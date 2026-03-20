Сербія різко знижує акцизи на нафту: уряд жертвує доходами заради стабілізації цін

Сербія оголосила про масштабне зниження акцизів на нафту та пальне — сумарно на 60% — щоб стримати ціни на внутрішньому ринку на тлі геополітичної напруги. Влада прямо визнає: бюджет втратить доходи, але це необхідно для уникнення паливної кризи та забезпечення стабільності постачання.
Як Сербія реагує на глобальні ризики для паливного ринку
Радикальне зниження акцизів як антикризовий інструмент
Сербський уряд обрав фіскальний механізм швидкого реагування — різке зниження акцизного навантаження на енергоносії.
- Загальне скорочення акцизів складе 60%
- На першому етапі акцизи на пальне вже знижено на 20%
- Додатково планується ще 40% скорочення
- Мета — стримати зростання цін на бензин і дизель
Президент Сербії прямо визнав, що рішення має високу ціну для бюджету:
«Ми зробимо це навіть ціною втрати податкових надходжень» — Олександр Вучич
Цінове регулювання та контроль ринку
Сербія вже кілька років застосовує адміністративні методи контролю паливного ринку.
- З лютого 2022 року діє цінове обмеження на бензин і дизель
- Ціни переглядаються щотижнево урядом
- Продовжено заборону експорту нафти та нафтопродуктів до 2 квітня
- Це дозволяє утримувати ресурс всередині країни
Ставка на запаси та відсутність дефіциту
Влада запевняє, що ситуація з фізичною наявністю пального залишається стабільною.
- Сербія має достатні запаси дизеля, бензину та газу
- Дефіциту пального на АЗС не очікується
- Нормування продажу не планується
Критична залежність від російського газу
Окремим ризиком залишається структура імпорту енергоресурсів.
- До 90% споживання газу забезпечує Gazprom
- Річне споживання становить близько 2,5 млрд кубометрів
- Чинний контракт спливає 31 березня
- Белград прагне продовження угоди
Президент Сербії наголосив на ризиках:
«Сербія стикається зі зростаючими ризиками у забезпеченні безперервних і надійних постачань» — Олександр Вучич
Геополітичний фактор: війна як драйвер цін
Ключовим зовнішнім фактором рішень уряду стала ескалація конфлікту на Близькому Сході.
- Війна Ізраїлю та США проти Ірану впливає на глобальні енергоринки
- Зростають ризики перебоїв постачання та цінових шоків
- Сербія намагається випередити внутрішні наслідки цих процесів
Висновки: модель антикризового управління
Дії Сербії демонструють комплексний підхід до стабілізації паливного ринку:
- Фіскальні інструменти — зниження акцизів для стримування цін
- Адміністративний контроль — цінові обмеження та заборона експорту
- Фізична безпека — накопичення запасів пального
- Енергетична дипломатія — переговори щодо постачання газу