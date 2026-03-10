Стрибок цін на нафту понад 100 доларів змушує компанії Південної Кореї шукати антикризові рішення

Загострення ситуації на Близькому Сході спричинило різке зростання світових цін на нафту та підвищило ризики для економіки Південної Кореї. Провідні корпорації та уряд країни активізували антикризові заходи, намагаючись стримати вплив дорожчання енергоносіїв на промисловість, транспорт та споживчі ціни на пальне. Водночас Brent перевищила психологічний рубіж 100 доларів за барель, що може сповільнити економічне зростання країни.
Загострення на Близькому Сході як драйвер цін на нафту
- Ескалація конфлікту на Близькому Сході призвела до різкого стрибка світових нафтових котирувань.
- Міжнародний еталон Brent досяг 107.54 долара за барель, що означає зростання на 14.85 відсотка за одну добу.
- Ціна подолала психологічно важливу позначку 100 доларів за барель, яка традиційно сигналізує про підвищені ризики для глобальної економіки.
- Причиною ескалації стали авіаудари США та Ізраїлю по Ірану, здійснені попереднього тижня.
Реакція великого бізнесу на турбулентність енергоринку
- Провідні корпорації Південної Кореї, зокрема Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor та Hanwha Group, провели екстрені наради для оцінки наслідків енергетичної кризи.
- Мета зустрічей — мінімізувати вплив волатильності нафтового ринку на бізнес.
- Компанії також аналізують зростання вартості сировини та валютні коливання, які можуть посилити економічний тиск.
- У корпоративному секторі зростає занепокоєння, що тривала енергетична турбулентність може спровокувати глобальне економічне уповільнення та навіть стагфляцію в економіці Південної Кореї.
Найбільш уразливі галузі — авіація та морські перевезення
- Галузі з високою часткою витрат на пальне першими відчувають наслідки подорожчання нафти.
- Korean Air повідомила, що хеджує до 50 відсотків очікуваного річного споживання пального, щоб зменшити ризики коливань цін.
- Найбільша судноплавна компанія країни HMM планує запровадити паливні надбавки до тарифів.
- Ці заходи свідчать про спроби бізнесу перекласти частину витрат від подорожчання енергоносіїв у тарифну політику.
Потенційний удар по економічному зростанню
- За оцінкою Hyundai Research Institute, якщо середня ціна нафти у 2026 році утримуватиметься біля 100 доларів за барель,
- економічне зростання Південної Кореї може знизитися на 0.3 відсоткового пункту.
- Таким чином, енергетична криза безпосередньо трансформується у макроекономічний ризик для країни.
Стрімке подорожчання пального всередині країни
- У Сеулі ціна бензину вперше майже за чотири роки перевищила 1900 вон за літр.
- Станом на 9:00 середня ціна досягла 1947.4 вон за літр.
- На деяких АЗС ціна звичайного бензину становила 2295 вон за літр.
- Таке зростання викликало гостру суспільну критику.
Конфлікт навколо ролі нафтопереробних компаній
- Корейська асоціація автозаправних станцій заявила, що основною причиною стрибка цін стало підвищення відпускних цін нафтопереробними компаніями.
- До консультацій з урядом були залучені представники SK Energy, GS Caltex, S Oil та HD Hyundai Oil Bank.
Втручання уряду для стабілізації ринку
- Міністр промисловості Кім Чон Кван закликав нафтопереробні компанії утриматися від надмірного підвищення цін.
- За його словами, внутрішні ціни зазвичай реагують на зміну світових котирувань із затримкою близько двох тижнів, однак цього разу вони зросли значно швидше.
- Уряд попередив, що спроби використати ситуацію для отримання надприбутків будуть жорстко припинятися.
Ми просимо забезпечити прозоре і справедливе ціноутворення на нафтопродукти, щоб тягар зростання світових цін через ситуацію на Близькому Сході не перекладався односторонньо або надмірно на споживачів — Кім Чон Кван
Підготовка до можливого ресурсного шоку
- Уряд оголосив попереджувальний сигнал щодо можливого ресурсного кризового сценарію.
- Влада працює над забезпеченням додаткових постачань нафти з регіонів поза межами Близького Сходу.
- Також готується план можливого використання стратегічних нафтових резервів.
- Паралельно проводяться перевірки недобросовісних ринкових практик у сфері постачання енергії.
- Серед можливих інструментів розглядається впровадження цінової стелі на нафту вперше майже за 30 років.
