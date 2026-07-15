Киргизстан безстроково заборонив експорт бензину, дизельного пального та нафти через ризики постачання з росії

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Киргизстан безстроково заборонив експорт бензину, дизельного пального та нафти через ризики постачання з росії

Уряд Киргизстану 14 липня опублікував рішення про безстрокову заборону експорту бензину, дизельного пального та нафти. Reuters пов’язує крок із дефіцитом пального в росії, звідки Киргизстан отримує переважну частину своїх нафтопродуктів.

Паливна криза в росії почала впливати на суміжні ринки, які залежать від російських нафтопродуктів

Заборона діятиме «до насичення внутрішнього ринку». За даними Reuters, Киргизстан із населенням близько 7 млн осіб імпортує понад 90% своїх нафтопродуктів із росії. Саме тому російські перебої в переробці та постачанні швидко транслюються у ризики для внутрішнього ринку країни.

Reuters напередодні повідомляло, що залізничний експорт авіапального з росії до Центральної Азії та Афганістану в червні впав більш ніж на 92% відносно травня — до 3 800 тонн. Постачання бензину знизилося на 34% — до 99 300 тонн.

Киргизстан уже звернувся до сусідів по допомогу в компенсації російського пального. Уряд повідомив про контракти на дизельне пальне та авіапальне з Білоруссю і Китаєм. Reuters також зазначає, що Таджикистан, який також отримує більшість пального з росії, мав 60 днів паливних резервів і шукав додаткові постачання в сусідніх країнах.

Для дизельного ринку ця новина важлива як індикатор поширення російського дефіциту за межі внутрішнього ринку. Якщо країни Центральної Азії вимушено переорієнтовують закупівлі, це посилює конкуренцію за альтернативні обсяги дизельного пального та авіапального в регіонах, які вже працюють в умовах дорожчої логістики.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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