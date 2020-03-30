С.Аравия планирует увеличить экспорт нефти до 10,6 млн барр/сут с мая

Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до 10,6 миллиона баррелей в сутки начиная с мая в связи с сокращением объемов, используемых для электрогенерации, а также снижением потребления внутри страны, сообщил в понедельник чиновник министерства энергетики королевства.

Передает Рейтер.

“Это увеличение произошло в результате замещения нефти природным газом с газоперерабатывающего завода Фадхили в качестве топлива для электрогенерации и в результате снижения местного спроса на нефтепродукты из-за сокращения перевозок в связи с мерами предосторожности, введенными для ограничения вспышки коронавируса”, — сказал чиновник.

Ранее «Терминал» писал о том, что советник министра энергетики США будет работать в Саудовской Аравии.