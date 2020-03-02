АМКУ відкрив справу проти Нафтогазу

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством НАК «Нафтогаз» порушення Закону «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Згідно з Положенням кабміну «Нафтогаз» продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто, населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією.

За наявною в Комітеті інформацією, «Нафтогаз» встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG).

Вищевикладене може свідчити про встановлення «Нафтогаз» , починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.

«Термінал» писав, АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку.