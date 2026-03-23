Закриття Ормузької протоки: чому світові ринки недооцінюють ризики глобальної енергетичної кризи

Через три тижні після початку конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном ключовий енергетичний вузол світу — Ормузька протока — фактично заблокований. Попри це, глобальні фінансові ринки демонструють відносний спокій. Однак реальні наслідки вже проявляються: стрімке зростання цін на пальне, дефіцит критичних ресурсів і загроза масштабної економічної кризи.

Як війна в Перській затоці змінює енергетичний баланс світу

Ормузька протока: вузьке місце глобальної енергетики

Ормузька протока — стратегічний маршрут, через який проходить близько 20% світового експорту нафти та скрапленого природного газу (LNG). Іран, реагуючи на військові дії, фактично обмежив судноплавство:

  • Протока закрита для більшості міжнародних суден
  • Рух танкерів скоротився до мінімального рівня
  • Доступ дозволено лише «дружнім» країнам

Це створило миттєвий дефіцит на глобальних ринках енергоносіїв.

Реакція ринку: спокій, який може бути оманливим

Попри масштаб загрози, фінансові ринки поки не демонструють паніки:

  • Індекс S&P 500 знизився з 6900 до 6500 пунктів
  • Ціни на продукти харчування лише починають реагувати на зростання витрат
  • Бензин і дизель дорожчають швидко, але це подається як тимчасове явище

Водночас, така поведінка ринку є небезпечною недооцінкою ризиків.

Пошук альтернатив: обмежені можливості

Країни, залежні від постачання з Перської затоки, намагаються знайти альтернативи:

  • Активізовано пошук нових джерел нафти та LNG
  • Частково знято обмеження на російські енергоресурси
  • Однак додаткові обсяги постачання залишаються мінімальними

Причина — більшість світових постачань вже законтрактовані.

Військові ризики: ескалація без швидкого рішення

Очікування швидкого завершення конфлікту не виправдалися:

  • Іран реалізував свої погрози — атакує військові бази та інфраструктуру
  • США не мали готового плану утримання протоки відкритою
  • Розглядається сценарій захоплення нафтового терміналу на острові Харг

Однак:

  • Цей об’єкт географічно не впливає на контроль протоки
  • Його знищення може спровокувати масовані удари по інфраструктурі регіону

Інфраструктура під ударом: ризик багаторічних втрат

Іран уже продемонстрував готовність атакувати енергетичні об’єкти:

  • Уражено газову інфраструктуру в регіоні
  • Є ризик атак на:
    • нафтопереробні заводи
    • порти
    • трубопроводи
  • Відновлення може тривати роками

Додаткові фактори нестабільності

Ситуацію ускладнюють інші геополітичні ризики:

  • Єменські хусити вже блокували Червоне море у 2023 році
  • Саудівська нафта частково перенаправляється через Червоне море
  • Існує ризик відкриття нового фронту

Іран також здатний атакувати цілі на великій відстані:

  • дрони
  • ракети

Це означає, що навіть контроль узбережжя не гарантує безпеки судноплавства.

Невидимі наслідки: дефіцити за межами нафти

Закриття протоки вже спричинило нестачу критичних ресурсів:

  • азотні добрива — ключові для сільського господарства
  • гелій — необхідний для виробництва напівпровідників

Ці дефіцити можуть:

  • підвищити ціни на продукти
  • сповільнити технологічне виробництво

Ризик глобальної рецесії або депресії

Економічні наслідки можуть бути масштабними:

  • зростання цін на енергоносії
  • порушення ланцюгів постачання
  • тиск на перевантажену боргами фінансову систему

Якщо блокада триватиме кілька місяців, це може спричинити:

  • глобальну рецесію
  • або навіть світову економічну депресію

Сценарій ескалації: катастрофічні наслідки

У разі ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану можливі наслідки:

  • масштабні атаки у відповідь по регіону
  • руйнування водоочисних систем
  • гуманітарна катастрофа з мільйонами біженців

Це може стати найбільшою кризою в сучасній історії.

Висновок

Навіть у разі швидкого відкриття Ормузької протоки:

  • відновлення постачання триватиме місяці
  • економічні втрати вже стали незворотними

Ринки недооцінюють масштаб загрози, тоді як енергетична система світу вже входить у фазу глибокої трансформації.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Resilience.org

