АМКУ відкрив справу проти Нафтогазу

Обновлено: Март 02, 2020. Тэги: ,

АМКУ відкрив справу проти Нафтогазу

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством НАК «Нафтогаз» порушення Закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ  на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.

Про це йдеться на сайті  АМКУ.

Згідно з Положенням кабміну «Нафтогаз» продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто, населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією.

За наявною в Комітеті інформацією, «Нафтогаз» встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG).

Вищевикладене може свідчити про встановлення «Нафтогаз» , починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.

«Термінал» писав, АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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