Нафта Венесуели для США: угода Дональда Трампа на мільярди доларів і її глобальні наслідки

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про домовленість із тимчасовою владою Венесуели щодо передання від 30 до 50 млн барелів санкційної нафти американській стороні. Ринок відреагував миттєво: ціни на нафту знизилися, а геополітичний баланс у нафтовому секторі може зазнати суттєвих змін. Угода потенційно впливає не лише на Венесуелу та США, а й на Китай, росію, Іран, Кубу, а також ключових постачальників важкої нафти до Північної Америки.
Угода США та Венесуели: ключові параметри
- Обсяг нафти: від 30 до 50 млн барелів санкційної венесуельської нафти.
- Орієнтовна вартість: до 2,8 млрд доларів США за поточними цінами.
- Походження ресурсу: ймовірно, з наявних запасів.
- Еквівалент виробництва: один-два місяці видобутку Венесуели.
Венесуела володіє близько 20% світових запасів нафти, але нині забезпечує менше 1% глобального видобутку через багаторічний спад, санкції та деградацію інфраструктури.
Санкційний контекст і політична складова
Венесуельська нафта перебуває під санкціями США через звинувачення попередньої влади на чолі з Ніколасом Мадуро у корупції, репресіях та фальсифікації виборів. Оголошення угоди відбулося через кілька днів після захоплення Мадуро американською стороною.
Президент США позиціонував домовленість як:
- Економічну можливість для обох країн.
- Гуманітарний захід на тлі дефіциту продовольства, медикаментів і базових послуг у Венесуелі.
За заявою Дональда Трампа, нафта буде продана за ринковими цінами, а доходи перебуватимуть під його прямим контролем для використання на користь венесуельців і американців.
Реакція ринку
- WTI: зниження на 0,7% до 56,73 долара за барель.
Зниження котирувань відображає очікування додаткової пропозиції на світовому ринку, попри відсутність чітких операційних деталей щодо термінів і механізмів передання нафти.
Чому США потрібна венесуельська нафта
Проблема полягає не в обсягах, а в сумісності сировини. Більшість американського видобутку — це легка нафта, тоді як значна частина НПЗ США, особливо на узбережжі Мексиканської затоки, оптимізовані під важку нафту.
- Перепрофілювання НПЗ під легку нафту коштувало б мільярди доларів.
- Термін реалізації — десятиліття.
Саме тому венесуельська важка нафта історично була критично важливою для США, а її повернення розглядається як стратегічна перевага.
Наслідки для Канади та Мексики
- Канада: постачає до США близько 4 млн барелів на добу, майже повністю залежачи від американського ринку.
- Мексика: експортує близько 600 тис. барелів на добу, включно з важкою нафтою.
Поява венесуельської нафти може:
- Послабити переговорні позиції Канади в енергетичних суперечках.
- Підштовхнути Мексику до диверсифікації або прискореної модернізації НПЗ, що потребує значних інвестицій.
Глобальний геополітичний ефект
За інформацією американських ЗМІ, Вашингтон наполягає, щоб Венесуела:
- Співпрацювала у нафтовій сфері виключно зі США.
- Дистанціювалася від Китаю, росії, Ірану та Куби.
Нині понад дві третини експорту венесуельської нафти спрямовується до Китаю. У разі реалізації нової політики Пекін втратить один із ключових джерел дисконтної сировини.
«Ці дії серйозно порушують міжнародне право, грубо посягають на суверенітет Венесуели та завдають шкоди правам венесуельського народу», — заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
Для Куби наслідки можуть бути найгострішими: країна значною мірою залежить від субсидованої венесуельської нафти і ризикує зіткнутися з ще глибшим паливним дефіцитом.
Ринок нафти й нафтопродуктів
- Поява додаткової пропозиції на світовому ринку може тимчасово знизити ціновий тиск.
- Посилюється значення диверсифікації джерел постачання та логістичної стійкості.
- Глобальні зрушення у потоках нафти підкреслюють важливість захисту енергетичної інфраструктури в умовах широкомасштабної війни.
