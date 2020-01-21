Блокада нефтепроводов Ливии может ввергнуть страну в катастрофу

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: , ,

Блокада нефтепроводов Ливии может ввергнуть страну в катастрофу

Ливия окажется в «катастрофической ситуации» в случае, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продолжит блокировать работу ряда нефтепроводов.

Об этом заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж, пишет АНГИ.

Он выразил надежду на то, что иностранные государства окажут давление на Хафтара, чтобы во избежание усугубления ситуации в стране работа нефтяных портов была как можно скорее возобновлена.

Глава ПНС подчеркнул, что более не намерен вести диалог с Хафтаром, однако в то же время отметил, что уважает усилия стран-участниц берлинской конференции по прекращению огня в Ливии.

В последние дни силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара остановили работу нескольких нефтепроводов, в результате чего ливийская National Oil Corporation (NOC) была вынуждена остановить добычу на ряде месторождений. Хафтар, как отмечают СМИ, недоволен тем, как работает эта компания и поэтому контролируемые им военизированные формирования остановили работу нефтепроводов.

«Терминал» писал, ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш. «Мы очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты. Одно очень важное нефтяное месторождение тоже остановило деятельность. И конечно, мы считаем, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, установлена прозрачность, и мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние», — заявил Гутерреш.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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