Світовий дизель дорожчає швидше за нафту: ф’ючерси додали 21% у липні

Головні тези: Американські ф’ючерси на дизельне пальне з початку липня зросли приблизно на 21%, тоді як нафта у США подорожчала приблизно на 14%. Ринок реагує не лише на зростання вартості сировини, а й на скорочення російського експорту, пошкодження НПЗ та нове загострення навколо Ормузької протоки.

Дизель випереджає нафту за темпами подорожчання

Станом на 14 липня американські ф’ючерси на дизельне пальне зросли приблизно на 21% від початку місяця. За цей самий період американська нафта подорожчала приблизно на 14%. Різниця спричинила збільшення дизельного крек-спреду — показника, що відображає різницю між ціною готового пального та вартістю нафти, — до рекордних рівнів. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Така динаміка означає, що основним обмеженням ринку стає не лише доступність сирої нафти, а спроможність НПЗ виробити достатньо середніх дистилятів. Українські удари по підприємствах у Башкортостані та Краснодарському краї додатково скоротили можливості росії експортувати дизпальне, посиливши конкуренцію за альтернативні вантажі.

Загострення навколо Ормузької протоки повернуло премію за ризик

14 липня Brent подорожчала на $1,43, або 1,7%, до $84,73 за барель. Американська WTI зросла на $1,20, або 1,5%, до $79,34 за барель. Обидва контракти завершили торги на найвищих рівнях приблизно за місяць після відновлення атак між США та Іраном і повторного запровадження блокади іранського судноплавства. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світового постачання нафти та нафтопродуктів. Навіть часткове обмеження маршруту впливає не лише на сиру нафту, а й на експорт дизельного пального та інших продуктів із НПЗ Перської затоки.

Раніше «Термінал» повідомляв про обмежене відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку та про вплив збільшення доступного постачання на нафтові ціни. Нове загострення змінило попередню тенденцію та повернуло до котирувань геополітичну премію.

Європейський ринок залишається вразливим

Скорочення російських відвантажень впливає на європейський ринок опосередковано: традиційні покупці російського дизпального шукають заміну у США, Індії та на Близькому Сході й конкурують за ті самі вантажі, на які розраховують європейські імпортери. Високі крек-спреди показують, що подорожчання готового пального може тривати навіть за відносно стриманої динаміки Brent.

Для ціноутворення на дизельне пальне ключовим стає співвідношення між випуском НПЗ, запасами та доступністю морської логістики. Тому зниження нафтових котирувань саме по собі не гарантує пропорційного здешевлення дизпального.

Джерела: Reuters: Oil prices rise 2% to one-month high as US-Iran attacks deepen supply disruption.