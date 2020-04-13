Мінекономіки має стимулювати реальну конкуренцію під час тендерних закупівель пального — АМКУ

Антимонопольний комітет України надав Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України обов’язкові для розгляду рекомендації, спрямовані на забезпечення конкурентного середовища під час тендерних закупівель високооктанових бензинів, дизельного палива, мазуту та скрапленого газу.



Про це йдеться на сайті АМКУ.

У Комітеті наголосили, що замовники часто під час закупівлі пального використовують у тендерній документації надмірні вимоги до учасників.

Найпоширенішими серед з них є:

Наявність в учасника саме власних або орендованих АЗС / складів пально-мастильних матеріалів, при тому, що заправка пальним може здійснюватися через партнерські АЗС;

розташування АЗС учасника торгів на такій відстані від об’єктів замовника, яка унеможливлює конкуренцію між учасниками під час проведення процедури закупівель;

наявність в учасників торгів ліцензій саме з роздрібної торгівлі пальним, у той час, як при продажу нафтопродуктів з використанням талонів та паливних карток у суб’єктів наявні ліцензії на оптову торгівлю пальним;

торгівлю пальним; наявність у замовника дискреції щодо прийняття рішення про на відхилення пропозиції учасника;

визначення замовником марки конкретного виробника пального.

Використання таких умов під час формування тендерної заявки стає причиною зниження конкуренції у ході закупівель, обмеження можливості участі у відкритих торгах компаній, які здійснюють реалізацію пального, а також дискримінації учасників торгів.

Минулого року до Антимонопольного комітету надійшло 265 скарг пов’язаних з процедурами закупівель пально-мастильних матеріалів.

З них було задоволено рівно 100.

Станом на 11 березня цього року – отримано 95 скарг, із яких 48 – задоволено.

Відповідно до рекомендацій, Мінекономіки має вжити заходи, спрямовані на вдосконалення та розробку методичних рекомендацій і методологічних роз’яснень, на які спираються суб’єкти господарювання під час підготовки закупівель, а також внести відповідні зміни до типової тендерної документації.

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