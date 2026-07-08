Нафта подорожчала більш ніж на 6% через новий ризик для Ормузької протоки

Reuters повідомило 8 липня, що ціни на нафту піднялися до двотижневого максимуму після нової ескалації навколо Ірану та Ормузької протоки. Brent зріс на $4,57, або 6,16%, до $78,73 за барель, а WTI — на $4,23, або 6,01%, до $74,67 за барель станом на 09:48 GMT.

Ринок знову заклав у ціни ризик уповільнення нормалізації потоків через Ормузьку протоку

За даними Reuters, обидва еталонні сорти нафти 8 липня досягли найвищих рівнів з 22 червня. Зростання котирувань відбулося після заяви президента США Дональда Трампа про те, що тимчасова домовленість з Іраном щодо завершення війни «закінчилася», а також після нових ударів США по Ірану.

Reuters пов’язує реакцію ринку з поверненням ризику для судноплавства через Ормузьку протоку. До початку війни наприкінці лютого через цей маршрут проходила приблизно п’ята частина світового енергетичного постачання. Для ринку нафти й нафтопродуктів це означає, що навіть не повне закриття протоки, а зростання ризиків для танкерів може впливати на вартість сировини, фрахту та страхування.

Напередодні, 7 липня, Brent і WTI вже зросли приблизно на 3% після того, як США відкликали генеральну ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти. Reuters також зазначило, що країни вже скорочували запаси після початку конфлікту, щоб компенсувати дефіцит постачання.

«Ринок знову змушений оцінювати ризик того, що нові атаки на судноплавство або ширший зрив відносин між США та Іраном можуть уповільнити нормалізацію потоків через Ормузьку протоку», — заявив Оле Гансен, аналітик Saxo Bank.

Головний аналітик із сировинних товарів SEB Б’ярне Шильдроп у коментарі Reuters зазначив, що, на його думку, ціна ближче до $80 за барель більше відповідає поточним ринковим фундаментальним показникам, ніж $70 за барель.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.