Структура Brent перейшла в режим дефіцитного очікування через ризики постачання з Близького Сходу

Ринок Brent 14 липня показав різке посилення премії ближніх контрактів до дальніх. Перший контракт торгувався на $8,92 за барель дорожче за шостий місяць, що стало найбільшим спредом із 10 червня. Reuters пов’язує це з оцінкою ризиків для постачання та судноплавства через Ормузьку протоку.

Беквордація Brent стала сигналом, що трейдери закладають обмежену доступність нафти в найближчі тижні

За даними Reuters, 14 липня ціна Brent із найближчим постачанням піднялася до місячного максимуму відносно ціни нафти з постачанням через шість місяців. Така структура ринку називається беквордацією: ближні контракти дорожчі за дальні, що зазвичай свідчить про напруження з доступністю ресурсу в короткостроковому періоді.

Reuters зазначає, що ще на початку липня ринок перебував у contango — ситуації, коли дальні контракти дорожчі за ближні. Перехід до беквордації відбувся після нового загострення між США та Іраном, включно з відновленням військових ударів і атаками на судна поблизу Ормузької протоки.

Для європейського ринку нафтопродуктів така зміна важлива через механіку імпортного ціноутворення. Коли фізична нафта з близькими строками постачання дорожчає швидше за дальні контракти, це підсилює витрати переробників і трейдерів, які працюють із коротким горизонтом закупівель. Reuters прямо вказує на зв’язок ринкової структури з очікуваннями обмеженої доступності сировини.

«Повернення до беквордації сигналізує, що ринок очікує обмеженої доступності сирої нафти в найближчі тижні», — сказав керівник стратегії сировинних ринків Saxo Bank Оле Гансен.

У поєднанні з високими дизельними crack spread це створює для європейських НПЗ середовище, у якому дорожча сировина та сильний попит на середні дистиляти одночасно впливають на собівартість і оптові індикатори.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.