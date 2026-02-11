Німецький нафтопереробний завод Schwedt попереджає про ризик перебоїв із пальним через санкції США

Один нафтопереробний завод у східній Німеччині став критичною точкою напруги між Берліном і Вашингтоном. Керівництво НПЗ PCK Schwedt заявляє, що невизначеність навколо американських санкцій уже шкодить щоденній роботі підприємства та може призвести до дефіциту пального для Берліна і навколишніх регіонів.

Санкційний тиск і стратегічний завод

Йдеться про нафтопереробний завод PCK Schwedt, у якому 54,17 відсотка акцій належать російській компанії Rosneft. У січні керівництво підприємства направило листа міністерці економіки та енергетики Німеччини Катаріні Райхе з терміновим попередженням про ризики для безперервної роботи.

Цей завод має системне значення для країни:

Близько 90 відсотків автомобілів у Берліні заправляються пальним, виробленим у Schwedt.

заправляються пальним, виробленим у Schwedt. Підприємство забезпечує паливом столичний аеропорт .

. Є ключовою ланкою паливної мережі землі Бранденбург.

Постачає сировину для хімічної промисловості Німеччини.

Будь-які збої в роботі цього НПЗ майже миттєво відчуваються на ринку.

Тимчасовий дозвіл і проблема невизначеності

Раніше Берліну вдалося отримати від США тимчасове звільнення від санкцій, що дозволяло заводу працювати попри обмеження проти Rosneft. Однак дія цього дозволу завершується 29 квітня.

Для нафтопереробки тимчасові рішення є критично слабкими. Повноцінна робота потребує:

довгострокових контрактів на постачання нафти;

стабільного банківського обслуговування;

страхового покриття для вантажів і операцій.

Наразі ж банки, страховики та навіть постачальники нафти відступають, остерігаючись, що будь-яка партія сировини після 29 квітня може спричинити санкційні наслідки. Юридична невизначеність, навіть без прямої заборони, паралізує ланцюги постачання.

Ризик примусового продажу

Ситуація підштовхує Schwedt до можливого примусового продажу активу. За інформацією джерел, інтерес до заводу вже виявляли:

міжнародні нафтові компанії;

великі енергетичні інвестори.

Водночас уряд Німеччини розглядає варіанти:

продажу підприємства американському покупцю;

або повного переходу заводу у державну власність.

Наразі часткою в Schwedt володіє Shell.

Постачання без російської нафти, але з новими ризиками

Після відмови від російської нафти завод працює на неросійській сировині, переважно з Казахстану. Постачання здійснюється трубопроводами та через польські порти.

Формально ці постачання є законними. Проте розширення санкцій США проти Rosneft і Lukoil минулого року суттєво підірвало довіру учасників ринку. Навіть страх потенційних обмежень здатен зупиняти фінансові та логістичні процеси.

Нервовий ринок і загроза дефіциту

Покупці пального вже реагують на ризики. Польський імпортер Unimot прямо заявив, що швидкої альтернативи потужностям Schwedt не існує — не лише для Німеччини, а й для окремих регіонів Польщі.

Контракти на квітневі постачання укладаються саме зараз. Тому сьогоднішні вагання з боку банків і трейдерів можуть обернутися реальними перебоями з пальним уже найближчими місяцями.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com