Укренерго призупинило аукціони на допоміжні послуги до уточнення методики формування цін

Укренерго з 6 квітня 2020 року вимушено призупинило проведення аукціонів із закупівлі допоміжних послуг для уточнення нових розрахункових величин Методики формування цін на допоміжні послуги, затвердженої постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 635.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Така необхідність виникла тим, що Постановою КМУ № 253 від 29.03.2020 (набрала чинності 4 квітня 2020 року), було вилучено з Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки (Постанова КМУ № 555 від 15.05.2019) «показник індексу цін виробників промислової продукції (сценарій 2)».

Відповідно до затвердженої НКРЕКП методики зазначений показник за «сценарієм 2» використовувався під час розрахунку ціни на доппослуги. Отже після того, як його вилучили із прогнозу економічного і соціального розвитку методика розрахунку ціни на доппослуги потребує відповідного роз’яснення або коригування з боку НКРЕКП.

Укренерго вже звернулося до Регулятора із відповідним запитом та пропозиціями, які дозволять уникнути подібних ситуацій у подальшому. Про відновлення аукціонів на придбання допоміжних послуг буде повідомлено додатково.

Також Укренерго надано на розгляд Регулятора проект змін до методики формування цін на допоміжні послуги та правил ринку (п. 10.6), які дозволять уникнути зупинення аукціонів через зобов’язання ОСП публікувати її за 15 днів до проведення аукціонів. Зокрема, проектом змін пропонується скасувати вимогу щодо публікації граничних цін на допоппослуги не менше ніж за 15 днів до проведення аукціонів.

Читайте в «Терміналі» ще, міністерство фінансів своїм наказом від 28 лютого 2020 року призначило до складу наглядової ради НЕК «Укренерго» нових представників держави: Юрія Гелетія, Лева Підлісецького та Юрія Токарського.