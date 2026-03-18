Блокада Ормузької протоки: історичний нафтовий шок і новий імпульс для «зеленої» енергетики

Глобальний енергетичний ринок переживає один із найбільших шоків в історії: перекриття Ормузької протоки спричинило різке зростання цін на нафту понад 100 дол./барель і водночас прискорює перехід до відновлюваних джерел енергії. Попри масштаб кризи, її економічні наслідки можуть бути менш руйнівними, ніж у ХХ столітті, завдяки диверсифікації енергобалансу.
Глобальний нафтовий шок: масштаби та наслідки
Блокада Ормузької протоки, через яку у 2025 році проходило понад третину світової торгівлі сирою нафтою, стала безпрецедентною подією для енергетичного ринку.
Ключові параметри кризи
- Ціни на нафту перевищили 100 дол./барель на тлі різкого скорочення постачання
- Найбільший збій постачання в історії — більш ніж удвічі перевищує кризу Суецького каналу 1956 року
- Глобальний економічний ефект — значний, але потенційно слабший, ніж у минулому
Причина меншого впливу — зміна структури енергоспоживання: якщо раніше нафта забезпечувала майже половину світової енергії, то нині її частка суттєво нижча.
«Є мало ознак того, що війна з Іраном спричинить економічний біль, подібний до того, що був пів століття тому» — The New York Times
Енергетична диверсифікація як фактор стійкості
Сучасна енергосистема є значно більш диверсифікованою, що підвищує її стійкість до шоків постачання.
- Відновлювані джерела енергії (сонце, вітер) стали дешевшими та доступнішими
- Акумуляторні системи дозволяють накопичувати енергію та зменшують залежність від викопного палива
- Зниження ролі нафти у глобальному енергобалансі пом’якшує кризові наслідки
Водночас різке подорожчання нафти може стати каталізатором ще швидшого переходу до «зеленої» енергетики.
«Коли технологія стає конкурентною за ціною, настає переломний момент її впровадження» — Антуан Ванер-Жонс, BloombergNEF
Прискорення енергетичного переходу
Попередні прогнози передбачали стабільні темпи розвитку сонячної енергетики у 2026 році. Однак затяжний конфлікт може радикально змінити ситуацію.
- Зростання попиту на сонячні панелі та батареї через високу вартість нафти
- Історичний прецедент: енергетичні кризи раніше вже стимулювали перехід до ВДЕ
- Європа після санкцій проти росії наростила власні потужності ВДЕ
- Країни, що розвиваються, зокрема Пакистан, демонструють найшвидше зростання сонячної генерації
Китай як ключовий бенефіціар
Глобальний енергетичний перехід має й геополітичний вимір — він посилює позиції Китаю.
- Китайські сонячні панелі стали основою світового буму ВДЕ
- Залежність від китайського виробництва зростає, особливо у бідніших країнах
- Стратегічна підготовка до нафтових шоків включає:
- накопичення значних запасів нафти
- посилення торгівлі з росією
- перехід на електромобілі
«Їхня стратегія дала їм величезний буфер» — Міхал Мейдан, Оксфордський інститут енергетичних досліджень
У разі глобального переходу до електроенергії Китай може закріпити статус першої «електродержави» світу.
Довгострокові перспективи: нафта ще не здає позиції
Попри потужний імпульс для розвитку ВДЕ, повна відмова від нафти — питання віддаленого майбутнього.
- Енергетичний перехід триває, але знаходиться лише на середній стадії
- Нафта залишається критично важливою для світової економіки
- Трансформація енергосистеми потребує часу
«Світ після нафти залишається далеким майбутнім» — Девід Сандалоу, Колумбійський університет
Висновки для України в умовах війни
Ринок нафти та нафтопродуктів
- Зростання цін понад 100 дол./барель означає посилення цінового тиску на імпортні нафтопродукти
- Необхідність диверсифікації джерел постачання стає критичною через глобальні ризики блокад
- Формування стратегічних запасів набуває особливого значення в умовах можливих перебоїв при умовы захисту від ворожіх ударів.
Енергетична безпека та інфраструктура
- Розвиток децентралізованої генерації (сонце, вітер + накопичувачі) підвищує стійкість до атак
- Інвестиції у ВДЕ можуть зменшити залежність від імпорту викопного палива
- Розосередження енергетичних потужностей знижує ризики масованих ударів
Ціноутворення та ринок
- Подорожчання нафти змінює структуру ціни пального, вимагає збереження конкуренціії на ринку для недопущення цінових спекуляцій
- Зростає роль альтернативної енергетики як конкурентного фактору
- Маржинальність традиційних видів палива стає більш волатильною
Ключовий висновок: глобальна криза підсилює тренд на енергетичну незалежність, що для України означає необхідність пришвидшення розвитку власної відновлюваної генерації та підвищення стійкості енергосистеми.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice, ЗМІ