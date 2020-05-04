Экспорт сырой нефти из Венесуэлы растет второй месяц подряд.

Об этом пишет АНГИ.

В апреле данный показатель увеличился до 739,4 тыс. баррелей в сутки и достиг самого высокого уровня за три месяца.

Мексиканская Schlager Business экспортировала больше всех — 61% сырой нефти Венесуэлы, далее следуют компании Richeart International и Libre Abordo, отмечает ТАСС.

Не менее 65% венесуэльской нефти в апреле было экспортировано в Китай.

Ранее «Терминал» писал, Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил высшее руководство нефтяной отрасли с целью проведения реформ. Он назначил временным министром нефти руководителя министерства промышленности и производства Тарека Эль Аиссами.