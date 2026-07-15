Киргизстан безстроково заборонив експорт бензину, дизельного пального та нафти через ризики постачання з росії

Уряд Киргизстану 14 липня опублікував рішення про безстрокову заборону експорту бензину, дизельного пального та нафти. Reuters пов’язує крок із дефіцитом пального в росії, звідки Киргизстан отримує переважну частину своїх нафтопродуктів.

Паливна криза в росії почала впливати на суміжні ринки, які залежать від російських нафтопродуктів

Заборона діятиме «до насичення внутрішнього ринку». За даними Reuters, Киргизстан із населенням близько 7 млн осіб імпортує понад 90% своїх нафтопродуктів із росії. Саме тому російські перебої в переробці та постачанні швидко транслюються у ризики для внутрішнього ринку країни.

Reuters напередодні повідомляло, що залізничний експорт авіапального з росії до Центральної Азії та Афганістану в червні впав більш ніж на 92% відносно травня — до 3 800 тонн. Постачання бензину знизилося на 34% — до 99 300 тонн.

Киргизстан уже звернувся до сусідів по допомогу в компенсації російського пального. Уряд повідомив про контракти на дизельне пальне та авіапальне з Білоруссю і Китаєм. Reuters також зазначає, що Таджикистан, який також отримує більшість пального з росії, мав 60 днів паливних резервів і шукав додаткові постачання в сусідніх країнах.

Для дизельного ринку ця новина важлива як індикатор поширення російського дефіциту за межі внутрішнього ринку. Якщо країни Центральної Азії вимушено переорієнтовують закупівлі, це посилює конкуренцію за альтернативні обсяги дизельного пального та авіапального в регіонах, які вже працюють в умовах дорожчої логістики.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.