Європа фінансує війну проти себе: як імпорт нафтопродуктів з Індії пов’язаний із російською нафто

Обновлено: Январь 26, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Європа фінансує війну проти себе: як імпорт нафтопродуктів з Індії пов’язаний із російською нафто

Європейський Союз, попри санкційну політику проти росії, фактично продовжує фінансувати війну через імпорт нафтопродуктів з Індії, вироблених із російської нафти. Таку оцінку озвучив міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи торговельну політику ЄС та перебіг переговорів про масштабну угоду з Нью-Делі.

Геополітична та енергетична складова

  • Схема постачання: російська нафта експортується до Індії, де вона переробляється, після чого нафтопродукти постачаються на європейський ринок.
  • Фінансовий ефект: кошти, сплачені європейськими компаніями за ці продукти, опосередковано підтримують економіку рф.
  • Політичний парадокс: ЄС декларує скорочення енергетичної залежності від росії, але зберігає її через треті країни.

«Російська нафта заходить в Індію, звідти виходять нафтопродукти, і європейці купують ці нафтопродукти. Вони фінансують війну проти самих себе», — Скотт Бессент, міністр фінансів США.

Торгівля ЄС – Індія: економіка понад санкції

  • Тарифна політика: за словами Бессента, європейські союзники США відмовилися запроваджувати мита проти Індії.
  • Причина: прагнення укласти велику торговельну угоду з Нью-Делі.
  • Політичні сигнали: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала майбутню угоду «матір’ю всіх угод».
  • Дипломатичний фон: переговори активізувалися під час візиту керівництва ЄС до Індії на 77-й День Республіки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Indian Express

Автор:

(Всего статей: 2553)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: