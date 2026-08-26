США запровадили санкції проти нафтового трейдера Wellbred та пов’язаних компаній

США 25 серпня оголосили про санкції проти сингапурської Wellbred Capital і пов’язаних торговельних структур у Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Американська влада пов’язує компанію з іранською мережею Мохаммада Хоссейна Шамхані. Wellbred працює з нафтою, нафтою, нафтохімією та LPG.

Санкційна кампанія поширюється безпосередньо на міжнародну інфраструктуру торгівлі нафтою та нафтопродуктами

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що Wellbred була пов’язана з іранським нафтовим судноплавним бізнесменом Мохаммадом Хоссейном Шамхані.

До санкційного списку також увійшли Wellbred Trading FZCO у Дубаї, Wellbred Trading SA у Женеві та французький завод із виробництва біопального La Nivernaise de Raffinage SAS.

Загалом санкційний пакет охоплює майже 60 компаній, фізичних осіб і суден.

За інформацією на власному сайті Wellbred, наведеною Reuters, компанія торгує сирою нафтою, нафтою, нафтохімічною продукцією та скрапленим нафтовим газом і має офіси в ОАЕ, Швейцарії, Саудівській Аравії та Нігерії.

OFAC уже застосовувало санкції до пов’язаних із Шамхані фізичних осіб, компаній і суден у липні 2025 року та квітні 2026 року.

Wellbred не відповіла Reuters на запит про коментар.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.