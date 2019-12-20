Нафтогаз не прив’язує борги Газпрому до нового транзитного контракту

Жоден контракт із запропонованих «Нафтогазом» і обговорюваних на переговорах компанія не ставить в залежність від погашення боргу «Газпрому» за Стокгольмським арбітражем.

Про це в ефірі «Радіо НВ» сказав глава НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

«Сподіваюся, рішення буде знайдено, як за контрактом, так і за взаємними претензіями, за боргами і всим тим, що накопичилося за цей період часу. «Нафтогаз», зі свого боку, займає максимально конструктивну позицію. Нам запропонували розглянути різні варіанти того, як можна врегулювати історично накопичені проблеми … Тут важливо розуміти ще один момент — «Нафтогаз» не ставить умову підписання будь-якого контракту — а зараз йде мова про декілька контрактів, тому що транзитний контракт, його підписання вкрай малоймовірно через терміни, там йде мова про деякий гібридний варіант, який ми давно запропонували, сказавши, що якщо раптом ви не встигнете за стандартними варіантами, ми вам запропонуємо ще низку варіантів, щоб ні в якому разі не переривати транзит газу на територію Європи», — сказав Коболєв.

За його словами, в цьому є вигода як європейських, так і українських споживачів — чи не створити кризу.

«Так ось, жоден контракт, із запропонованих нами і обговорюваних на переговорах, ми не ставимо в залежність від погашення боргу «Газпрому» перед «Нафтогазом». Ми готові підписуватися, не вирішивши старі проблеми. Це один з варіантів», — наголосив глава НАК «Нафтогаз».

Він нагадав, що сумарний виграш «Нафтогазу» по Стокгольмського арбітражу становить 4,6 млрд доларів. Трохи більше двох було стягнуто шляхом заліку з боргу за газ моментально, 2,6, які залишилися, … зараз близькі до 3 млрд доларів.

Читайте в «Терміналі», сигнали з європейського та російського боків вказують, що переривання транзиту через Україну може фінансово допомогти «Газпрому» шляхом створення штучної газової кризи і підвищення ціни на експорт газу.

