Атаки на танкери ADNOC посилили ціни на близькосхідну нафту та маржу дизельного пального в Азії

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Атаки на танкери ADNOC посилили ціни на близькосхідну нафту та маржу дизельного пального в Азії

Спотові ціни близькосхідної нафти 14 липня зросли після атак Ірану на два нафтові танкери з флоту ADNOC. Reuters повідомляє, що трейдери зафіксували перехід коротких спредів Dubai crude у беквордацію майже на $1 за барель, а покупці почали шукати альтернативні обсяги.

Ризик для танкерів у районі Ормузької протоки змінив оцінку фізичного постачання та підтримав ціни на дизельне пальне

За даними Reuters, атаки на еміратські танкери, які використовувалися для перевезення нафти з Перської затоки до зон перевалки біля ОАЕ та Оману, посилили побоювання щодо безпеки судноплавства. Торговельні та судноплавні джерела зазначили, що це може стримувати судновласників від входу до затоки для завантаження нафти.

На тлі ризиків prompt monthly spreads для еталонної близькосхідної нафти Dubai перейшли в беквордацію майже на $1 за барель після трьох тижнів contango. За даними Kpler, у понеділок через Ормузьку протоку пройшли лише п’ять нафтових, хімічних і суховантажних суден, переважно іранським маршрутом. На вхід у протоку не було зафіксовано нафтових танкерів і LNG-танкерів.

ADNOC, за інформацією Reuters, уже зобов’язалася продати понад 70 млн барелів нафти в період із червня до серпня. У разі сповільнення shuttle-сервісу компанія може використовувати запаси у Фуджейрі, однак для частини вантажів можливі затримки.

Напруження торкнулося і ринку нафтопродуктів. Reuters повідомляє, що дизельне пальне та авіапальне 14 липня показали зростання коротких місячних спредів і маржі переробки майже до двомісячних максимумів. Маржа для 380-centistoke high-sulphur fuel oil піднялася до чотиритижневого максимуму, а naphtha crack в Азії досяг $184 за тонну понад Brent — найвищого рівня з 19 травня.

«Є ймовірність, що навіть ОАЕ буде складно вивозити нафту», — сказало судноплавне джерело в Індії. «Воєнна премія суттєво зросте. Хто гарантуватиме безпеку суден? Люди не будуть готові заходити».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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