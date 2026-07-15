Структура Brent перейшла в режим дефіцитного очікування через ризики постачання з Близького Сходу

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Структура Brent перейшла в режим дефіцитного очікування через ризики постачання з Близького Сходу

Ринок Brent 14 липня показав різке посилення премії ближніх контрактів до дальніх. Перший контракт торгувався на $8,92 за барель дорожче за шостий місяць, що стало найбільшим спредом із 10 червня. Reuters пов’язує це з оцінкою ризиків для постачання та судноплавства через Ормузьку протоку.

Беквордація Brent стала сигналом, що трейдери закладають обмежену доступність нафти в найближчі тижні

За даними Reuters, 14 липня ціна Brent із найближчим постачанням піднялася до місячного максимуму відносно ціни нафти з постачанням через шість місяців. Така структура ринку називається беквордацією: ближні контракти дорожчі за дальні, що зазвичай свідчить про напруження з доступністю ресурсу в короткостроковому періоді.

Reuters зазначає, що ще на початку липня ринок перебував у contango — ситуації, коли дальні контракти дорожчі за ближні. Перехід до беквордації відбувся після нового загострення між США та Іраном, включно з відновленням військових ударів і атаками на судна поблизу Ормузької протоки.

Для європейського ринку нафтопродуктів така зміна важлива через механіку імпортного ціноутворення. Коли фізична нафта з близькими строками постачання дорожчає швидше за дальні контракти, це підсилює витрати переробників і трейдерів, які працюють із коротким горизонтом закупівель. Reuters прямо вказує на зв’язок ринкової структури з очікуваннями обмеженої доступності сировини.

«Повернення до беквордації сигналізує, що ринок очікує обмеженої доступності сирої нафти в найближчі тижні», — сказав керівник стратегії сировинних ринків Saxo Bank Оле Гансен.

У поєднанні з високими дизельними crack spread це створює для європейських НПЗ середовище, у якому дорожча сировина та сильний попит на середні дистиляти одночасно впливають на собівартість і оптові індикатори.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3140)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: