Нафтогаз в І кварталі 2020 року дещо скоротив видобуток газу

Обновлено: Апрель 27, 2020. Тэги: ,

Нафтогаз в І кварталі 2020 року дещо скоротив видобуток газу

Укргазвидобуванню, що входить в групу Нафтогаз, вдалося вийти на показники видобутку товарного газу на рівні аналогічного періоду минулого року і втримати відхилення в межах мінус 0,4%.

Повідомляє АТ «Укргазвидобування».

За оперативними даними, обсяг видобутку  за січень-березень 2020 року становить 3,4 млрд м3 природного газу, який був відпущений населенню і ТКЕ.

Показники видобутку товарного газу були досягнуті завдяки виконанню виробничої програмі:

  • - введено в експлуатацію 14-ть свердловин;
  • - виконано 158 операцій колтюбінговими установками;
  • - зроблено 29 операцій з ГРП;
  • - виконано 30 операцій з капітального ремонту свердловин.

Компанія продовжує модернізацію наземної інфраструктури, зокрема заплановані проекти переоснащення наявних та будівництва нових УКПГ. Продовжуються спільні проекти з компанією Schlumberger щодо буріння свердловини №888 Шебелинського родовища та Halliburton щодо відновлення роботи свердловин з недіючого фонду, шляхом буріння бічних стовбурів.

Раніше «Термінал» писав про те, що Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах.

 

Автор:

(Всего статей: 8366)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: