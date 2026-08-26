США запровадили санкції проти нафтового трейдера Wellbred та пов’язаних компаній

Обновлено: Август 26, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

США запровадили санкції проти нафтового трейдера Wellbred та пов’язаних компаній

США 25 серпня оголосили про санкції проти сингапурської Wellbred Capital і пов’язаних торговельних структур у Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Американська влада пов’язує компанію з іранською мережею Мохаммада Хоссейна Шамхані. Wellbred працює з нафтою, нафтою, нафтохімією та LPG.

Санкційна кампанія поширюється безпосередньо на міжнародну інфраструктуру торгівлі нафтою та нафтопродуктами

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що Wellbred була пов’язана з іранським нафтовим судноплавним бізнесменом Мохаммадом Хоссейном Шамхані.

До санкційного списку також увійшли Wellbred Trading FZCO у Дубаї, Wellbred Trading SA у Женеві та французький завод із виробництва біопального La Nivernaise de Raffinage SAS.

Загалом санкційний пакет охоплює майже 60 компаній, фізичних осіб і суден.

За інформацією на власному сайті Wellbred, наведеною Reuters, компанія торгує сирою нафтою, нафтою, нафтохімічною продукцією та скрапленим нафтовим газом і має офіси в ОАЕ, Швейцарії, Саудівській Аравії та Нігерії.

OFAC уже застосовувало санкції до пов’язаних із Шамхані фізичних осіб, компаній і суден у липні 2025 року та квітні 2026 року.

Wellbred не відповіла Reuters на запит про коментар.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3601)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: