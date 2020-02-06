У Фонді держмайна впевнені, що приватизацію Центренерго невдовзі розблокують

Обновлено: Февраль 06, 2020. Тэги: ,

У Фонді держмайна впевнені, що приватизацію Центренерго невдовзі розблокують
Фонд державного майна впевнений, що суд найближчим часом розблокує процес приватизації ПАТ «Центренерго».

Про це в Укрінформі під час презентації програми сталих інвестицій 2020 року та детального плану приватизації сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

«Я підписав новий наказ про залучення радників; там (у компанії, що оскаржує приватизацію Центренерго, — ред.) одразу було подано позов до суду, однак, ми його точно виграємо і розблокуємо чергову спробу зупинення приватизації», — сказав Сенниченко.

Він зауважив, що в Центренерго було змінено склад наглядової ради і запущено аудит.

Як повідомлялось, Фонд державного майна України розпочав процедуру відбору радників з приватизації для Центренерго 21 січня 2020 року. 31 січня стало відомо, що компанія «Укрдонінвест» Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ «Центренерго».

Конкурс із продажу державного пакета акцій ПАТ «Центренерго», призначений на 13 грудня 2018 року, був скасований. За інформацією тодішнього глави ФДМУ Віталія Трубарова, учасники конкурсу, а це ТОВ «Укрдонінвест» та Виробниче унітарне підприємство «Нафтобітумний завод», не були допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідала вимогам законодавства.

У газеті Фонду державного майна України «Відомості приватизації» 15 січня 2020 року оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких — Одеський припортовий завод і Центренерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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