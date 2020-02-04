У Нафтогазі назвали отриману від Газпрому суму за транзит газу

У січні Нафтогаз отримав 578,4 млн доларів за транзит газу з Росії — за грудень, січень та лютий.

Про це у себе в Facebook написав виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«У січні Нафтогаз отримав 239,5 млн дол за транзит у грудні, а також 175,1 млн дол передплати за січень та 163,8 млн за лютий. Всього: 578,4 млн дол», — написав Вітренко.

З його слів, Україна не «обміняла» позовні вимоги в новому арбітражі на новий транзитний контракт. У січні Нафтогаз би отримав тільки 239,5 млн доларів, і це був би «останній платіж за транзит».

Виконавчий директор Нафтогазу зазначив також, що, у випадку продовження попереднього контракту на транзит, то у січні компанія би все одно отримала тільки ці 239,5 млн доларів, через те, що за старим контрактом не було передплати.

«І навіть у лютому за старим контрактом Нафтогаз би отримав значно менше грошей за транзит у січні, ніж Газпром сплатив за нього за новим контрактом. Справа в тому, що раніше Газпром сплачував тільки за фактично протранспортовані обсяги, а вони склали лише 46% від законтрактованих. А ось у новому контракті вже діє принцип «качай або плати». Іншими словами, якщо порівняти з попереднім контрактом, то через дію цього принципу у січні 2020 року фактична ставка транзиту газу для Газпрому була більш ніж в два рази вищою, ніж у грудні 2019 року», — додав він.