Санкції відсувають LNG-амбіції росії: ціль у 100 млн тонн відкладається на роки

росія змушена переглянути свої стратегічні плани у сфері скрапленого природного газу. Під тиском західних санкцій досягнення рівня виробництва LNG у 100 млн тонн на рік відкладається на невизначений термін, що послаблює позиції рф на глобальному енергетичному ринку та змінює баланс сил у Європі й Азії.
Санкційний тиск і зсув стратегічних орієнтирів
- Ціль у 100 млн тонн LNG перенесена «на кілька років» через обмеження, пов’язані із санкціями проти енергетичного сектору рф.
- Оновлена урядова стратегія передбачає виробництво 90–105 млн тонн LNG до 2030 року та 110–130 млн тонн до 2036 року.
- Початковий план передбачав завоювання 20% світового ринку LNG у 2030–2035 роках проти близько 8% нині.
«Нашою метою було досягти 100 млн тонн. Очевидно, що через санкційні обмеження це буде відкладено на кілька років», — Олександр Новак, віцепрем’єр-міністр рф.
Поточні показники виробництва
- У 2024 році виробництво LNG в росії зросло на 5,4% — до 34,7 млн тонн, що нижче очікуваних 35,2 млн тонн.
- Видобуток нафти та газового конденсату у 2025 році прогнозується на рівні 516 млн тонн, або близько 10,32 млн барелів на добу.
- Це кращий показник порівняно з попереднім прогнозом зниження на 1%, озвученим у жовтні.
Затримки ключових LNG-проєктів
- Arctic LNG 2 розпочав виробництво у грудні 2023 року, але перше комерційне постачання до Китаю відбулося лише у серпні 2025 року.
- Проєкт стикається з істотними труднощами через санкції проти обладнання, фінансування та логістики.
- Murmansk LNG, який мав стати найбільшим LNG-заводом рф з потужністю 20,4 млн тонн на рік, також реалізується із затримками.
Зміна кон’юнктури світового та європейського ринку
- Європейський Союз планує повну заборону імпорту російського LNG з 1 січня 2027 року.
- На європейському ринку посилюється конкуренція з боку США, які активно нарощують експорт LNG.
- Катар зберігає домінуючі позиції на азійських ринках, обмежуючи можливості рф для переорієнтації постачання.
Наслідки для енергетичної безпеки та ціноутворення
- Відтермінування російських LNG-проєктів підсилює диверсифікацію джерел постачання для ЄС.
- Зростає роль логістичної стійкості та довгострокових контрактів з альтернативними постачальниками.
- Обмежена пропозиція з боку рф підтримує цінову конкуренцію між експортерами та впливає на структуру ціни LNG.
Висновки
- Санкції системно підривають здатність росії реалізовувати масштабні LNG-проєкти та досягати стратегічних показників.
- Світовий ринок LNG поступово адаптується до зниження ролі рф через переорієнтацію на США та Катар.
- Для Європи це означає посилення енергетичної безпеки попри короткострокові цінові коливання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters