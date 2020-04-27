Нафтогаз в І кварталі 2020 року дещо скоротив видобуток газу

Укргазвидобуванню, що входить в групу Нафтогаз, вдалося вийти на показники видобутку товарного газу на рівні аналогічного періоду минулого року і втримати відхилення в межах мінус 0,4%.

Повідомляє АТ «Укргазвидобування».

За оперативними даними, обсяг видобутку за січень-березень 2020 року становить 3,4 млрд м3 природного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ.

Показники видобутку товарного газу були досягнуті завдяки виконанню виробничої програмі:

- введено в експлуатацію 14-ть свердловин;

- виконано 158 операцій колтюбінговими установками;

- зроблено 29 операцій з ГРП;

- виконано 30 операцій з капітального ремонту свердловин.

Компанія продовжує модернізацію наземної інфраструктури, зокрема заплановані проекти переоснащення наявних та будівництва нових УКПГ. Продовжуються спільні проекти з компанією Schlumberger щодо буріння свердловини №888 Шебелинського родовища та Halliburton щодо відновлення роботи свердловин з недіючого фонду, шляхом буріння бічних стовбурів.

Раніше «Термінал» писав про те, що Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах.