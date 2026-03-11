МЕА розглядає використання стратегічних запасів нафти для стабілізації ринку

Обновлено: Март 11, 2026. Тэги: , , , , , , , , , ,

МЕА розглядає використання стратегічних запасів нафти для стабілізації ринку

Світові енергетичні лідери обговорюють можливість використання стратегічних запасів нафти на тлі різкого загострення ситуації на глобальному ринку. Порушення постачання через Ормузьку протоку, спричинені конфліктом на Близькому Сході, вже підштовхнули ціни на нафту до рівня середини 90 доларів за барель. Учасники ринку розглядають екстрений випуск понад 1,2 млрд барелів державних резервів як інструмент стабілізації постачання та стримування зростання цін для споживачів нафтопродуктів.

Геополітичний фактор і ризики для світового постачання нафти

  • Країни G7 провели зустріч у штаб-квартирі МЕА в Парижі для оцінки ситуації на ринку нафти.
  • Причиною стало погіршення умов на глобальному нафтовому ринку через конфлікт на Близькому Сході.
  • Постачання через Ормузьку протоку, один із найважливіших світових вузлів транспортування нафти, було порушено.
  • Унаслідок цього частина виробників у регіоні була змушена скоротити видобуток.
  • МЕА попереджає про значні та зростаючі ризики для глобального постачання.

Стратегічні резерви як інструмент стабілізації ринку

  • Країни-члени МЕА володіють значними запасами нафти, які можуть бути використані для стабілізації ринку.
  • Понад 1,2 млрд барелів становлять державні запаси.
  • Додатково існує близько 600 млн барелів комерційних запасів, які компанії утримують відповідно до урядових зобов’язань.
  • Сукупний потенційний обсяг ресурсів, що можуть бути залучені до ринку, перевищує 1,8 млрд барелів.
  • МЕА розглядає можливість виведення частини цих резервів на ринок для пом’якшення дефіциту постачання.

Ціновий тиск на нафтовому ринку

  • Через перебої у торгівлі нафтопродуктами та сирою нафтою ринок переживає один із найсерйозніших шоків за десятиліття.
  • Рух танкерів через Ормузьку протоку різко сповільнився через безпекові ризики.
  • Значні обсяги нафти фактично заблоковані у Перській затоці.
  • Через обмеження зберігання частина виробників була змушена зупиняти видобуток.
  • Це вже призвело до різкого зростання цін: Brent піднялася до середини діапазону 90 доларів за барель.

Заходи для стримування цін на нафтопродукти

  • Головна мета обговорення — запобігти повномасштабній кризі постачання на світовому ринку нафти.
  • Випуск стратегічних запасів може збільшити доступну пропозицію нафти.
  • Збільшення пропозиції здатне пом’якшити ціновий тиск, який виник через перебої у транспортуванні.
  • Такі дії можуть знизити волатильність ринку та стримати подорожчання нафтопродуктів для кінцевих споживачів.
  • Очікується, що рішення щодо використання резервів може стати ключовим фактором для ринку нафти найближчими тижнями.

Поточні рішення енергетичних урядів

  • Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол скликав надзвичайну зустріч урядів країн-членів.
  • Мета — оцінити безпеку глобального постачання та визначити доцільність використання стратегічних резервів.
  • Рішення має врахувати масштаб перебоїв постачання та стан світових запасів нафти.

Ми обговорили всі доступні варіанти стабілізації ринку, включно з можливим використанням аварійних запасів нафти країн-членів — Фатіх Бірол

Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice

Автор:

(Всего статей: 2663)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: