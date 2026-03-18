Блокада Ормузької протоки: історичний нафтовий шок і новий імпульс для «зеленої» енергетики

Обновлено: Март 18, 2026.

Блокада Ормузької протоки: історичний нафтовий шок і новий імпульс для «зеленої» енергетики

Глобальний енергетичний ринок переживає один із найбільших шоків в історії: перекриття Ормузької протоки спричинило різке зростання цін на нафту понад 100 дол./барель і водночас прискорює перехід до відновлюваних джерел енергії. Попри масштаб кризи, її економічні наслідки можуть бути менш руйнівними, ніж у ХХ столітті, завдяки диверсифікації енергобалансу.

Глобальний нафтовий шок: масштаби та наслідки

Блокада Ормузької протоки, через яку у 2025 році проходило понад третину світової торгівлі сирою нафтою, стала безпрецедентною подією для енергетичного ринку.

Ключові параметри кризи

  • Ціни на нафту перевищили 100 дол./барель на тлі різкого скорочення постачання
  • Найбільший збій постачання в історії — більш ніж удвічі перевищує кризу Суецького каналу 1956 року
  • Глобальний економічний ефект — значний, але потенційно слабший, ніж у минулому

Причина меншого впливу — зміна структури енергоспоживання: якщо раніше нафта забезпечувала майже половину світової енергії, то нині її частка суттєво нижча.

«Є мало ознак того, що війна з Іраном спричинить економічний біль, подібний до того, що був пів століття тому» — The New York Times

Енергетична диверсифікація як фактор стійкості

Сучасна енергосистема є значно більш диверсифікованою, що підвищує її стійкість до шоків постачання.

  • Відновлювані джерела енергії (сонце, вітер) стали дешевшими та доступнішими
  • Акумуляторні системи дозволяють накопичувати енергію та зменшують залежність від викопного палива
  • Зниження ролі нафти у глобальному енергобалансі пом’якшує кризові наслідки

Водночас різке подорожчання нафти може стати каталізатором ще швидшого переходу до «зеленої» енергетики.

«Коли технологія стає конкурентною за ціною, настає переломний момент її впровадження» — Антуан Ванер-Жонс, BloombergNEF

Прискорення енергетичного переходу

Попередні прогнози передбачали стабільні темпи розвитку сонячної енергетики у 2026 році. Однак затяжний конфлікт може радикально змінити ситуацію.

  • Зростання попиту на сонячні панелі та батареї через високу вартість нафти
  • Історичний прецедент: енергетичні кризи раніше вже стимулювали перехід до ВДЕ
  • Європа після санкцій проти росії наростила власні потужності ВДЕ
  • Країни, що розвиваються, зокрема Пакистан, демонструють найшвидше зростання сонячної генерації

Китай як ключовий бенефіціар

Глобальний енергетичний перехід має й геополітичний вимір — він посилює позиції Китаю.

  • Китайські сонячні панелі стали основою світового буму ВДЕ
  • Залежність від китайського виробництва зростає, особливо у бідніших країнах
  • Стратегічна підготовка до нафтових шоків включає:
    • накопичення значних запасів нафти
    • посилення торгівлі з росією
    • перехід на електромобілі

«Їхня стратегія дала їм величезний буфер» — Міхал Мейдан, Оксфордський інститут енергетичних досліджень

У разі глобального переходу до електроенергії Китай може закріпити статус першої «електродержави» світу.

Довгострокові перспективи: нафта ще не здає позиції

Попри потужний імпульс для розвитку ВДЕ, повна відмова від нафти — питання віддаленого майбутнього.

  • Енергетичний перехід триває, але знаходиться лише на середній стадії
  • Нафта залишається критично важливою для світової економіки
  • Трансформація енергосистеми потребує часу

«Світ після нафти залишається далеким майбутнім» — Девід Сандалоу, Колумбійський університет

Висновки для України в умовах війни

Ринок нафти та нафтопродуктів

  • Зростання цін понад 100 дол./барель означає посилення цінового тиску на імпортні нафтопродукти
  • Необхідність диверсифікації джерел постачання стає критичною через глобальні ризики блокад
  • Формування стратегічних запасів набуває особливого значення в умовах можливих перебоїв при умовы захисту від ворожіх ударів.

Енергетична безпека та інфраструктура

  • Розвиток децентралізованої генерації (сонце, вітер  + накопичувачі) підвищує стійкість до атак
  • Інвестиції у ВДЕ можуть зменшити залежність від імпорту викопного палива
  • Розосередження енергетичних потужностей знижує ризики масованих ударів

Ціноутворення та ринок

  • Подорожчання нафти змінює структуру ціни пального, вимагає збереження конкуренціії на ринку для недопущення цінових спекуляцій
  • Зростає роль альтернативної енергетики як конкурентного фактору
  • Маржинальність традиційних видів палива стає більш волатильною

Ключовий висновок: глобальна криза підсилює тренд на енергетичну незалежність, що для України означає необхідність пришвидшення розвитку власної відновлюваної генерації та підвищення стійкості енергосистеми.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice, ЗМІ

Автор:

(Всего статей: 2674)

Директор НТЦ «Психея»

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

