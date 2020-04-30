Норвегия планирует сократить нефтедобычу

К декабрю 2020 года общий объем нефтепроизводства Норвегии будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было изначально запланировано.

Об этом пишет DW, ссылаясь на заявление в министерстве нефти и энергетики Норвегии.

Крупнейший в Западной Европе нефтедобытчик Норвегия намеревается значительно снизить производственные мощности в период с июня до декабря 2020 года.

«Общий объем норвежского производства нефти в декабре 2020 года будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было изначально запланировано», — заявила норвежский министр нефти и энергетики Тина Бру.

По словам Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тысяч б/с, а во второй половине года еще на 134 тысячи б/с.

«Кроме того, ввод в эксплуатацию многих месторождений будет отложен до 2021 года», — отметила она.

Ранее «Терминал» писал, нефтяное управление Норвегии согласилось на добычу поляками сырой нефти и природного газа в месторождении Скогул в Северном море уже в марте 2020 года.