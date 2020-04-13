Мінекономіки має стимулювати реальну конкуренцію під час тендерних закупівель пального — АМКУ

Обновлено: Апрель 13, 2020. Тэги: , , ,

Мінекономіки має стимулювати реальну конкуренцію під час тендерних закупівель пального — АМКУ

Антимонопольний комітет України надав Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України обов’язкові для розгляду рекомендації, спрямовані на забезпечення конкурентного середовища під час тендерних закупівель високооктанових бензинів, дизельного палива, мазуту та скрапленого газу.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

У Комітеті наголосили, що замовники часто під час закупівлі пального використовують у тендерній документації надмірні вимоги до учасників.
Найпоширенішими серед з них є:

  • Наявність в учасника саме власних або орендованих АЗС / складів пально-мастильних матеріалів, при тому, що заправка пальним може здійснюватися через партнерські АЗС;
  • розташування АЗС учасника торгів на такій відстані від об’єктів замовника, яка унеможливлює конкуренцію між учасниками під час проведення процедури закупівель;
  • наявність в учасників торгів ліцензій саме з роздрібної торгівлі пальним, у той час, як при продажу нафтопродуктів з використанням талонів та паливних карток у суб’єктів наявні ліцензії на оптову торгівлю пальним;
  • наявність у замовника дискреції щодо прийняття рішення про на відхилення пропозиції учасника;
  • визначення замовником марки конкретного виробника пального.

Використання таких умов під час формування тендерної заявки стає причиною зниження конкуренції у ході закупівель, обмеження можливості участі у відкритих торгах компаній, які здійснюють реалізацію пального, а також дискримінації учасників торгів.
Минулого року до Антимонопольного комітету надійшло 265 скарг пов’язаних з процедурами закупівель пально-мастильних матеріалів.
З них було задоволено рівно 100.
Станом на 11 березня цього року – отримано 95 скарг, із яких 48 – задоволено.
Відповідно до рекомендацій, Мінекономіки має вжити заходи, спрямовані на вдосконалення та розробку методичних рекомендацій і методологічних роз’яснень, на які спираються суб’єкти господарювання під час підготовки закупівель, а також внести відповідні зміни до типової тендерної документації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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