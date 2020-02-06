У Фонді держмайна впевнені, що приватизацію Центренерго невдовзі розблокують

Про це в Укрінформі під час презентації програми сталих інвестицій 2020 року та детального плану приватизації сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.
«Я підписав новий наказ про залучення радників; там (у компанії, що оскаржує приватизацію Центренерго, — ред.) одразу було подано позов до суду, однак, ми його точно виграємо і розблокуємо чергову спробу зупинення приватизації», — сказав Сенниченко.
Він зауважив, що в Центренерго було змінено склад наглядової ради і запущено аудит.
Як повідомлялось, Фонд державного майна України розпочав процедуру відбору радників з приватизації для Центренерго 21 січня 2020 року. 31 січня стало відомо, що компанія «Укрдонінвест» Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ «Центренерго».
У газеті Фонду державного майна України «Відомості приватизації» 15 січня 2020 року оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких — Одеський припортовий завод і Центренерго.