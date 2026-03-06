Війна на Близькому Сході підштовхнула ціни на пальне в Іспанії: дизель подорожчав на 20% за чотири дні

Ціни на пальне в Європі почали стрімко зростати після загострення конфлікту на Близькому Сході та блокування Іраном Ормузької протоки. У Каталонії дизель подорожчав на 20%, а бензин — на 16% лише за чотири дні. Попри це, учасники ринку вважають, що наслідки можуть бути менш драматичними, ніж під час початку повномасштабної війни росії проти України.
Стрімке зростання цін на АЗС Європи
Динаміка цін протягом кількох днів
- За даними асоціації автозаправних станцій Каталонії Agrucaes, від початку тижня дизель подорожчав на 20%.
- Водночас бензин зріс у ціні на 16% лише за чотири дні.
- Підвищення відбувається поступово — невеликими щоденними кроками, починаючи з неділі.
- Очікується, що ціни продовжать зростати найближчими днями.
«Підвищення почалося поступово з неділі, з невеликими щоденними зростаннями, і очікується, що ціни продовжать підніматися», — президент Agrucaes Альберт Кампабадаль.
- Через очікування подальшого подорожчання споживачі масово заправляють автомобілі наперед.
- Це спричинило тимчасовий сплеск попиту на пальне.
Геополітичний фактор: Ормузька протока
- Основною причиною зростання називають перекриття Іраном Ормузької протоки.
- Такий крок став відповіддю на атаки з боку США та Ізраїлю.
- Ормузька протока є одним із ключових енергетичних вузьких місць світу.
- Через неї транспортується приблизно 20% світового постачання нафти.
Офіційна статистика цін
Дані уряду Іспанії
- За інформацією Міністерства екологічного переходу Іспанії, станом на 4 березня ціни вже демонстрували суттєве зростання.
- Бензин 95 E5 у Каталонії подорожчав до €1,56 за літр.
- Це на 5,26% більше, ніж тижнем раніше.
- Дизель A досяг €1,544 за літр.
- Його тижневе зростання склало 8,12%.
Порівняння з середніми показниками Іспанії
- Середня ціна бензину в Іспанії зросла на 5% — до €1,55 за літр.
- Дизель у середньому по країні подорожчав на 7,6%.
- Станом на середу його середня ціна становила €1,541 за літр.
Європейський ринок
- У 27 країнах Європейського Союзу бензин у середньому досяг €1,664 за літр.
- Це на 1,65% більше, ніж тижнем раніше.
- Поточний рівень став найвищим із березня 2025 року.
Чому вплив може бути меншим, ніж у 2022 році
- Учасники ринку зазначають, що ситуація відрізняється від початку повномасштабної війни росії проти України.
- Тоді залежність Європи від російської нафти була значно вищою.
- Наразі енергетичний ринок став більш диверсифікованим.
- Постачання з країн Перської затоки становлять лише 10–20% імпорту.
«Зараз диверсифікація постачання значно більша, а частка нафти з Перської затоки становить від 10% до 20%, тому вплив менший, ніж тоді», — пояснив Альберт Кампабадаль.
- За оцінками Agrucaes, до кінця тижня темпи зростання цін можуть почати сповільнюватися.
