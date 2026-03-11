МЕА розглядає використання стратегічних запасів нафти для стабілізації ринку

Світові енергетичні лідери обговорюють можливість використання стратегічних запасів нафти на тлі різкого загострення ситуації на глобальному ринку. Порушення постачання через Ормузьку протоку, спричинені конфліктом на Близькому Сході, вже підштовхнули ціни на нафту до рівня середини 90 доларів за барель. Учасники ринку розглядають екстрений випуск понад 1,2 млрд барелів державних резервів як інструмент стабілізації постачання та стримування зростання цін для споживачів нафтопродуктів.
Геополітичний фактор і ризики для світового постачання нафти
- Країни G7 провели зустріч у штаб-квартирі МЕА в Парижі для оцінки ситуації на ринку нафти.
- Причиною стало погіршення умов на глобальному нафтовому ринку через конфлікт на Близькому Сході.
- Постачання через Ормузьку протоку, один із найважливіших світових вузлів транспортування нафти, було порушено.
- Унаслідок цього частина виробників у регіоні була змушена скоротити видобуток.
- МЕА попереджає про значні та зростаючі ризики для глобального постачання.
Стратегічні резерви як інструмент стабілізації ринку
- Країни-члени МЕА володіють значними запасами нафти, які можуть бути використані для стабілізації ринку.
- Понад 1,2 млрд барелів становлять державні запаси.
- Додатково існує близько 600 млн барелів комерційних запасів, які компанії утримують відповідно до урядових зобов’язань.
- Сукупний потенційний обсяг ресурсів, що можуть бути залучені до ринку, перевищує 1,8 млрд барелів.
- МЕА розглядає можливість виведення частини цих резервів на ринок для пом’якшення дефіциту постачання.
Ціновий тиск на нафтовому ринку
- Через перебої у торгівлі нафтопродуктами та сирою нафтою ринок переживає один із найсерйозніших шоків за десятиліття.
- Рух танкерів через Ормузьку протоку різко сповільнився через безпекові ризики.
- Значні обсяги нафти фактично заблоковані у Перській затоці.
- Через обмеження зберігання частина виробників була змушена зупиняти видобуток.
- Це вже призвело до різкого зростання цін: Brent піднялася до середини діапазону 90 доларів за барель.
Заходи для стримування цін на нафтопродукти
- Головна мета обговорення — запобігти повномасштабній кризі постачання на світовому ринку нафти.
- Випуск стратегічних запасів може збільшити доступну пропозицію нафти.
- Збільшення пропозиції здатне пом’якшити ціновий тиск, який виник через перебої у транспортуванні.
- Такі дії можуть знизити волатильність ринку та стримати подорожчання нафтопродуктів для кінцевих споживачів.
- Очікується, що рішення щодо використання резервів може стати ключовим фактором для ринку нафти найближчими тижнями.
Поточні рішення енергетичних урядів
- Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол скликав надзвичайну зустріч урядів країн-членів.
- Мета — оцінити безпеку глобального постачання та визначити доцільність використання стратегічних резервів.
- Рішення має врахувати масштаб перебоїв постачання та стан світових запасів нафти.
Ми обговорили всі доступні варіанти стабілізації ринку, включно з можливим використанням аварійних запасів нафти країн-членів — Фатіх Бірол
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice