакою контрольованої підтримки попиту і спробою стримати фіскальні витрати.

норму поповнень було , що є ознакою контрольованої підтримки попиту і спробою стримати фіскальні витрати. Додаткова підтримка компаній: уряд у серпні 2025 року затвердив компенсацію близько 300 млрд рупій (приблизно 3,4 млрд дол. США ) для нафтогазових компаній, які зазнали збитків від продажу субсидованого LPG.

уряд у серпні 2025 року затвердив (приблизно ) для нафтогазових компаній, які зазнали збитків від продажу субсидованого LPG. Наступний політичний рубіж: квітень 2026 року – тоді субсидії знову стануть предметом бюджетної дискусії, а наступні загальні вибори заплановані на квітень 2029 року .

квітень 2026 року – тоді субсидії знову стануть предметом бюджетної дискусії, а наступні загальні вибори . Логічний висновок: попит на LPG в Індії безпосередньо залежить від політичної волі підтримувати PMUY і від передвиборчих циклів; отже, ринок має циклічну, але висхідну траєкторію.

«Стійкий попит на LPG в Індії зумовлений тим, що використання балонів у домогосподарствах підтримується субсидіями та розбудовою інфраструктури», – за матеріалами Саманти Гартке.

5. Інфраструктурний прорив

Фізична інфраструктура – другий стовп зростання після субсидій. 2025 рік демонструє низку проєктів, спрямованих на те, щоб LPG дійшов до внутрішніх ринків без завищеної логістичної складової.

Жовтень 2025 року: до програми PMUY додано 2,5 млн нових домогосподарств , загальне покриття зросло до 105,8 млн з 103,3 млн . Це майже 2,4% приросту за місяць у межах великої державної програми.

до програми PMUY додано , загальне покриття зросло з . Це у межах великої державної програми. Вересень 2025 року: HPCL відкрила найбільше в країні підземне сховище LPG на 80 тис. т у Мангалорі (штат Карнатака – восьмий за чисельністю населення в Індії). Це посилює буфер безпеки для пікових періодів споживання.

HPCL відкрила у Мангалорі (штат Карнатака – восьмий за чисельністю населення в Індії). Це посилює буфер безпеки для пікових періодів споживання. Липень 2025 року: оператор портів Adani Ports and Special Economic Zone звернувся за урядовим погодженням на новий трубопровід LPG , який має з’єднатися з 2800-кілометровим трубопроводом Кандла – Горакпур .

оператор портів Adani Ports and Special Economic Zone звернувся за , який має з’єднатися з . Трубопровід Кандла – Горакпур: довжина: 2800 км – після запуску його називатимуть найдовшим у світі LPG-трубопроводом ; термін запуску: 1 квартал 2026 року – проєкт затримується через технічні проблеми; потужність: близько 8,25 млн т/рік (близько 262 тис. бар./добу ), що становить приблизно 25% загального попиту Індії на LPG ; охоплення: забезпечення близько 340 млн споживачів у штатах Гуджарат, Мадхья-Прадеш і Уттар-Прадеш; ціль: перенести логістику з автотранспорту на трубопровід , оптимізувавши постачання від західного узбережжя вглиб країни.



Висновок. Поєднання субсидій (попит) і модернізації інфраструктури (пропозиція й логістика) створює для Індії структурну можливість підтримувати зростання імпорту навіть за сповільнення приросту населення. Це робить ринок привабливим для «гнучких» постачальників і прискорює конкуренцію США та Близького Сходу.

6. Міжнародний вимір: США проти Близького Сходу

За рахунок розширення експортних потужностей LPG у США постачання до трьох VLGC на місяць в Індію не створить дефіциту для американських експортерів. На азійському напрямку вже формується цінова конкуренція США і постачальників із Близького Сходу, а Індія стає її головною ареною у 2026 році.

Поточна залежність Індії: ~ 92% імпорту з Близького Сходу – простір для диверсифікації дуже великий.

~ – простір для диверсифікації дуже великий. Після тендера: ринок отримає індикатор реального апетиту Індії до американського LPG.

ринок отримає до американського LPG. Водночас Близький Схід навряд чи віддаватиме свою частку безціново, тож ціновий тиск на азійський ринок LPG може посилитися.

7. Структурні обмеження і ризики

Демографія: уповільнення приросту населення знижує «автоматичне» розширення бази споживачів.

уповільнення приросту населення знижує «автоматичне» розширення бази споживачів. Фіскальний ресурс: при відновленні субсидій у серпні 2025 року уряд одночасно зменшив кількість дозволених за рік поповнень , що свідчить про обережність фінансового блоку уряду.

при відновленні субсидій у серпні 2025 року уряд , що свідчить про обережність фінансового блоку уряду. Політична циклічність: після березня 2026 року питання субсидій знову відкрите .

після березня 2026 року питання субсидій . Технічні затримки: ключовий трубопровід Кандла – Горакпур ще не запущено, що означає: частина внутрішніх ринків і далі залежить від дорожчого транспортування.

Загальний висновок

Індія з високою ймовірністю збереже рекордні або близькі до рекордних темпи зростання попиту на LPG у середньостроковій перспективі (2025–2026 роки), оскільки:

уряд відновив субсидії за PMUY і компенсував втрати компаніям;

за PMUY і компенсував втрати компаніям; інфраструктура суттєво розширюється – нові домогосподарства, нове сховище, підготовка до запуску найдовшого трубопроводу;

– нові домогосподарства, нове сховище, підготовка до запуску найдовшого трубопроводу; тендер на 2026 рік відкриває Індію для більших обсягів зі США і створює конкурентний тиск на ціни з боку Близького Сходу;

і створює з боку Близького Сходу; навіть за уповільнення демографії штучна підтримка попиту через субсидії зберігається.

