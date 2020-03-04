ОПЕК+ обсудит в Вене, как ответить на падение рынка нефти из-за коронавируса

Серия заседаний по судьбе сделки ОПЕК+ в условиях замедления спроса на нефть в мире из-за вспышки коронавируса и стремительного падения цен начнется в среду в Вене. Альянсу предстоит определить, отвечать ли на этот вызов усилением сокращения добычи и если да, то какой объем будет достаточен для стабилизации ситуации.

Первым, традиционно, соберется министерский мониторинговый ОПЕК+, который даст рекомендацию по параметрам венской сделки. Затем, 5 марта итоги их встречи проанализируют страны ОПЕК, и только 6 марта на заседании всех государств ОПЕК+ будет вынесено консолидированное решение, пишет Прайм.

Но в привычном формате есть и необычный момент: из-за коронавируса альянс решил максимально ограничить число делегатов на заседаниях и запретить доступ журналистов в штаб-квартиру ОПЕК, где проходят министерские обсуждения. Объявлено же об этом было буквально накануне.

При этом уже во вторник состоялись консультации техкомитета экспертов ОПЕК+. По сообщениям СМИ, они рекомендовали альянсу рассмотреть увеличение сокращения добычи на 0,6-1 миллион баррелей в сутки на второй квартал. В настоящий момент нефтяная сделка, в которой участвует 24 страны ОПЕК и «не ОПЕК», предполагает сокращение добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня марта 2018 года до конца первого квартала. Из этого объема 300 тысяч приходится на Россию.

За два с небольшим месяца новый для всего мира коронавирус, изначально появившийся в Китае, распространился на 72 страны, унес жизни свыше 3 тысяч человек и стал одним из основных факторов влияния для различных сфер мировой экономики. Рынок нефти не стал исключением.

Дело в том, что многие предприятия в Китае, втором по величине потребители нефти в мире и крупнейшем импортере этого сырья, приостановили или ограничили производство. Одновременно ситуация ударила по туризму, авиаперевозкам и другим сферам, что вкупе начало отражаться на спросе на энергоносители и в целом экономике Китая.

На этом фоне в ОПЕК+ появились предложения об экстренном заседании альянса, по неофициальным данным, основная инициатива исходила от Саудовской Аравии, бюджет которой очень чувствителен к уровню цен на нефть. В итоге, в начале февраля внепланово собрались эксперты ОПЕК+, рекомендовав продлить соглашение до конца года с увеличением сокращения во втором квартале. По их оценке на тот момент, коронавирус снизил рост спроса в 2020 году на 150-200 тысяч баррелей в сутки.

Рекомендацию сразу поддержали ряд стран ОПЕК и «не ОПЕК». Но в первую очередь, участники рынка ждали официальную позицию России — до сих пор она так и не была озвучена. И пока Минэнерго России продолжает ссылаться на неопределенность на рынке и необходимость учитывать интересы российских нефтекомпаний, а Минфин отмечает устойчивость российского бюджета к нынешним ценам на нефть (упали с чуть выше 70 долларов за баррель в январе до нынешних 48-53 долларов), различные аналитические агентства и эксперты дают неутешительные оценки по спросу.

Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) в середине февраля заявило, что из-за коронавируса ожидает в первом квартале сокращения мирового спроса на нефть впервые за 10 лет — на 435 тысяч баррелей в сутки. В целом на 2020 год МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть на 365 тысяч баррелей в сутки, до 825 тысяч баррелей в сутки — самый низкий показатель с 2011 года.

Однако глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен сообщил РИА Новости, что рост спроса на нефть в 2020 году может оказаться еще ниже ожиданий МЭА. «Три главных прогнозных организации (ОПЕК, МЭА и управление энергетической информации Минэнерго США) в прошлом месяце понизили свои прогнозы по росту спроса на нефть в мире в среднем на 0,3-0,95 миллиона баррелей в сутки. С тех пор распространение коронавируса за пределами Китая ухудшило прогноз по спросу, некоторые не ожидают роста вообще — впервые за десятилетия», — говорит он.

«В этих условиях, учитывая возможность принятия государствами G7 и центральными банками мер поддержки своих экономик, мы ожидаем рост спроса в 2020 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки», — считает он.

Хансен отмечает, что добыча нефти ОПЕК, по данным исследования агентства Блумберг, в феврале упала до 27,9 миллиона баррелей в сутки (минимум за 11 лет). В основном это связано с вынужденным из-за военной ситуации снижением добычи в Ливии — на 640 тысяч баррелей в сутки. Но даже в этих условиях динамика цен на нефть указывает на необходимость действий.

«Хотя рост предложения со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, таких как сланцевики США, может начать реагировать на снижение цен, от ОПЕК и ее союзников все же требуются немедленные действия. На данном этапе все, что будет меньше 1 миллиона баррелей в сутки дополнительного сокращения, вероятно, снова направит рынок вниз», — полагает эксперт.

В свою очередь, аналитики Standard Chartered, мнение которых приводит Блумберг, считают, что инвесторы на рынке могут разочароваться любым дополнительным сокращением добычи ниже 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале.

Вместе с тем в понедельник вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун высказал, как он выразился, экспертную оценку, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6-1 миллиона баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия может взять на себя сокращение в объеме 200-300 тысяч баррелей в день.

«Терминал» писал, технический комитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ по итогам прошедшего заседания вынес решение. Он дополнительно рекомендовал продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года.