Відновлення інфраструктури у Чорнобильській зоні цьогоріч не фінансуватимуть

Обновлено: Апрель 14, 2020. Тэги: , ,

Відновлення інфраструктури у Чорнобильській зоні цьогоріч не фінансуватимуть
В ухваленому Верховною Радою законопроєкті №32379-д про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» припинене фінансування видатків за статтею «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури Зони відчуження».

Про це йдеться у тексті документа, розміщеного на сайті Верховної Ради.

До внесення змін держбюджет передбачав за вказаним напрямком виділити 56,15 млн грн.

Загалом бюджет Державного агентства з управління Зоною відчуження на 2020 рік зменшився із 2,9 млрд грн до 2,68 млрд грн. Фінансування програми «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» скоротилася в цьому році з 1,36 млрд грн до 1,2 млрд грн; програма «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» – із 495,89 млн грн до 445,88 млн грн.

4 квітня надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу села Володимирівка виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та селом Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу села Грезля виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Читайте в «Терміналі», з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження у господарство на основі результатів двох міжнародних наукових проєктів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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