Геополітика та рекордні маржі: як санкції та удари по НПЗ розігрівають ціни на дизель у Європі

З кінця жовтня 2025 року глобальні маржі переробки дизеля суттєво зросли й вийшли на найвищий рівень за рік. Поєднання санкцій ЄС проти російської нафти, ударів України по російських нафтопереробних і експортних об’єктах та аварійних зупинок НПЗ на Близькому Сході різко обмежило пропозицію дизеля у світі.
Найпомітніше напруження відчув «атлантичний басейн»: європейський хаб Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA), Нью-Йоркська гавань та узбережжя Мексиканської затоки США. На цих ринках дизельні crack spread’и проти Dated Brent уперше більш ніж за рік перевищили $1 за галон, що засвідчує надзвичайно високі прибутки тих НПЗ, які залишаються в строю, та структурний дефіцит дизельного палива.
Карта впливів: дизель, санкції, НПЗ та європейський ринок
1. Стрибок маржі переробки дизеля та структура ціни
Crack spread — ключовий індикатор того, скільки заробляє НПЗ на переробці сирої нафти в готовий продукт.
- Механіка маржі
- Crack spread для дизеля розраховується як різниця між спотовою ціною галона дизпалива та спотовою ціною галона сирої нафти (Dated Brent).
- Чим вищий crack spread, тим більша частка ціни кінцевого продукту припадає саме на переробку та дефіцит пропозиції, а не на базову вартість сировини.
- Різкий ріст у жовтні–листопаді 2025 року
- З середини жовтня до середини листопада crack spread’и на:
- ARA-хабі в Європі,
- Нью-Йоркській гавані,
- узбережжі Мексиканської затоки США
підскочили понад $1 за галон — уперше більш ніж за рік.
- Станом на 26 листопада 2025 року маржі залишаються поблизу річних максимумів, що сигналізує про затяжний період напруження на ринку дизеля.
- З середини жовтня до середини листопада crack spread’и на:
- Наслідки для ціноутворення в Європі
- ARA-хаб виступає ключовим ціновим орієнтиром для європейських ринків дизпалива.
- Зростання crack spread’ів у ARA означає:
- перенесення дефіциту з глобальної переробки безпосередньо у ціну на оптових європейських хабах,
- підвищення базової маржі для нафтотрейдерів та НПЗ, які можуть фізично доставити продукт до Північно-Західної Європи.
- Ринки змушені конкурувати за обмежені обсяги, підвищуючи премії до Dated Brent і посилюючи роль маржі переробки у структурі кінцевої ціни.
2. Санкції ЄС проти росії: переформатування джерел постачання дизеля
Європейська політика санкцій поетапно трансформує карту постачання нафтопродуктів, створюючи структурну напруженість на ринку дизеля.
- Еволюція санкцій
- Кінець 2022 – початок 2023 років:
- ЄС забороняє імпорт сирої нафти та нафтопродуктів із російських НПЗ, включно з дизельним паливом, як реакцію на повномасштабне вторгнення росії в Україну.
- Липень 2025 року:
- Додаткові санкції ЄС включають заборону імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти, навіть якщо переробка відбувається за межами території росії.
- Жовтень 2025 року:
- ЄС посилює обмеження проти основних російських нафтових компаній «Роснефть» (Rosneft), «Лукойл» (Lukoil) та «Газпром нефть» (Gazprom Neft).
- Кінець 2022 – початок 2023 років:
- Новий вектор: обмеження «обхідного» дизеля
- Останній пакет санкцій орієнтований на зниження вартості російської сирої нафти шляхом:
- цільового тиску на НПЗ у Туреччині та Індії,
- які закуповували дисконтовану російську нафту та реекспортували нафтопродукти, зокрема дизель, до ЄС.
- Таким чином, ЄС намагається перекрити «сіру» схему імпорту дизеля російського походження, навіть якщо формально постачальником виступає третя країна.
- Останній пакет санкцій орієнтований на зниження вартості російської сирої нафти шляхом:
- Вплив на глобальну пропозицію
- Нові обмеження додатково скорочують доступний на ринку дизель:
- зменшуючи привабливість переробки російської сирої нафти для НПЗ у Туреччині та Індії,
- стимулюючи пошук альтернативних сортів сирої нафти та інших маршрутів постачання.
- Це створює тиск на європейських покупців, які змушені переключатися на інші джерела — Близький Схід, США та Африку — за вищими цінами.
- Нові обмеження додатково скорочують доступний на ринку дизель:
3. Удари по російській інфраструктурі та глобальна логістична стійкість
Атаки України по російській нафтопереробній та експортній інфраструктурі демонструють, наскільки вразливими є вузлові об’єкти енергетики для військового впливу та як швидко це перетворюється на глобальний ціновий сигнал.
- Зменшення експорту російських нафтопродуктів
- Обстріли НПЗ та експортних терміналів у росії скоротили експортні обсяги пального, включно з дизелем.
- Без дешевих російських ресурсів:
- країни, які продовжували імпортувати з росії, змушені конкурувати за обмежені обсяги на світовому ринку,
- це посилює цінову конкуренцію та піднімає crack spread’и.
- Висновки для захисту критичної інфраструктури
- Ситуація показує, що втрата навіть частини переробних потужностей однієї держави суттєво впливає на глобальний баланс дизеля.
- Військова складова:
- нафтопереробні заводи та експортні термінали фактично є стратегічними цілями, удар по яких одразу відображається у зростанні міжнародних цін.
- Економічна складова:
- залежність від обмеженої кількості великих НПЗ та маршрутів експорту збільшує системний ризик для імпортозалежних ринків, зокрема європейського.
- Країни-імпортери змушені враховувати, що локалізований військовий ризик миттєво перетворюється на глобальний ціновий шок для дизеля.
4. Близький Схід, Нігерія та роль резервних потужностей у диверсифікації постачання
Події навколо НПЗ поза межами росії оголили обмеженість «запасу міцності» глобальної переробної інфраструктури.
- Аварійна зупинка НПЗ Al Zour у Кувейті
- НПЗ Al Zour вийшов на повну потужність у 2023 році та став важливим джерелом пального для Європи після запровадження імпортної заборони на російські нафтопродукти.
- З кінця жовтня 2025 року триває тривалий простій Al Zour, що:
- суттєво обмежує доступні обсяги дизеля та інших нафтопродуктів,
- посилює дефіцит на ринку Європи, яка раніше частково компенсувала відмову від російських постачань за рахунок цього НПЗ.
- Масштабні ремонти на НПЗ Близького Сходу
- Період активних планових ремонтів у регіоні супроводжується:
- тимчасовим скороченням переробки на кількох великих НПЗ,
- додатковим зниженням доступної пропозиції дизеля на світовому ринку.
- У результаті Близький Схід, який мав відігравати роль одного з компенсаторів втрат російського дизеля, сам стає джерелом додаткової напруги у ланцюгах постачання.
- Період активних планових ремонтів у регіоні супроводжується:
- Фактор НПЗ Dangote у Нігерії
- Щодо ходу ремонтних робіт на великому НПЗ Dangote у Нігерії надходять суперечливі повідомлення.
- Ця невизначеність:
- обмежує очікування ринку щодо швидкого нарощування постачань з боку Західної Африки,
- підвищує тиск на інші маршрути постачання в атлантичному басейні.
- Висновок для європейської диверсифікації
- Європейський ринок дизеля дедалі більше залежить від:
- переробних потужностей Близького Сходу (зокрема Al Zour),
- нових проєктів у Західній Африці (Dangote),
- та експорту НПЗ атлантичного басейну, насамперед зі США.
- Будь-які збої в роботі цих вузлових НПЗ миттєво зменшують логістичну стійкість та звужують можливості диверсифікації постачання для ЄС.
- Європейський ринок дизеля дедалі більше залежить від:
5. Роль НПЗ США та перерозподіл потоків у атлантичному басейні
На тлі обмежень у росії та на Близькому Сході, а також невизначеності в Африці, НПЗ узбережжя Мексиканської затоки США стають одним з ключових стабілізуючих, але водночас і цінових факторів.
- Підвищений попит на продукцію НПЗ США
- Попит на продукти з НПЗ, які залишаються в роботі, зростає:
- особливо це стосується НПЗ узбережжя Мексиканської затоки,
- які забезпечують основний обсяг експортних постачань нафтопродуктів зі США.
- Стійкий міжнародний попит за умов стислої пропозиції дає змогу цим НПЗ отримувати вигоду від підвищених crack spread’ів.
- Попит на продукти з НПЗ, які залишаються в роботі, зростає:
- Експорт бензину та дистилятів зі США
- Експорт бензину зі США вийшов на найвищий рівень за рік (за даними Weekly Petroleum Status Report та суднових трекінгових даних Vortexa).
- Експорт дистилятного пального (включаючи дизель):
- у листопаді перебуває на підвищених рівнях,
- перевищує середні показники за останні п’ять років (2020–2024).
- Наслідки для європейського ціноутворення та конкуренції
- Оскільки НПЗ США можуть працювати і на внутрішній, і на зовнішній ринок:
- європейські покупці вимушені конкурувати з іншими імпортерами за американські обсяги,
- це посилює цінову конкуренцію в атлантичному басейні та підвищує роль ARA і Нью-Йорка як референтних хабів.
- Високі crack spread’и стимулюють зростання експорту зі США, але водночас:
- підтягують внутрішні ціни на дизель у США до світових рівнів,
- обмежують можливість Європи отримувати дешевший ресурс, якщо на глобальному рівні пропозиція залишається стислою.
- Оскільки НПЗ США можуть працювати і на внутрішній, і на зовнішній ринок:
6. Логістична стійкість та стратегічні уроки для європейського ринку
Комбінація санкцій, військових дій і ремонтних простоїв НПЗ формується в своєрідну «стрес-тестову» карту для європейського ринку дизеля.
- Концентрація ризиків
- Одночасний вплив трьох факторів:
- санкції ЄС проти росії та продуктів російського походження,
- удари по російській інфраструктурі, що зменшують експорт,
- тривалі простої та ремонти НПЗ у Кувейті й на Близькому Сході, а також невизначеність щодо Dangote в Нігерії,
підкреслює залежність ЄС від обмеженої кількості критичних вузлів у глобальній переробній мережі.
- Одночасний вплив трьох факторів:
- Стратегічні запаси та сценарне планування
- Фіксація crack spread’ів понад $1 за галон у кількох ключових хабах одночасно свідчить, що:
- маржа переробки вже включає в себе премію за ризик постійних перебоїв,
- ринок закладає можливість подальших збоїв без потреби у нових шоках пропозиції.
- Для Європи це означає, що:
- підтримання достатніх стратегічних запасів дизеля стає критичним елементом енергетичної безпеки,
- планування сценаріїв із врахуванням одночасних збоїв на кількох великих НПЗ вже не є теоретичним завданням, а віддзеркалює поточний досвід кінця 2025 року.
- Фіксація crack spread’ів понад $1 за галон у кількох ключових хабах одночасно свідчить, що:
- Розосередження постачання та інфраструктурних маршрутів
- Залежність ЄС:
- від конкретних НПЗ (Al Zour, російські заводи, Dangote),
- та від обмеженої кількості морських маршрутів атлантичного басейну,
показує, що кожен із цих елементів є критичною інфраструктурою в широкому міжнародному сенсі.
- Події 2022–2025 років демонструють:
- перехід від моделі, де росія була основним постачальником дизеля в Європу,
- до більш складної, але й більш крихкої системи, що спирається на Близький Схід, Африку та США.
- Залежність ЄС:
7. Підсумкові висновки для європейського ринку дизеля
- Геополітика стала ключовим драйвером маржі
- Санкції ЄС, удари по російських НПЗ та зупинка Al Zour у Кувейті разом призвели до найвищих за рік марж переробки дизеля та crack spread’ів понад $1 за галон у головних хабах атлантичного басейну.
- ЄС замінив російське джерело, але отримав нові вузькі місця
- Відмова від російських постачань дизеля означала переорієнтацію на Близький Схід, Африку та США.
- Збої в роботі цих НПЗ показали, що ризики просто перерозподілені, а не усунуті.
- НПЗ США відіграють роль «балансуючої ланки», але за високою ціною
- Рекордні обсяги експорту бензину та підвищений експорт дистилятів зі США (вище середнього рівня 2020–2024 років) частково компенсують дефіцит в Європі, але одночасно підтягують цінову планку для всього атлантичного басейну.
- Критична інфраструктура енергетики стала глобальним ціновим «детонатором»
- Удари по російських об’єктах та простої на Близькому Сході засвідчили, що кожен великий НПЗ є елементом міжнародної енергетичної безпеки, а не лише внутрішньої інфраструктури окремої держави.
Джерело: Terminal.
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA).