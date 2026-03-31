Найдешевше пальне в Європі: де водії платять найменше станом на 30 березня 2026 року

Європейський ринок нафтопродуктів демонструє стабільність цін із незначними коливаннями. Водночас різниця у вартості бензину, дизельного пального та LPG між країнами залишається суттєвою. Найбільший інтерес становлять держави з найнижчими цінами, які формують конкурентний сегмент ринку.
Карта найдешевшого пального в Європі
Бензин А-95: де мінімальні ціни
- Найнижчі ціни серед європейських країн:
- Туреччина — €1,15/л
- Північна Македонія — €1,34/л
- Мальта — €1,35/л
- Болгарія — €1,47/л
- Східна Європа з конкурентними цінами:
- Україна — €1,44/л
- Молдова — €1,44/л
- Румунія — €1,67/л
- Різниця з дорогими ринками ЄС перевищує €0,8–1,0/л, що формує значний економічний ефект для споживачів
Дизельне пальне: доступні сегменти
- Найнижчі ціни:
- Туреччина — €1,32/л
- Північна Македонія — €1,43/л
- Мальта — €1,22/л
- Чехія — €1,69/л
- Україна — €1,69/л
- Дизель залишається дорожчим за бензин у більшості країн, що відображає структуру попиту на транспорт і логістику
LPG: найдоступніше пальне
- Найнижчі ціни на LPG:
- Туреччина — €0,59/л
- Італія — €0,67/л
- Болгарія — €0,71/л
- Україна — €0,92/л
- LPG залишається найдешевшим видом пального із різницею до €1/л порівняно з бензином
Регіональні особливості ціноутворення
Стабільність та локальні коливання
- Ціни у більшості країн не змінилися або коливаються в межах ±0,01–0,03 €/л
- У Болгарії зафіксовано локальне зростання на 1 цент/л для бензину та дизеля
- Це свідчить про вплив локальних факторів, а не глобальних змін ринку
Висновки для ринку нафти й нафтопродуктів
Можливі зміни на ринку
- Сегмент дешевого пального формується країнами поза ядром ЄС та окремими меншими економіками
- Різниця у цінах до €1/л створює:
- умови для транскордонного попиту
- потенціал для диверсифікації закупівель
- Ринок залишається стабільним без ознак дефіциту
Зміни у ціноутворенні
- Ключову роль відіграють податки та локальна конкуренція
- Нижчі ціни характерні для:
- ринків із меншою податковою нагрузкою
- країн із нижчими операційними витратами
- Стабільність цін підтверджує відсутність різких змін у собівартості