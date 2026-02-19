Нафтові ціни зросли майже на 3% після зриву переговорів між Україною та рф

Нафтові ціни зросли майже на 3% після зриву переговорів між Україною та рф

18 лютого 2026 року світові ціни на нафту різко пішли вгору після провалу мирних переговорів між Україною та рф у Женеві. Ринок відреагував миттєво: інвестори знову закладають у ціни ризики перебоїв із «постачанням» сировини, адже російський експорт забезпечує близько 10% світових поставок. Водночас посилення санкцій і силові дії проти «тіньового флоту» танкерів рф підвищують витрати на логістику й розхитують глобальний танкерний ринок.

Ціни, санкції та танкери: як зрив переговорів вплинув на ринок

Стрибок котирувань: цифри дня

Після повідомлень про провал переговорів ф’ючерси на еталонні сорти нафти продемонстрували синхронне зростання:

  • Brent подорожчала на 2,7% — до 69,15 дол. за барель;
  • WTI зросла на 2,8% — до 64,05 дол. за барель.

Таким чином ринок повністю відіграв попереднє зниження цін. Для пересічного споживача це означає одне: геополітична напруга знову закладена у вартість кожного бареля.

Чому переговори зірвалися

Третій раунд переговорів, який проходив 17 лютого 2026 року в Женеві за посередництва США, тривав лише дві години.

«Сесія була складною», — заявив Президент України Володимир Зеленський, звинувативши рф у навмисному затягуванні процесу.

Своєю чергою представник рф Володимир Мединський назвав перемовини «діловими» та анонсував новий раунд без уточнення дати.

Ключові вимоги рф залишилися незмінними та повторюють ультиматуми 2021 року:

  • територіальні поступки в Донецькому регіоні (близько 2 000 квадратних миль);
  • відмова України від прагнення вступити до НАТО;
  • суттєве скорочення Збройних сил України;
  • обмеження так званого «українського націоналізму».

Фактично йдеться не лише про завершення бойових дій, а про перегляд архітектури безпеки у Європі.

«Тіньовий флот»: санкції переходять у силову фазу

Паралельно США та їхні партнери посилюють контроль над так званим «тіньовим флотом» — мережею старих танкерів із непрозорою структурою власності, які перевозять російську, іранську та венесуельську нафту в обхід санкцій.

  • Після 2022 року флот зріс утричі — до 1 468 суден;
  • Він транспортує приблизно 17% світових морських перевезень сирої нафти;
  • Близько 20% суден уже припинили операції через санкційний тиск;
  • Ціна Urals торгується зі знижкою 27 дол. до Brent — найширший дисконт із початку 2023 року;
  • Доходи рф від нафти у січні 2026 року впали на 50% у річному вимірі;
  • Нафтогазові надходження у 2025 році зменшилися на 22%, а у 2026 році очікується падіння ще на 30%.

США вже вдалися до фізичного перехоплення танкерів, що сигналізує про перехід від суто економічних санкцій до жорсткішого контролю.

Танкерний ринок: побічний ефект санкцій

Санкції, спрямовані проти рф, парадоксально підвищили глобальні фрахтові ставки.

  • Понад 1 400 суден фактично вибули з легального ринку (+130% з 2022 року);
  • Зростають витрати через старіння світового флоту;
  • Маршрути у Червоному морі подовжені через атаки хуситів;
  • ЄС розглядає можливість перехоплення суден у Балтійському та Чорному морях — під ризиком 3,5 млн барелів на добу.

«Я не думаю, що хтось із тих, хто запроваджував санкції, очікував такого результату», — зазначив один із керівників судноплавної галузі.

Отже, обмеження російського експорту одночасно:

  • тиснуть на бюджет москва;
  • але підтримують високі світові логістичні витрати.

Макроекономічні сигнали з рф

  • Інфляція у січні 2026 року — 6,4%;
  • Зростання ВВП у 2025 році — лише 1%;
  • Збільшуються бюджетні дефіцити.

Ці показники свідчать про посилення економічного тиску на рф, попри адаптацію до санкцій.

Провал переговорів підтвердив: нафта залишається інструментом геополітики. Короткостроково ціни реагують зростанням. Довгостроково — санкційний тиск поступово послаблює позиції рф на світовому ринку, хоча логістичні перекоси ще довго впливатимуть на глобальну торгівлю.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

