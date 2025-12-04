Геополітика та рекордні маржі: як санкції та удари по НПЗ розігрівають ціни на дизель у Європі

Геополітика та рекордні маржі: як санкції та удари по НПЗ розігрівають ціни на дизель у Європі

З кінця жовтня 2025 року глобальні маржі переробки дизеля суттєво зросли й вийшли на найвищий рівень за рік. Поєднання санкцій ЄС проти російської нафти, ударів України по російських нафтопереробних і експортних об’єктах та аварійних зупинок НПЗ на Близькому Сході різко обмежило пропозицію дизеля у світі.

Найпомітніше напруження відчув «атлантичний басейн»: європейський хаб Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA), Нью-Йоркська гавань та узбережжя Мексиканської затоки США. На цих ринках дизельні crack spread’и проти Dated Brent уперше більш ніж за рік перевищили $1 за галон, що засвідчує надзвичайно високі прибутки тих НПЗ, які залишаються в строю, та структурний дефіцит дизельного палива.

Карта впливів: дизель, санкції, НПЗ та європейський ринок

1. Стрибок маржі переробки дизеля та структура ціни

Crack spread — ключовий індикатор того, скільки заробляє НПЗ на переробці сирої нафти в готовий продукт.

  • Механіка маржі
    • Crack spread для дизеля розраховується як різниця між спотовою ціною галона дизпалива та спотовою ціною галона сирої нафти (Dated Brent).
    • Чим вищий crack spread, тим більша частка ціни кінцевого продукту припадає саме на переробку та дефіцит пропозиції, а не на базову вартість сировини.
  • Різкий ріст у жовтні–листопаді 2025 року
    • З середини жовтня до середини листопада crack spread’и на:
      • ARA-хабі в Європі,
      • Нью-Йоркській гавані,
      • узбережжі Мексиканської затоки США

      підскочили понад $1 за галонуперше більш ніж за рік.

    • Станом на 26 листопада 2025 року маржі залишаються поблизу річних максимумів, що сигналізує про затяжний період напруження на ринку дизеля.
  • Наслідки для ціноутворення в Європі
    • ARA-хаб виступає ключовим ціновим орієнтиром для європейських ринків дизпалива.
    • Зростання crack spread’ів у ARA означає:
      • перенесення дефіциту з глобальної переробки безпосередньо у ціну на оптових європейських хабах,
      • підвищення базової маржі для нафтотрейдерів та НПЗ, які можуть фізично доставити продукт до Північно-Західної Європи.
    • Ринки змушені конкурувати за обмежені обсяги, підвищуючи премії до Dated Brent і посилюючи роль маржі переробки у структурі кінцевої ціни.

2. Санкції ЄС проти росії: переформатування джерел постачання дизеля

Європейська політика санкцій поетапно трансформує карту постачання нафтопродуктів, створюючи структурну напруженість на ринку дизеля.

  • Еволюція санкцій
    • Кінець 2022 – початок 2023 років:
      • ЄС забороняє імпорт сирої нафти та нафтопродуктів із російських НПЗ, включно з дизельним паливом, як реакцію на повномасштабне вторгнення росії в Україну.
    • Липень 2025 року:
      • Додаткові санкції ЄС включають заборону імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти, навіть якщо переробка відбувається за межами території росії.
    • Жовтень 2025 року:
      • ЄС посилює обмеження проти основних російських нафтових компаній «Роснефть» (Rosneft), «Лукойл» (Lukoil) та «Газпром нефть» (Gazprom Neft).
  • Новий вектор: обмеження «обхідного» дизеля
    • Останній пакет санкцій орієнтований на зниження вартості російської сирої нафти шляхом:
      • цільового тиску на НПЗ у Туреччині та Індії,
      • які закуповували дисконтовану російську нафту та реекспортували нафтопродукти, зокрема дизель, до ЄС.
    • Таким чином, ЄС намагається перекрити «сіру» схему імпорту дизеля російського походження, навіть якщо формально постачальником виступає третя країна.
  • Вплив на глобальну пропозицію
    • Нові обмеження додатково скорочують доступний на ринку дизель:
      • зменшуючи привабливість переробки російської сирої нафти для НПЗ у Туреччині та Індії,
      • стимулюючи пошук альтернативних сортів сирої нафти та інших маршрутів постачання.
    • Це створює тиск на європейських покупців, які змушені переключатися на інші джерела — Близький Схід, США та Африку — за вищими цінами.

3. Удари по російській інфраструктурі та глобальна логістична стійкість

Атаки України по російській нафтопереробній та експортній інфраструктурі демонструють, наскільки вразливими є вузлові об’єкти енергетики для військового впливу та як швидко це перетворюється на глобальний ціновий сигнал.

  • Зменшення експорту російських нафтопродуктів
    • Обстріли НПЗ та експортних терміналів у росії скоротили експортні обсяги пального, включно з дизелем.
    • Без дешевих російських ресурсів:
      • країни, які продовжували імпортувати з росії, змушені конкурувати за обмежені обсяги на світовому ринку,
      • це посилює цінову конкуренцію та піднімає crack spread’и.
  • Висновки для захисту критичної інфраструктури
    • Ситуація показує, що втрата навіть частини переробних потужностей однієї держави суттєво впливає на глобальний баланс дизеля.
    • Військова складова:
      • нафтопереробні заводи та експортні термінали фактично є стратегічними цілями, удар по яких одразу відображається у зростанні міжнародних цін.
    • Економічна складова:
      • залежність від обмеженої кількості великих НПЗ та маршрутів експорту збільшує системний ризик для імпортозалежних ринків, зокрема європейського.
    • Країни-імпортери змушені враховувати, що локалізований військовий ризик миттєво перетворюється на глобальний ціновий шок для дизеля.

4. Близький Схід, Нігерія та роль резервних потужностей у диверсифікації постачання

Події навколо НПЗ поза межами росії оголили обмеженість «запасу міцності» глобальної переробної інфраструктури.

  • Аварійна зупинка НПЗ Al Zour у Кувейті
    • НПЗ Al Zour вийшов на повну потужність у 2023 році та став важливим джерелом пального для Європи після запровадження імпортної заборони на російські нафтопродукти.
    • З кінця жовтня 2025 року триває тривалий простій Al Zour, що:
      • суттєво обмежує доступні обсяги дизеля та інших нафтопродуктів,
      • посилює дефіцит на ринку Європи, яка раніше частково компенсувала відмову від російських постачань за рахунок цього НПЗ.
  • Масштабні ремонти на НПЗ Близького Сходу
    • Період активних планових ремонтів у регіоні супроводжується:
      • тимчасовим скороченням переробки на кількох великих НПЗ,
      • додатковим зниженням доступної пропозиції дизеля на світовому ринку.
    • У результаті Близький Схід, який мав відігравати роль одного з компенсаторів втрат російського дизеля, сам стає джерелом додаткової напруги у ланцюгах постачання.
  • Фактор НПЗ Dangote у Нігерії
    • Щодо ходу ремонтних робіт на великому НПЗ Dangote у Нігерії надходять суперечливі повідомлення.
    • Ця невизначеність:
      • обмежує очікування ринку щодо швидкого нарощування постачань з боку Західної Африки,
      • підвищує тиск на інші маршрути постачання в атлантичному басейні.
  • Висновок для європейської диверсифікації
    • Європейський ринок дизеля дедалі більше залежить від:
      • переробних потужностей Близького Сходу (зокрема Al Zour),
      • нових проєктів у Західній Африці (Dangote),
      • та експорту НПЗ атлантичного басейну, насамперед зі США.
    • Будь-які збої в роботі цих вузлових НПЗ миттєво зменшують логістичну стійкість та звужують можливості диверсифікації постачання для ЄС.

5. Роль НПЗ США та перерозподіл потоків у атлантичному басейні

На тлі обмежень у росії та на Близькому Сході, а також невизначеності в Африці, НПЗ узбережжя Мексиканської затоки США стають одним з ключових стабілізуючих, але водночас і цінових факторів.

  • Підвищений попит на продукцію НПЗ США
    • Попит на продукти з НПЗ, які залишаються в роботі, зростає:
      • особливо це стосується НПЗ узбережжя Мексиканської затоки,
      • які забезпечують основний обсяг експортних постачань нафтопродуктів зі США.
    • Стійкий міжнародний попит за умов стислої пропозиції дає змогу цим НПЗ отримувати вигоду від підвищених crack spread’ів.
  • Експорт бензину та дистилятів зі США
    • Експорт бензину зі США вийшов на найвищий рівень за рік (за даними Weekly Petroleum Status Report та суднових трекінгових даних Vortexa).
    • Експорт дистилятного пального (включаючи дизель):
      • у листопаді перебуває на підвищених рівнях,
      • перевищує середні показники за останні п’ять років (2020–2024).
  • Наслідки для європейського ціноутворення та конкуренції
    • Оскільки НПЗ США можуть працювати і на внутрішній, і на зовнішній ринок:
      • європейські покупці вимушені конкурувати з іншими імпортерами за американські обсяги,
      • це посилює цінову конкуренцію в атлантичному басейні та підвищує роль ARA і Нью-Йорка як референтних хабів.
    • Високі crack spread’и стимулюють зростання експорту зі США, але водночас:
      • підтягують внутрішні ціни на дизель у США до світових рівнів,
      • обмежують можливість Європи отримувати дешевший ресурс, якщо на глобальному рівні пропозиція залишається стислою.

6. Логістична стійкість та стратегічні уроки для європейського ринку

Комбінація санкцій, військових дій і ремонтних простоїв НПЗ формується в своєрідну «стрес-тестову» карту для європейського ринку дизеля.

  • Концентрація ризиків
    • Одночасний вплив трьох факторів:
      • санкції ЄС проти росії та продуктів російського походження,
      • удари по російській інфраструктурі, що зменшують експорт,
      • тривалі простої та ремонти НПЗ у Кувейті й на Близькому Сході, а також невизначеність щодо Dangote в Нігерії,

      підкреслює залежність ЄС від обмеженої кількості критичних вузлів у глобальній переробній мережі.

  • Стратегічні запаси та сценарне планування
    • Фіксація crack spread’ів понад $1 за галон у кількох ключових хабах одночасно свідчить, що:
      • маржа переробки вже включає в себе премію за ризик постійних перебоїв,
      • ринок закладає можливість подальших збоїв без потреби у нових шоках пропозиції.
    • Для Європи це означає, що:
      • підтримання достатніх стратегічних запасів дизеля стає критичним елементом енергетичної безпеки,
      • планування сценаріїв із врахуванням одночасних збоїв на кількох великих НПЗ вже не є теоретичним завданням, а віддзеркалює поточний досвід кінця 2025 року.
  • Розосередження постачання та інфраструктурних маршрутів
    • Залежність ЄС:
      • від конкретних НПЗ (Al Zour, російські заводи, Dangote),
      • та від обмеженої кількості морських маршрутів атлантичного басейну,

      показує, що кожен із цих елементів є критичною інфраструктурою в широкому міжнародному сенсі.

    • Події 2022–2025 років демонструють:
      • перехід від моделі, де росія була основним постачальником дизеля в Європу,
      • до більш складної, але й більш крихкої системи, що спирається на Близький Схід, Африку та США.

7. Підсумкові висновки для європейського ринку дизеля

  • Геополітика стала ключовим драйвером маржі
    • Санкції ЄС, удари по російських НПЗ та зупинка Al Zour у Кувейті разом призвели до найвищих за рік марж переробки дизеля та crack spread’ів понад $1 за галон у головних хабах атлантичного басейну.
  • ЄС замінив російське джерело, але отримав нові вузькі місця
    • Відмова від російських постачань дизеля означала переорієнтацію на Близький Схід, Африку та США.
    • Збої в роботі цих НПЗ показали, що ризики просто перерозподілені, а не усунуті.
  • НПЗ США відіграють роль «балансуючої ланки», але за високою ціною
    • Рекордні обсяги експорту бензину та підвищений експорт дистилятів зі США (вище середнього рівня 2020–2024 років) частково компенсують дефіцит в Європі, але одночасно підтягують цінову планку для всього атлантичного басейну.
  • Критична інфраструктура енергетики стала глобальним ціновим «детонатором»
    • Удари по російських об’єктах та простої на Близькому Сході засвідчили, що кожен великий НПЗ є елементом міжнародної енергетичної безпеки, а не лише внутрішньої інфраструктури окремої держави.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA).

