Через Ормуз за три дні пройшли вісім VLGC: два газовози вивезли іранський LPG

Обновлено: Август 25, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Через Ормуз за три дні пройшли вісім VLGC: два газовози вивезли іранський LPG

Судноплавство через Ормузьку протоку залишається різко обмеженим: 23 серпня Kpler зафіксував лише чотири проходи товарних суден після 13 у суботу та 16 у п’ятницю. За три дні протоку перетнули вісім великих газовозів VLGC: шість увійшли до Перської затоки порожніми, два вийшли з вантажами LPG, завантаженими в Ірані. Загальний трафік залишається приблизно на 90% нижчим за довоєнний рівень, тому поява окремих LPG-партій ще не означає нормалізації близькосхідного експорту.

Два завантажені VLGC підтвердили фізичний експорт LPG

24 серпня Reuters повідомив, що протягом попередніх трьох днів через Ормузьку протоку пройшли вісім Very Large Gas Carriers — великих газовозів, які використовують для морського транспортування значних партій пропану й бутану. Шість VLGC увійшли до Перської затоки порожніми, тоді як два судна вийшли з вантажами LPG, завантаженими в Ірані.

Це важливе уточнення для оцінки фізичного стану ринку: експорт LPG через Ормуз не припинився повністю. Водночас кількість проходів залишається малою порівняно з довоєнним режимом, а тому окремі відвантаження не можна трактувати як відновлення нормальної пропускної здатності маршруту.

За даними Kpler, 23 серпня протоку перетнули лише чотири товарні судна, 22 серпня — 13, а 21 серпня — 16. Частина суден могла проходити з вимкненими транспондерами, тому оперативні показники можуть уточнюватися.

LPG становив 24% зафіксованого танкерного трафіку

Танкери забезпечували 45% суднового потоку через протоку. Із них 56% перевозили сиру нафту, нафтопродукти або хімічні вантажі, а 24% припадало на LPG. За тиждень до 21 серпня Kpler зафіксував 89 суден, що вийшли з протоки, та 103 судна, які увійшли до неї. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

UK Maritime Trade Operations оцінює загальний видимий трафік приблизно на 90% нижче за довоєнний рівень. Таким чином, частка LPG у поточному потоці є помітною, але вона формується на суттєво меншій абсолютній кількості суден.

Ризик залишається не лише кількісним. Із 6 липня UKMTO повідомила про 23 інциденти із застосуванням снарядів або інших засобів ураження, які спричинили пошкодження суден у протоці та прилеглих водах. Для власників VLGC це означає збереження фізичного ризику проходу навіть тоді, коли вантаж і судно доступні.

Ормуз залишається системним обмеженням для світового LPG

До нинішньої кризи маршрут мав системне значення для торгівлі пропаном і бутаном. «Термінал» раніше підраховував на основі галузевих даних, що у 2025 році через Ормузьку протоку пройшло 44,2 млн тонн LPG, або близько 30% світового морського експорту.

19 серпня «Термінал» уже фіксував проходження VLGC та середнього LPG-газовоза через Ормуз, але також зазначав, що даних окремих днів недостатньо для висновку про стале відновлення експорту. Інформація за 24 серпня підтверджує ту саму модель: LPG фізично проходить через протоку, проте потік залишається фрагментарним.

Для міжнародного ринку це зберігає залежність від альтернативних джерел. Після різкого скорочення близькосхідних потоків частка США в імпорті LPG до Індії у липні зросла до 73%. Тривале обмеження Ормузу означає, що азійські покупці продовжують конкурувати за американський ресурс, який також є важливим для атлантичного та європейського ринків.

Джерела: Reuters.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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