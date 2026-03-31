Найдешевше пальне в Європі: де водії платять найменше станом на 30 березня 2026 року

Європейський ринок нафтопродуктів демонструє стабільність цін із незначними коливаннями. Водночас різниця у вартості бензину, дизельного пального та LPG між країнами залишається суттєвою. Найбільший інтерес становлять держави з найнижчими цінами, які формують конкурентний сегмент ринку.

Карта найдешевшого пального в Європі

Бензин А-95: де мінімальні ціни

  • Найнижчі ціни серед європейських країн:
    • Туреччина — €1,15/л
    • Північна Македонія — €1,34/л
    • Мальта — €1,35/л
    • Болгарія — €1,47/л
  • Східна Європа з конкурентними цінами:
    • Україна — €1,44/л
    • Молдова — €1,44/л
    • Румунія — €1,67/л
  • Різниця з дорогими ринками ЄС перевищує €0,8–1,0/л, що формує значний економічний ефект для споживачів

Дизельне пальне: доступні сегменти

  • Найнижчі ціни:
    • Туреччина — €1,32/л
    • Північна Македонія — €1,43/л
    • Мальта — €1,22/л
    • Чехія — €1,69/л
  • Україна — €1,69/л
  • Дизель залишається дорожчим за бензин у більшості країн, що відображає структуру попиту на транспорт і логістику

LPG: найдоступніше пальне

  • Найнижчі ціни на LPG:
    • Туреччина — €0,59/л
    • Італія — €0,67/л
    • Болгарія — €0,71/л
  • Україна — €0,92/л
  • LPG залишається найдешевшим видом пального із різницею до €1/л порівняно з бензином

Регіональні особливості ціноутворення

Стабільність та локальні коливання

  • Ціни у більшості країн не змінилися або коливаються в межах ±0,01–0,03 €/л
  • У Болгарії зафіксовано локальне зростання на 1 цент/л для бензину та дизеля
  • Це свідчить про вплив локальних факторів, а не глобальних змін ринку

Висновки для ринку нафти й нафтопродуктів

Можливі зміни на ринку

  • Сегмент дешевого пального формується країнами поза ядром ЄС та окремими меншими економіками
  • Різниця у цінах до €1/л створює:
    • умови для транскордонного попиту
    • потенціал для диверсифікації закупівель
  • Ринок залишається стабільним без ознак дефіциту

Зміни у ціноутворенні

  • Ключову роль відіграють податки та локальна конкуренція
  • Нижчі ціни характерні для:
    • ринків із меншою податковою нагрузкою
    • країн із нижчими операційними витратами
  • Стабільність цін підтверджує відсутність різких змін у собівартості

Джерело: Terminal
За матеріалами: Fuelo

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

