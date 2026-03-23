Закриття Ормузької протоки: чому світові ринки недооцінюють ризики глобальної енергетичної кризи

Через три тижні після початку конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном ключовий енергетичний вузол світу — Ормузька протока — фактично заблокований. Попри це, глобальні фінансові ринки демонструють відносний спокій. Однак реальні наслідки вже проявляються: стрімке зростання цін на пальне, дефіцит критичних ресурсів і загроза масштабної економічної кризи.
Як війна в Перській затоці змінює енергетичний баланс світу
Ормузька протока: вузьке місце глобальної енергетики
Ормузька протока — стратегічний маршрут, через який проходить близько 20% світового експорту нафти та скрапленого природного газу (LNG). Іран, реагуючи на військові дії, фактично обмежив судноплавство:
- Протока закрита для більшості міжнародних суден
- Рух танкерів скоротився до мінімального рівня
- Доступ дозволено лише «дружнім» країнам
Це створило миттєвий дефіцит на глобальних ринках енергоносіїв.
Реакція ринку: спокій, який може бути оманливим
Попри масштаб загрози, фінансові ринки поки не демонструють паніки:
- Індекс S&P 500 знизився з 6900 до 6500 пунктів
- Ціни на продукти харчування лише починають реагувати на зростання витрат
- Бензин і дизель дорожчають швидко, але це подається як тимчасове явище
Водночас, така поведінка ринку є небезпечною недооцінкою ризиків.
Пошук альтернатив: обмежені можливості
Країни, залежні від постачання з Перської затоки, намагаються знайти альтернативи:
- Активізовано пошук нових джерел нафти та LNG
- Частково знято обмеження на російські енергоресурси
- Однак додаткові обсяги постачання залишаються мінімальними
Причина — більшість світових постачань вже законтрактовані.
Військові ризики: ескалація без швидкого рішення
Очікування швидкого завершення конфлікту не виправдалися:
- Іран реалізував свої погрози — атакує військові бази та інфраструктуру
- США не мали готового плану утримання протоки відкритою
- Розглядається сценарій захоплення нафтового терміналу на острові Харг
Однак:
- Цей об’єкт географічно не впливає на контроль протоки
- Його знищення може спровокувати масовані удари по інфраструктурі регіону
Інфраструктура під ударом: ризик багаторічних втрат
Іран уже продемонстрував готовність атакувати енергетичні об’єкти:
- Уражено газову інфраструктуру в регіоні
- Є ризик атак на:
- нафтопереробні заводи
- порти
- трубопроводи
- Відновлення може тривати роками
Додаткові фактори нестабільності
Ситуацію ускладнюють інші геополітичні ризики:
- Єменські хусити вже блокували Червоне море у 2023 році
- Саудівська нафта частково перенаправляється через Червоне море
- Існує ризик відкриття нового фронту
Іран також здатний атакувати цілі на великій відстані:
- дрони
- ракети
Це означає, що навіть контроль узбережжя не гарантує безпеки судноплавства.
Невидимі наслідки: дефіцити за межами нафти
Закриття протоки вже спричинило нестачу критичних ресурсів:
- азотні добрива — ключові для сільського господарства
- гелій — необхідний для виробництва напівпровідників
Ці дефіцити можуть:
- підвищити ціни на продукти
- сповільнити технологічне виробництво
Ризик глобальної рецесії або депресії
Економічні наслідки можуть бути масштабними:
- зростання цін на енергоносії
- порушення ланцюгів постачання
- тиск на перевантажену боргами фінансову систему
Якщо блокада триватиме кілька місяців, це може спричинити:
- глобальну рецесію
- або навіть світову економічну депресію
Сценарій ескалації: катастрофічні наслідки
У разі ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану можливі наслідки:
- масштабні атаки у відповідь по регіону
- руйнування водоочисних систем
- гуманітарна катастрофа з мільйонами біженців
Це може стати найбільшою кризою в сучасній історії.
Висновок
Навіть у разі швидкого відкриття Ормузької протоки:
- відновлення постачання триватиме місяці
- економічні втрати вже стали незворотними
Ринки недооцінюють масштаб загрози, тоді як енергетична система світу вже входить у фазу глибокої трансформації.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Resilience.org