Індія зберігає рекордне зростання попиту на LPG завдяки субсидіям і масштабним інфраструктурним планам

Індія, що вже посідає друге місце у світі за споживанням LPG після Китаю, демонструє послідовне зростання імпорту з червня 2025 року та готується закріпити позиції ключового ринку для постачальників зі США та Близького Сходу завдяки продовженню субсидій на циліндри, розширенню програми PMUY та запуску нових об’єктів зберігання і трубопровідної інфраструктури.
Індійський ринок LPG 2025–2026
1. Вихідна ситуація
Індія посилює роль у глобальній торгівлі LPG, оскільки попит у житловому секторі зберігається завдяки підтримці держави та зростанню підключених домогосподарств.
- Статус ринку: Індія – другий у світі споживач LPG, «поза Китаєм».
- Динаміка імпорту: з червня 2025 року фіксуються послідовні сезонні максимуми імпорту LPG.
- Структура імпорту: близько 92% імпорту LPG надходить з Близького Сходу, що створює концентрацію ризику для Індії та можливість для диверсифікації.
2. Тендер на постачання LPG у 2026 році
30 жовтня завершується термін подання пропозицій за тендером на 2026 рік, який оголосили три національні нафтогазові компанії Індії – Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation та Bharat Petroleum Corporation.
- Предмет тендера: до трьох VLGC на місяць (very large gas carrier) із рівномірно розподіленими партіями LPG зі США.
- Еквівалент: до 54 тис. бар./добу (приблизно) за рахунок трьох VLGC на місяць, що не є проблемою з точки зору наявності ресурсу в США завдяки зростанню експортних можливостей.
- Термін публікації результатів: до середини листопада 2025 року учасники ринку мають дізнатися результати.
- Логічний висновок: тендер фактично є «тестом на готовність» Індії зменшити залежність від Близького Сходу та одночасно посилити конкуренцію між США та постачальниками з Перської затоки.
Обґрунтування. Нарощування експорту LPG зі США та вже наявне «цінове протистояння» США і Близького Сходу на азійському напрямку робить індійський ринок «полем битви» за частку попиту саме у 2026 році.
3. Попит: поточні темпи зростання
За даними PPAC, Індія вийшла на рекордний темп приросту попиту на LPG – 6,4% рік до року у 2024/раніше зазначеному році, а за період січень–вересень 2025 року попит зростає на 4,6% рік до року, що є другим показником за десятиріччя.
- Цільове споживання: житловий сегмент, особливо малозабезпечені домогосподарства.
- Керуючий фактор: субсидовані газові циліндри та розширення покриття програми PMUY.
- Ризик для довгострокового зростання: сповільнення демографічного приросту (0,97% у 2020 році проти 0,89% у 2023 році за даними ООН) зменшує «природну» базу для розширення ринку.
4. Роль субсидій і бюджетних рішень
Субсидії за програмою Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) залишаються критично важливими для попиту в сільських і бідніших регіонах.
- Запуск PMUY: 2016 рік, ініціатива уряду під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді для забезпечення жінок у домогосподарствах нижче межі бідності LPG-з’єднаннями.
- Періоди згортання субсидій: 2020–2021 роки – через жорсткі фіскальні обмеження субсидії було припинено для частини населення.
- Політичний цикл: субсидії періодично відновлювалися перед ключовими виборами, що свідчить про їхній політичний характер.
- Після виборів 2024 року: субсидії на циліндри планували залишити «на паузі», однак у серпні 2025 року уряд оголосив про їхнє відновлення на поточний фінансовий рік до березня 2026 року.
- Водночас норму поповнень було зменшено з 12 до 9 циліндрів на рік, що є ознакою контрольованої підтримки попиту і спробою стримати фіскальні витрати.
- Додаткова підтримка компаній: уряд у серпні 2025 року затвердив компенсацію близько 300 млрд рупій (приблизно 3,4 млрд дол. США) для нафтогазових компаній, які зазнали збитків від продажу субсидованого LPG.
- Наступний політичний рубіж: квітень 2026 року – тоді субсидії знову стануть предметом бюджетної дискусії, а наступні загальні вибори заплановані на квітень 2029 року.
- Логічний висновок: попит на LPG в Індії безпосередньо залежить від політичної волі підтримувати PMUY і від передвиборчих циклів; отже, ринок має циклічну, але висхідну траєкторію.
«Стійкий попит на LPG в Індії зумовлений тим, що використання балонів у домогосподарствах підтримується субсидіями та розбудовою інфраструктури», – за матеріалами Саманти Гартке.
5. Інфраструктурний прорив
Фізична інфраструктура – другий стовп зростання після субсидій. 2025 рік демонструє низку проєктів, спрямованих на те, щоб LPG дійшов до внутрішніх ринків без завищеної логістичної складової.
- Жовтень 2025 року: до програми PMUY додано 2,5 млн нових домогосподарств, загальне покриття зросло до 105,8 млн з 103,3 млн. Це майже 2,4% приросту за місяць у межах великої державної програми.
- Вересень 2025 року: HPCL відкрила найбільше в країні підземне сховище LPG на 80 тис. т у Мангалорі (штат Карнатака – восьмий за чисельністю населення в Індії). Це посилює буфер безпеки для пікових періодів споживання.
- Липень 2025 року: оператор портів Adani Ports and Special Economic Zone звернувся за урядовим погодженням на новий трубопровід LPG, який має з’єднатися з 2800-кілометровим трубопроводом Кандла – Горакпур.
- Трубопровід Кандла – Горакпур:
- довжина: 2800 км – після запуску його називатимуть найдовшим у світі LPG-трубопроводом;
- термін запуску: 1 квартал 2026 року – проєкт затримується через технічні проблеми;
- потужність: близько 8,25 млн т/рік (близько 262 тис. бар./добу), що становить приблизно 25% загального попиту Індії на LPG;
- охоплення: забезпечення близько 340 млн споживачів у штатах Гуджарат, Мадхья-Прадеш і Уттар-Прадеш;
- ціль: перенести логістику з автотранспорту на трубопровід, оптимізувавши постачання від західного узбережжя вглиб країни.
Висновок. Поєднання субсидій (попит) і модернізації інфраструктури (пропозиція й логістика) створює для Індії структурну можливість підтримувати зростання імпорту навіть за сповільнення приросту населення. Це робить ринок привабливим для «гнучких» постачальників і прискорює конкуренцію США та Близького Сходу.
6. Міжнародний вимір: США проти Близького Сходу
За рахунок розширення експортних потужностей LPG у США постачання до трьох VLGC на місяць в Індію не створить дефіциту для американських експортерів. На азійському напрямку вже формується цінова конкуренція США і постачальників із Близького Сходу, а Індія стає її головною ареною у 2026 році.
- Поточна залежність Індії: ~92% імпорту з Близького Сходу – простір для диверсифікації дуже великий.
- Після тендера: ринок отримає індикатор реального апетиту Індії до американського LPG.
- Водночас Близький Схід навряд чи віддаватиме свою частку безціново, тож ціновий тиск на азійський ринок LPG може посилитися.
7. Структурні обмеження і ризики
- Демографія: уповільнення приросту населення знижує «автоматичне» розширення бази споживачів.
- Фіскальний ресурс: при відновленні субсидій у серпні 2025 року уряд одночасно зменшив кількість дозволених за рік поповнень, що свідчить про обережність фінансового блоку уряду.
- Політична циклічність: після березня 2026 року питання субсидій знову відкрите.
- Технічні затримки: ключовий трубопровід Кандла – Горакпур ще не запущено, що означає: частина внутрішніх ринків і далі залежить від дорожчого транспортування.
Загальний висновок
Індія з високою ймовірністю збереже рекордні або близькі до рекордних темпи зростання попиту на LPG у середньостроковій перспективі (2025–2026 роки), оскільки:
- уряд відновив субсидії за PMUY і компенсував втрати компаніям;
- інфраструктура суттєво розширюється – нові домогосподарства, нове сховище, підготовка до запуску найдовшого трубопроводу;
- тендер на 2026 рік відкриває Індію для більших обсягів зі США і створює конкурентний тиск на ціни з боку Близького Сходу;
- навіть за уповільнення демографії штучна підтримка попиту через субсидії зберігається.
Джерело: Terminal
За матеріалами: vortexa.com