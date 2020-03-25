Советник министра энергетики США будет работать в Саудовской Аравии

Старший советник министра энергетики США Виктория Коутс будет на постоянной основе работать в Саудовской Аравии.
Такое решение приняли в Вашингтоне, пишет АНГИ.
Точное время прибытия Коутс в Саудовскую Аравию пока не называется, так как авиасообщение между странами ограничено из-за пандемии коронавируса.
Работа Коутс в Саудовской Аравии «даст США дополнительное присутствие в регионе в ситуации, когда между Саудовской Аравией и Россией продолжается «война» по поводу цен на нефть».
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