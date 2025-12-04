Геополітика та рекордні маржі: як санкції та удари по НПЗ розігрівають ціни на дизель у Європі

З кінця жовтня 2025 року глобальні маржі переробки дизеля суттєво зросли й вийшли на найвищий рівень за рік. Поєднання санкцій ЄС проти російської нафти, ударів України по російських нафтопереробних і експортних об’єктах та аварійних зупинок НПЗ на Близькому Сході різко обмежило пропозицію дизеля у світі.

Найпомітніше напруження відчув «атлантичний басейн»: європейський хаб Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA), Нью-Йоркська гавань та узбережжя Мексиканської затоки США. На цих ринках дизельні crack spread’и проти Dated Brent уперше більш ніж за рік перевищили $1 за галон, що засвідчує надзвичайно високі прибутки тих НПЗ, які залишаються в строю, та структурний дефіцит дизельного палива.

Карта впливів: дизель, санкції, НПЗ та європейський ринок

1. Стрибок маржі переробки дизеля та структура ціни

Crack spread — ключовий індикатор того, скільки заробляє НПЗ на переробці сирої нафти в готовий продукт.

Механіка маржі Crack spread для дизеля розраховується як різниця між спотовою ціною галона дизпалива та спотовою ціною галона сирої нафти (Dated Brent). Чим вищий crack spread, тим більша частка ціни кінцевого продукту припадає саме на переробку та дефіцит пропозиції, а не на базову вартість сировини.

Різкий ріст у жовтні–листопаді 2025 року З середини жовтня до середини листопада crack spread’и на: ARA-хабі в Європі, Нью-Йоркській гавані, узбережжі Мексиканської затоки США підскочили понад $1 за галон — уперше більш ніж за рік. Станом на 26 листопада 2025 року маржі залишаються поблизу річних максимумів, що сигналізує про затяжний період напруження на ринку дизеля.

Наслідки для ціноутворення в Європі ARA-хаб виступає ключовим ціновим орієнтиром для європейських ринків дизпалива. Зростання crack spread’ів у ARA означає: перенесення дефіциту з глобальної переробки безпосередньо у ціну на оптових європейських хабах, підвищення базової маржі для нафтотрейдерів та НПЗ, які можуть фізично доставити продукт до Північно-Західної Європи. Ринки змушені конкурувати за обмежені обсяги , підвищуючи премії до Dated Brent і посилюючи роль маржі переробки у структурі кінцевої ціни.



2. Санкції ЄС проти росії: переформатування джерел постачання дизеля

Європейська політика санкцій поетапно трансформує карту постачання нафтопродуктів, створюючи структурну напруженість на ринку дизеля.

Еволюція санкцій Кінець 2022 – початок 2023 років: ЄС забороняє імпорт сирої нафти та нафтопродуктів із російських НПЗ, включно з дизельним паливом, як реакцію на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Липень 2025 року: Додаткові санкції ЄС включають заборону імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти , навіть якщо переробка відбувається за межами території росії. Жовтень 2025 року: ЄС посилює обмеження проти основних російських нафтових компаній «Роснефть» (Rosneft), «Лукойл» (Lukoil) та «Газпром нефть» (Gazprom Neft) .

Новий вектор: обмеження «обхідного» дизеля Останній пакет санкцій орієнтований на зниження вартості російської сирої нафти шляхом: цільового тиску на НПЗ у Туреччині та Індії , які закуповували дисконтовану російську нафту та реекспортували нафтопродукти, зокрема дизель, до ЄС. Таким чином, ЄС намагається перекрити «сіру» схему імпорту дизеля російського походження , навіть якщо формально постачальником виступає третя країна.

Вплив на глобальну пропозицію Нові обмеження додатково скорочують доступний на ринку дизель: зменшуючи привабливість переробки російської сирої нафти для НПЗ у Туреччині та Індії, стимулюючи пошук альтернативних сортів сирої нафти та інших маршрутів постачання. Це створює тиск на європейських покупців , які змушені переключатися на інші джерела — Близький Схід, США та Африку — за вищими цінами.



3. Удари по російській інфраструктурі та глобальна логістична стійкість

Атаки України по російській нафтопереробній та експортній інфраструктурі демонструють, наскільки вразливими є вузлові об’єкти енергетики для військового впливу та як швидко це перетворюється на глобальний ціновий сигнал.

Зменшення експорту російських нафтопродуктів Обстріли НПЗ та експортних терміналів у росії скоротили експортні обсяги пального , включно з дизелем. Без дешевих російських ресурсів: країни, які продовжували імпортувати з росії, змушені конкурувати за обмежені обсяги на світовому ринку, це посилює цінову конкуренцію та піднімає crack spread’и.

Висновки для захисту критичної інфраструктури Ситуація показує, що втрата навіть частини переробних потужностей однієї держави суттєво впливає на глобальний баланс дизеля. Військова складова: нафтопереробні заводи та експортні термінали фактично є стратегічними цілями, удар по яких одразу відображається у зростанні міжнародних цін. Економічна складова: залежність від обмеженої кількості великих НПЗ та маршрутів експорту збільшує системний ризик для імпортозалежних ринків, зокрема європейського. Країни-імпортери змушені враховувати, що локалізований військовий ризик миттєво перетворюється на глобальний ціновий шок для дизеля.



4. Близький Схід, Нігерія та роль резервних потужностей у диверсифікації постачання

Події навколо НПЗ поза межами росії оголили обмеженість «запасу міцності» глобальної переробної інфраструктури.

Аварійна зупинка НПЗ Al Zour у Кувейті НПЗ Al Zour вийшов на повну потужність у 2023 році та став важливим джерелом пального для Європи після запровадження імпортної заборони на російські нафтопродукти. З кінця жовтня 2025 року триває тривалий простій Al Zour , що: суттєво обмежує доступні обсяги дизеля та інших нафтопродуктів, посилює дефіцит на ринку Європи, яка раніше частково компенсувала відмову від російських постачань за рахунок цього НПЗ.

Масштабні ремонти на НПЗ Близького Сходу Період активних планових ремонтів у регіоні супроводжується: тимчасовим скороченням переробки на кількох великих НПЗ, додатковим зниженням доступної пропозиції дизеля на світовому ринку. У результаті Близький Схід , який мав відігравати роль одного з компенсаторів втрат російського дизеля, сам стає джерелом додаткової напруги у ланцюгах постачання.

Фактор НПЗ Dangote у Нігерії Щодо ходу ремонтних робіт на великому НПЗ Dangote у Нігерії надходять суперечливі повідомлення . Ця невизначеність: обмежує очікування ринку щодо швидкого нарощування постачань з боку Західної Африки, підвищує тиск на інші маршрути постачання в атлантичному басейні.

Висновок для європейської диверсифікації Європейський ринок дизеля дедалі більше залежить від: переробних потужностей Близького Сходу (зокрема Al Zour), нових проєктів у Західній Африці (Dangote), та експорту НПЗ атлантичного басейну, насамперед зі США. Будь-які збої в роботі цих вузлових НПЗ миттєво зменшують логістичну стійкість та звужують можливості диверсифікації постачання для ЄС.



5. Роль НПЗ США та перерозподіл потоків у атлантичному басейні

На тлі обмежень у росії та на Близькому Сході, а також невизначеності в Африці, НПЗ узбережжя Мексиканської затоки США стають одним з ключових стабілізуючих, але водночас і цінових факторів.

Підвищений попит на продукцію НПЗ США Попит на продукти з НПЗ, які залишаються в роботі, зростає: особливо це стосується НПЗ узбережжя Мексиканської затоки, які забезпечують основний обсяг експортних постачань нафтопродуктів зі США . Стійкий міжнародний попит за умов стислої пропозиції дає змогу цим НПЗ отримувати вигоду від підвищених crack spread’ів.

Експорт бензину та дистилятів зі США Експорт бензину зі США вийшов на найвищий рівень за рік (за даними Weekly Petroleum Status Report та суднових трекінгових даних Vortexa). Експорт дистилятного пального (включаючи дизель): у листопаді перебуває на підвищених рівнях , перевищує середні показники за останні п’ять років (2020–2024).

Наслідки для європейського ціноутворення та конкуренції Оскільки НПЗ США можуть працювати і на внутрішній, і на зовнішній ринок: європейські покупці вимушені конкурувати з іншими імпортерами за американські обсяги, це посилює цінову конкуренцію в атлантичному басейні та підвищує роль ARA і Нью-Йорка як референтних хабів. Високі crack spread’и стимулюють зростання експорту зі США, але водночас: підтягують внутрішні ціни на дизель у США до світових рівнів, обмежують можливість Європи отримувати дешевший ресурс, якщо на глобальному рівні пропозиція залишається стислою.



6. Логістична стійкість та стратегічні уроки для європейського ринку

Комбінація санкцій, військових дій і ремонтних простоїв НПЗ формується в своєрідну «стрес-тестову» карту для європейського ринку дизеля.

Концентрація ризиків Одночасний вплив трьох факторів: санкції ЄС проти росії та продуктів російського походження, удари по російській інфраструктурі, що зменшують експорт, тривалі простої та ремонти НПЗ у Кувейті й на Близькому Сході, а також невизначеність щодо Dangote в Нігерії, підкреслює залежність ЄС від обмеженої кількості критичних вузлів у глобальній переробній мережі.

Стратегічні запаси та сценарне планування Фіксація crack spread’ів понад $1 за галон у кількох ключових хабах одночасно свідчить, що: маржа переробки вже включає в себе премію за ризик постійних перебоїв, ринок закладає можливість подальших збоїв без потреби у нових шоках пропозиції. Для Європи це означає, що: підтримання достатніх стратегічних запасів дизеля стає критичним елементом енергетичної безпеки, планування сценаріїв із врахуванням одночасних збоїв на кількох великих НПЗ вже не є теоретичним завданням, а віддзеркалює поточний досвід кінця 2025 року.

Розосередження постачання та інфраструктурних маршрутів Залежність ЄС: від конкретних НПЗ (Al Zour, російські заводи, Dangote), та від обмеженої кількості морських маршрутів атлантичного басейну, показує, що кожен із цих елементів є критичною інфраструктурою в широкому міжнародному сенсі . Події 2022–2025 років демонструють: перехід від моделі, де росія була основним постачальником дизеля в Європу, до більш складної, але й більш крихкої системи , що спирається на Близький Схід, Африку та США.



7. Підсумкові висновки для європейського ринку дизеля

Геополітика стала ключовим драйвером маржі Санкції ЄС, удари по російських НПЗ та зупинка Al Zour у Кувейті разом призвели до найвищих за рік марж переробки дизеля та crack spread’ів понад $1 за галон у головних хабах атлантичного басейну.

ЄС замінив російське джерело, але отримав нові вузькі місця Відмова від російських постачань дизеля означала переорієнтацію на Близький Схід, Африку та США. Збої в роботі цих НПЗ показали, що ризики просто перерозподілені, а не усунуті .

НПЗ США відіграють роль «балансуючої ланки», але за високою ціною Рекордні обсяги експорту бензину та підвищений експорт дистилятів зі США (вище середнього рівня 2020–2024 років) частково компенсують дефіцит в Європі, але одночасно підтягують цінову планку для всього атлантичного басейну.

Критична інфраструктура енергетики стала глобальним ціновим «детонатором» Удари по російських об’єктах та простої на Близькому Сході засвідчили, що кожен великий НПЗ є елементом міжнародної енергетичної безпеки, а не лише внутрішньої інфраструктури окремої держави.



Джерело: Terminal.

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA).