У Нафтогазі назвали отриману від Газпрому суму за транзит газу

Обновлено: Февраль 04, 2020. Тэги: , ,

У Нафтогазі назвали отриману від Газпрому суму за транзит газу

У січні Нафтогаз отримав 578,4 млн доларів за транзит газу з Росії — за грудень, січень та лютий.

Про це у себе в Facebook написав виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«У січні Нафтогаз отримав 239,5 млн дол за транзит у грудні, а також 175,1 млн дол передплати за січень та 163,8 млн за лютий. Всього: 578,4 млн дол», — написав Вітренко.

З його слів, Україна не «обміняла» позовні вимоги в новому арбітражі на новий транзитний контракт. У січні Нафтогаз би отримав тільки 239,5 млн доларів, і це був би «останній платіж за транзит».

Виконавчий директор Нафтогазу зазначив також, що, у випадку продовження попереднього контракту на транзит, то у січні компанія би все одно отримала тільки ці 239,5 млн доларів, через те, що за старим контрактом не було передплати.

«І навіть у лютому за старим контрактом Нафтогаз би отримав значно менше грошей за транзит у січні, ніж Газпром сплатив за нього за новим контрактом. Справа в тому, що раніше Газпром сплачував тільки за фактично протранспортовані обсяги, а вони склали лише 46% від законтрактованих. А ось у новому контракті вже діє принцип «качай або плати». Іншими словами, якщо порівняти з попереднім контрактом, то через дію цього принципу у січні 2020 року фактична ставка транзиту газу для Газпрому була більш ніж в два рази вищою, ніж у грудні 2019 року», — додав він.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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