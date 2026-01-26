Європа фінансує війну проти себе: як імпорт нафтопродуктів з Індії пов’язаний із російською нафто

Європейський Союз, попри санкційну політику проти росії, фактично продовжує фінансувати війну через імпорт нафтопродуктів з Індії, вироблених із російської нафти. Таку оцінку озвучив міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи торговельну політику ЄС та перебіг переговорів про масштабну угоду з Нью-Делі.
Геополітична та енергетична складова
- Схема постачання: російська нафта експортується до Індії, де вона переробляється, після чого нафтопродукти постачаються на європейський ринок.
- Фінансовий ефект: кошти, сплачені європейськими компаніями за ці продукти, опосередковано підтримують економіку рф.
- Політичний парадокс: ЄС декларує скорочення енергетичної залежності від росії, але зберігає її через треті країни.
«Російська нафта заходить в Індію, звідти виходять нафтопродукти, і європейці купують ці нафтопродукти. Вони фінансують війну проти самих себе», — Скотт Бессент, міністр фінансів США.
Торгівля ЄС – Індія: економіка понад санкції
- Тарифна політика: за словами Бессента, європейські союзники США відмовилися запроваджувати мита проти Індії.
- Причина: прагнення укласти велику торговельну угоду з Нью-Делі.
- Політичні сигнали: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала майбутню угоду «матір’ю всіх угод».
- Дипломатичний фон: переговори активізувалися під час візиту керівництва ЄС до Індії на 77-й День Республіки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Indian Express