Росія буде змушена шукати нові судна для укладання трубопроводу — ЗМІ

Обновлено: Декабрь 23, 2019. Тэги: , , , , ,

Росія буде змушена шукати нові судна для укладання трубопроводу — ЗМІ
У зв’язку з рішенням швейцарської компанії Allseas заморозити участь у проєкті Nord Stream 2 Росія буде змушена шукати нові судна для укладання трубопроводу.

Про це пише DW з посиланням на S&P Global Platts.

«Якщо швейцарська компанія Allseas, яка припинила участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2″, остаточно вирішить вийти з проєкту, Росія муситиме шукати інші кораблі для прокладання труб. Як альтернатива розглядалася трубоукладна баржа Fortuna, проте вона не зможе працювати в данських територіальних водах», — ідеться у публікації.

Зокрема зазначається, що аналітики S&P Global Platts указують: Fortuna не зможе підійти до Данії, оскільки на баржі немає системи динамічного позиціонування, необхідного за данськими законами.

Росія має трубоукладне судном «Академік Черський», на якому є потрібна система. Однак зараз воно перебуває на Далекому Сході, і дорога до Данії забере близько двох місяців.

Як повідомлялося, швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу Nord Stream 2, припинила участь у будівництві.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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