Нафта подорожчала більш ніж на 6% через новий ризик для Ормузької протоки

Обновлено: Июль 08, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта подорожчала більш ніж на 6% через новий ризик для Ормузької протоки

Reuters повідомило 8 липня, що ціни на нафту піднялися до двотижневого максимуму після нової ескалації навколо Ірану та Ормузької протоки. Brent зріс на $4,57, або 6,16%, до $78,73 за барель, а WTI — на $4,23, або 6,01%, до $74,67 за барель станом на 09:48 GMT.

Ринок знову заклав у ціни ризик уповільнення нормалізації потоків через Ормузьку протоку

За даними Reuters, обидва еталонні сорти нафти 8 липня досягли найвищих рівнів з 22 червня. Зростання котирувань відбулося після заяви президента США Дональда Трампа про те, що тимчасова домовленість з Іраном щодо завершення війни «закінчилася», а також після нових ударів США по Ірану.

Reuters пов’язує реакцію ринку з поверненням ризику для судноплавства через Ормузьку протоку. До початку війни наприкінці лютого через цей маршрут проходила приблизно п’ята частина світового енергетичного постачання. Для ринку нафти й нафтопродуктів це означає, що навіть не повне закриття протоки, а зростання ризиків для танкерів може впливати на вартість сировини, фрахту та страхування.

Напередодні, 7 липня, Brent і WTI вже зросли приблизно на 3% після того, як США відкликали генеральну ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти. Reuters також зазначило, що країни вже скорочували запаси після початку конфлікту, щоб компенсувати дефіцит постачання.

«Ринок знову змушений оцінювати ризик того, що нові атаки на судноплавство або ширший зрив відносин між США та Іраном можуть уповільнити нормалізацію потоків через Ормузьку протоку», — заявив Оле Гансен, аналітик Saxo Bank.

Головний аналітик із сировинних товарів SEB Б’ярне Шильдроп у коментарі Reuters зазначив, що, на його думку, ціна ближче до $80 за барель більше відповідає поточним ринковим фундаментальним показникам, ніж $70 за барель.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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