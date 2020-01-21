Блокада нефтепроводов Ливии может ввергнуть страну в катастрофу

Ливия окажется в «катастрофической ситуации» в случае, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продолжит блокировать работу ряда нефтепроводов.

Об этом заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж, пишет АНГИ.

Он выразил надежду на то, что иностранные государства окажут давление на Хафтара, чтобы во избежание усугубления ситуации в стране работа нефтяных портов была как можно скорее возобновлена.

Глава ПНС подчеркнул, что более не намерен вести диалог с Хафтаром, однако в то же время отметил, что уважает усилия стран-участниц берлинской конференции по прекращению огня в Ливии.

В последние дни силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара остановили работу нескольких нефтепроводов, в результате чего ливийская National Oil Corporation (NOC) была вынуждена остановить добычу на ряде месторождений. Хафтар, как отмечают СМИ, недоволен тем, как работает эта компания и поэтому контролируемые им военизированные формирования остановили работу нефтепроводов.

«Терминал» писал, ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш. «Мы очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты. Одно очень важное нефтяное месторождение тоже остановило деятельность. И конечно, мы считаем, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, установлена прозрачность, и мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние», — заявил Гутерреш.