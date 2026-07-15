Британія підтвердила податок на пробіг для електромобілів із 2028 року

У Великій Британії з квітня 2028 року має запрацювати податок eVED: 3 пенси за милю для електромобілів і 1,5 пенса за милю для plug-in hybrid. The Independent зазначає, що ці ставки нижчі за приблизно 6 пенсів за милю, які водії бензинових і дизельних авто сплачують через fuel duty.

Податкова модель для транспорту поступово зміщується від акцизу на пальне до плати за пробіг

The Independent 14 липня повідомило, що уряд Великої Британії підтвердив запуск Electric Vehicle Excise Duty, або eVED, з квітня 2028 року. Податок розраховуватиметься на основі пробігу: повністю електричні автомобілі сплачуватимуть 3 пенси за милю, plug-in hybrid — 1,5 пенса за милю.

Видання зазначило, що обидві ставки залишаються нижчими за приблизно 6 пенсів за милю, які водії бензинових і дизельних авто зараз сплачують через fuel duty. Fuel duty — це паливний податок або акциз на моторне пальне, який закладений у ціну бензину й дизельного пального.

За описом уряду, нова система працюватиме через попередній розрахунок платежу на основі очікуваного пробігу. Водії зможуть розподілити платіж на щомісячні внески, подібно до чинної системи Vehicle Excise Duty.

Наприкінці кожного року водії подаватимуть фактичні показники пробігу. Їх звірятимуть із даними щорічного MOT-тесту або, для новіших автомобілів, із показником приблизно на другу чи третю річницю реєстрації.

Для ринку бензинів ця новина важлива не як зміна поточної ціни на пальне, а як сигнал довгострокової перебудови податкової бази: із падінням споживання бензину й дизпального уряди шукають заміну доходам від паливних акцизів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Independent.