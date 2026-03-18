Блокада Ормузької протоки: історичний нафтовий шок і новий імпульс для «зеленої» енергетики

Глобальний енергетичний ринок переживає один із найбільших шоків в історії: перекриття Ормузької протоки спричинило різке зростання цін на нафту понад 100 дол./барель і водночас прискорює перехід до відновлюваних джерел енергії. Попри масштаб кризи, її економічні наслідки можуть бути менш руйнівними, ніж у ХХ столітті, завдяки диверсифікації енергобалансу.

Глобальний нафтовий шок: масштаби та наслідки

Блокада Ормузької протоки, через яку у 2025 році проходило понад третину світової торгівлі сирою нафтою, стала безпрецедентною подією для енергетичного ринку.

Ключові параметри кризи

Ціни на нафту перевищили 100 дол./барель на тлі різкого скорочення постачання

на тлі різкого скорочення постачання Найбільший збій постачання в історії — більш ніж удвічі перевищує кризу Суецького каналу 1956 року

— більш ніж удвічі перевищує кризу Суецького каналу 1956 року Глобальний економічний ефект — значний, але потенційно слабший, ніж у минулому

Причина меншого впливу — зміна структури енергоспоживання: якщо раніше нафта забезпечувала майже половину світової енергії, то нині її частка суттєво нижча.

«Є мало ознак того, що війна з Іраном спричинить економічний біль, подібний до того, що був пів століття тому» — The New York Times

Енергетична диверсифікація як фактор стійкості

Сучасна енергосистема є значно більш диверсифікованою, що підвищує її стійкість до шоків постачання.

Відновлювані джерела енергії (сонце, вітер) стали дешевшими та доступнішими

(сонце, вітер) стали дешевшими та доступнішими Акумуляторні системи дозволяють накопичувати енергію та зменшують залежність від викопного палива

дозволяють накопичувати енергію та зменшують залежність від викопного палива Зниження ролі нафти у глобальному енергобалансі пом’якшує кризові наслідки

Водночас різке подорожчання нафти може стати каталізатором ще швидшого переходу до «зеленої» енергетики.

«Коли технологія стає конкурентною за ціною, настає переломний момент її впровадження» — Антуан Ванер-Жонс, BloombergNEF

Прискорення енергетичного переходу

Попередні прогнози передбачали стабільні темпи розвитку сонячної енергетики у 2026 році. Однак затяжний конфлікт може радикально змінити ситуацію.

Зростання попиту на сонячні панелі та батареї через високу вартість нафти

через високу вартість нафти Історичний прецедент : енергетичні кризи раніше вже стимулювали перехід до ВДЕ

: енергетичні кризи раніше вже стимулювали перехід до ВДЕ Європа після санкцій проти росії наростила власні потужності ВДЕ

після санкцій проти росії наростила власні потужності ВДЕ Країни, що розвиваються, зокрема Пакистан, демонструють найшвидше зростання сонячної генерації

Китай як ключовий бенефіціар

Глобальний енергетичний перехід має й геополітичний вимір — він посилює позиції Китаю.

Китайські сонячні панелі стали основою світового буму ВДЕ

стали основою світового буму ВДЕ Залежність від китайського виробництва зростає, особливо у бідніших країнах

зростає, особливо у бідніших країнах Стратегічна підготовка до нафтових шоків включає: накопичення значних запасів нафти посилення торгівлі з росією перехід на електромобілі

«Їхня стратегія дала їм величезний буфер» — Міхал Мейдан, Оксфордський інститут енергетичних досліджень

У разі глобального переходу до електроенергії Китай може закріпити статус першої «електродержави» світу.

Довгострокові перспективи: нафта ще не здає позиції

Попри потужний імпульс для розвитку ВДЕ, повна відмова від нафти — питання віддаленого майбутнього.

Енергетичний перехід триває , але знаходиться лише на середній стадії

, але знаходиться лише на середній стадії Нафта залишається критично важливою для світової економіки

для світової економіки Трансформація енергосистеми потребує часу

«Світ після нафти залишається далеким майбутнім» — Девід Сандалоу, Колумбійський університет

Висновки для України в умовах війни

Ринок нафти та нафтопродуктів

Зростання цін понад 100 дол./барель означає посилення цінового тиску на імпортні нафтопродукти

означає посилення цінового тиску на імпортні нафтопродукти Необхідність диверсифікації джерел постачання стає критичною через глобальні ризики блокад

стає критичною через глобальні ризики блокад Формування стратегічних запасів набуває особливого значення в умовах можливих перебоїв при умовы захисту від ворожіх ударів.

Енергетична безпека та інфраструктура

Розвиток децентралізованої генерації (сонце, вітер + накопичувачі) підвищує стійкість до атак

(сонце, вітер + накопичувачі) підвищує стійкість до атак Інвестиції у ВДЕ можуть зменшити залежність від імпорту викопного палива

можуть зменшити залежність від імпорту викопного палива Розосередження енергетичних потужностей знижує ризики масованих ударів

Ціноутворення та ринок

Подорожчання нафти змінює структуру ціни пального, вимагає збереження конкуренціії на ринку для недопущення цінових спекуляцій

змінює структуру ціни пального, вимагає збереження конкуренціії на ринку для недопущення цінових спекуляцій Зростає роль альтернативної енергетики як конкурентного фактору

як конкурентного фактору Маржинальність традиційних видів палива стає більш волатильною

Ключовий висновок: глобальна криза підсилює тренд на енергетичну незалежність, що для України означає необхідність пришвидшення розвитку власної відновлюваної генерації та підвищення стійкості енергосистеми.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice, ЗМІ