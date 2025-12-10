США створюють малі переробні комплекси для забезпечення критичних мінералів оборонної галузі

США розгортають проєкти з переробки сурми та рідкоземельних елементів, аби зменшити залежність від Китаю та посилити контроль над стратегічними ресурсами всередині країни. Армія США запускає співпрацю з науковими та промисловими партнерами в Айдахо, щоб відновити видобуток і переробку сурм’яної сировини, необхідної для виробництва боєприпасів.

США активізують власне виробництво сурми та рідкоземельних матеріалів

Армія США розпочала роботу над створенням маломасштабних переробних комплексів для переробки критичних мінералів, необхідних для оборонного сектору. Цей крок спрямований на зменшення залежності від китайських постачань та повернення виробничих потужностей під контроль США.

«Ми повинні знайти спосіб виробляти критичні мінерали в країні, щоб контролювати їх у межах наших кордонів», — заявив Марк Мецгер, радник із закупівель боєприпасів Армії США.

Stibnite Gold Project: найбільше джерело сурми в США

У межах стратегії «Ground-to-Round» Армія США разом із Perpetua Resources та Idaho National Laboratory розвиває Stibnite Gold Project — масштабний проєкт у центральному Айдахо. Він передбачає відновлення занедбаного родовища та переробку золота і сурм’яного сульфіду — ключового елементу для виробництва боєприпасів.

США припинили отримувати сурм’яний сульфід із закордонних джерел у 2021 році.

Stibnite має 148 млн фунтів підтверджених запасів сурми — один із найбільших показників поза межами іноземного контролю.

«Stibnite має найбільші ідентифіковані запаси сурми в США. Це один з найбільших активів поза іноземним контролем», — заявив генерал-майор Джон Т. Рейм.

За словами Рейма, проєкт відповідає планам Армії щодо гарантування виробництва ключових матеріалів на національному рівні для зміцнення «Арсеналу демократії».

Інвестиції в незалежні ланцюги постачання

Адміністрація Дональда Трампа забезпечує фінансування шляхом придбання міноритарних часток у північноамериканських компаніях, що працюють у сфері рідкоземельних матеріалів та літію. Компанії у США й Європі створюють нові альянси з видобувними та переробними підприємствами, щоб сформувати незалежні від Китаю ланцюги постачання магнітів і компонентів.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) у жовтні наголосило, що ланцюг постачання рідкоземельних елементів є одним із найбільш концентрованих у світі на кожному етапі виробництва.

Висновки

1. Можливі зміни на європейському ринку

Диверсифікація джерел : перехід США до власної переробки мінералів може стимулювати європейські держави прискорити аналогічні процеси.

: перехід США до власної переробки мінералів може стимулювати європейські держави прискорити аналогічні процеси. Логістична стійкість : досвід США демонструє пріоритетність внутрішньої переробки критичних матеріалів, що може бути орієнтиром для Європи у випадку порушення глобальних ланцюгів постачання.

: досвід США демонструє пріоритетність внутрішньої переробки критичних матеріалів, що може бути орієнтиром для Європи у випадку порушення глобальних ланцюгів постачання. Стратегічні запаси: накопичення мінералів ставатиме важливішим через світову концентрацію ланцюгів постачання.

2. Захист критичної інфраструктури

Військова складова : США наголошують на прямому зв’язку між доступом до сурми та виробництвом боєприпасів.

: США наголошують на прямому зв’язку між доступом до сурми та виробництвом боєприпасів. Економічна складова: активні інвестиції у внутрішні ресурси поширять практику страхування ризиків залежності від зовнішніх постачань.

3. Зміни у ціноутворенні на європейських хабах

Структура ціни може зазнати впливу через глобальний дефіцит критичних матеріалів.

може зазнати впливу через глобальний дефіцит критичних матеріалів. Конкуренція посилиться між постачальниками, які не залежать від азійських джерел.

Матеріал: Terminal

Першоджерело: Oilprice.com